Het Kremlin, notarissen en hardcore porno: Onze kijktips voor een geslaagde tv-avond (donderdag 10 maart)

gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘GHOST TROPIC’

Na ‘Hellhole’ – een intense film over de verwarring in Brussel na de bommen van 22 maart 2016 – bracht regisseur Bart Devos in 2019 nóg een film over Brussel uit. In ‘Ghost Tropic’ toont hij de hoofdstad van haar mooiste kant, met een verhaal over de 58-jarige Khadija, die tijdens een nachtelijke tocht door de straten mensen van alle slag tegenkomt.

Om 23.05 op Canvas

‘RULES OF WAR’

In Zuid-Soedan woedt al jaren een burgeroorlog. Gewapende mannen domineren er het straatbeeld. Wanneer de wapens zwijgen, neemt de Nederlander Albert de tijd om de strijdende soldaten even apart te nemen. Zijn missie: de soldaten wijzen op de internationale oorlogsregels zoals opgetekend in de Conventie van Genève.

Om 22.30 op NPO 2

‘DE NOTARIS’

Vier afleveringen lang volgt Phara de Aguirre in deze nieuwe reeks notarissen en hun cliënten. Hoe is het beroep veranderd? Welke zaken zullen hen altijd bijblijven? Hoe gaan ze om met familieruzies of met moeilijke echtscheidingen? ‘Zowat iedereen doet minstens één keer in zijn leven een beroep op een notaris, maar eigenlijk heb je geen idee wat zich in zo’n praktijk afspeelt.’

Om 21.35 op Eén

De jaren 80 voor tieners Beeld VRT

Steven Van Herreweghe neemt zijn publiek van onschuldige tieners vanavond mee naar het jaar 1981. Voor het eerst is er sprake van een nieuwe begrip: ‘stress’. Is dat voor de tieners vandaag anders is of net erger? Het is ook een druk jaar voor aanslagplegers: zowel de paus als de Amerikaanse president wordt neergeschoten. En dan blijft er die prangende vraag: ‘Kon U2 ooit doorbreken?’

Om 20.40 op Eén

‘ZEMBLA: KREMLIN IN DE KAMER’

Wij klagen soms over onze politici, maar zo bruin als Thierry Baudet, de leider van de Nederlandse partij Forum Voor Democratie, bakken ze het hier nog net niet. Terwijl de Oekraïense oorlog woedt, toont de Forum-leider alle begrip voor het militaire geweld van Poetin. Jesse Klaver van GroenLinks wil dat het Forum voor Democratie wordt uitgesloten van vertrouwelijke informatie over de Oekraïneoorlog. in deze straffe aflevering onthult Zembla vertrouwelijke appberichten van Baudet. Daaruit blijkt dat hij nauwe banden heeft met het Kremlin.

Om 20.25 op NPO 2

‘GORGE PROFONDE: QUAND LE PORNO EST SORTI DU GHETTO’

Het valt vandaag nauwelijks nog in te beelden met al die makkelijk te vinden vleselijkheid op het Internet, maar wie vroeger eens een hardcore pornofilm wilde zien, moest zich naar de achterste kamertjes van de lokale peepshow begeven. Tot 1972, toen stond er, voor de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid, een pornofilm in de reguliere bioscoopcomplexen geprogrammeerd: ‘Deep Throat’. Deze documentaire vertelt het verhaal van die film. Onze Man deed zijn huiswerk alvast en keek met grote ogen en rode oren naar ‘Gorge Profonde’, en merkte vooral één ding op: ‘De manier waarop Linda die enorme leuter van de dokter van kop tot wortel weet te behappen: hoed af’

Om 23.20 op Arte

