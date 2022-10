Het lange applaus van ‘Allerslimste mens’-publiek voor Liesbeth Van Impe: ‘Ik heb de dokters gevraagd de kankerbehandeling pas te starten na de voorrondes’

Uitblinken in respect op de zender waar ook ‘De tafel van vier’ uitgezonden wordt: het kan gelukkig nog.

Het Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe werd recentelijk opnieuw geconfronteerd met de ziekte met de grote K, maar in de wonde van dat vreselijke onheil werd tijdens haar deelname aan ‘De allerslimste mens’ nog geen seconde gepeuterd. Tot gisteren, toen Van Impe de finale verloor van Bart Cannaerts en na vier afleveringen naar huis moest.

Van Impe is met vier deelnames en drie overwinningen zeker van de finale, en neemt dus binnen enkele weken opnieuw haar plaats in in de oranje stoelen. ‘Ik kom terug’, zei Van Impe alsof de woorden op meer dan enkel de trivialiteit van een televisiequiz sloegen. Gevolgd door: ‘Het is een gekke periode geweest. Ik heb vanmorgen met mijn dokters afgesproken dat ze de behandeling moeten starten tussen de voorrondes hier en de finale van ‘De allerslimste mens’. ‘Ongelooflijk’, stamelde Erik Van Looy, waarna het aanwezige studiopubliek secondenlang warm applaudisseerde. ‘Ik kom in bloedvorm terug’, besloot van Impe. Of hoe een kort televisiefragment ons kan verbinden in barre tijden.