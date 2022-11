Het langstlopende programma, de vreemdste verdwijning en het langst zittende Canvasgezicht: ‘Je reinste kamikaze’

Langstlopende programma: ‘Belpop’

Vergeet de MIA’s, en vergeet meteen ook de adellijke titels waar een mens at the end of the day toch geen korting mee krijgt bij Meubelen Heylen: de hoogste eer die voor een Belgische band of zanger is weggelegd, véruit, is een eigen aflevering in ‘Belpop’, dat aan seizoen elf toe is en zo het langstlopende Canvas-programma is (actuaprogramma’s niet meegerekend). Allemaal (of toch bijna allemaal) de schuld van Griet Boulat.

GRIET BOULAT (producer & eindredactrice) «In 2008 kreeg ik de vraag van Canvas om een kort muziekprogramma te producen waarin, naar analogie met ‘Belga sport’, telkens een sleutelmoment in de carrière van een Belgische artiest of band zou worden belicht. Op zich een leuk idee, alleen ondervond ik tijdens de research al snel dat het stukken interessanter zou zijn om de hele carrière van een muzikant of groep uit de doeken te doen.

»In eerste instantie was er geen interesse voor mijn idee, omdat het zendschema geen langer programma toeliet, maar in juni 2008 kreeg ik toch een go. Eén probleem: de reeks moest klaar zijn in oktober. Zes keer vijftig minuten in elkaar boksen in amper vier maanden: het was je reinste kamikaze, wat je er helaas ook wel aan ziet. Maar tot onze verrassing kregen we toch groen licht om een tweede reeks te maken – niets liet op dat moment vermoeden dat we zoveel jaar later aan reeks elf zouden beginnen, die in het najaar van 2023 wordt uitgezonden.»

HUMO Wat is je persoonlijke favoriet uit alle 56 afleveringen?

BOULAT «Da’s als kiezen tussen je kinderen. De Novastar-aflevering vond ik anders wel een heel goeie: Joost Zweegers bleek een uitstekende verteller, die bovendien niet te beroerd was om zijn minder fraaie kantjes te laten zien. En ik ben nog altijd erg tevreden over de dubbelaflevering die we in 2020 over Belgische wereldhits hebben gemaakt. Er zijn daar enkele geweldige verhalen de revue gepasseerd, zoals bijvoorbeeld over de Rus Dimitri Dourakine, die in 1968 een internationale hit had met het vrolijke dansnummertje ‘Casatschok’. Die Dourakine bleek in werkelijkheid Leo Caerts te zijn, de Leuvense orkestleider en arrangeur die later een nog veel grotere hit zou scoren met ‘Eviva España’, en die zowaar ook de eerste twee platen van The Kids heeft geproducet. Het idee kwam van producer Jean Kluger, die ‘Casatschok’ in Frankrijk wilde lanceren: ‘Je ziet er een beetje Russisch uit, en de Fransen verstaan toch geen Nederlands.’

»Een Russische en een Spaanse wereldhit, én de eerste Belgische punkplaat: zalig toch?»

Vreemdste verdwijning: Luc Janssen in ‘25 jaar Canvas’

Opmerkelijk moment in de overigens zeer vermakelijke ‘25 jaar Canvas’-quiz: aan het begin van ronde drie bleek man in black Luc Janssen, gewaardeerd lid van het Team Radio, plots foetsie. De bloemetjes buiten gaan zetten? Slechte verliezer? Nog snel voor sluitingstijd een nieuwe Raf Simons-broek gaan kopen? Slechts één mens die het zeker weet.

LUC JANSSEN «Over mijn verdwijning doen meerdere verhalen de ronde, die stuk voor stuk boeiender zijn dan de waarheid. Laten we het daar dus maar bij houden, als je het niet erg vindt. In ieder geval zijn we vóór de jongens van Sporza geëindigd, wat ons enige doel was. Overigens dacht ik aanvankelijk dat het tegen hen was dat mijn ploeggenoot Stijn Van de Voorde de hele tijd ‘Loempia’s!’ zat te roepen, maar ik had het mis. Stijn had honger, en als vegetariër had hij natuurlijk niks aan die bitterballen.»

HUMO Nu je toch aan de lijn hangt: heb jij met ‘LUX XL’ niet ooit het langstlopende cultuurprogramma op Canvas gepresenteerd?

JANSSEN «Jazeker, meneer. En het zou nog langer hebben gelopen als ik er niet zelf de stekker uit had getrokken.»

HUMO Waarom heb je dat gedaan?

JANSSEN «Vooral omdat ik te weinig zeggenschap had over de gasten. Zo moest en zou er in ieder seizoen minstens één politicus langskomen, wat ik eigenlijk niet wilde. En voor wat het vijfde seizoen had moeten worden, had ik grote maar vooral uiterst boeiende internationale namen als de Franse acteur Michel Piccoli en Radiohead-zanger Thom Yorke bereid gevonden, maar de toenmalige Canvas-verantwoordelijken waren van mening dat we Vlaamse cultuur moesten promoten en zeiden neen. Waarna ik de handdoek in de ring heb gegooid, zeer tegen de zin van diezelfde verantwoordelijken overigens: ‘Maar Luc, we hebben pas een nieuwe reeks van veertien afleveringen besteld!’ – ‘Ja, maar niet bij mij.’

»Enfin, ondanks alles kijk ik met veel voldoening terug op het feit dat we een aantal van mijn helden hebben kunnen overtuigen om in het programma te zitten, zoals Anton Corbijn en Luc Tuymans. Maar hét hoogtepunt was voor mij toch mijn all female redactie. Nooit was ik met zoveel vakkennis en zin in cultuur omringd als toen.»

HUMO Tot aan ‘LUX XL’ had jij, een radioman pur sang, nog nooit voor tv gewerkt.

JANSSEN «Nee, en die ambitie had ik ook niet. Maar Jos van den Berg, een uitstekende eindredacteur die ik kende van bij de VPRO, zei me: ‘Hey, Luc, ik ga voor Canvas een cultuurprogramma maken en ik zou graag hebben dat jij het presenteert.’ Ik heb ja gezegd omdat ik Jos vertrouwde.

»Bij Canvas dachten ze, niet ten onrechte trouwens: wat moet die rare vogel van de radio bij ons? Dus hebben ze me eerst een proefuitzending laten maken waarvan ik niet wist wie de gast zou zijn. Dat bleek gelukkig de innemende Maaike Cafmeyer te zijn, met wie het goed klikte. Achteraf moest ik bij de toenmalige Canvas-baas komen, Bart De Poot, en het enige wat hij qua inhoudelijke evaluatie te bieden had, was: ‘Luc, dat was niet slecht. Maar heb je ook een andere broek?’»

Langst zittende Canvas-gezicht: Phara de Aguirre

‘Zij is natuurlijk Mevrouw Canvas. Een klassevrouw. De reportages, de interviews en haar presenteerstijl: allemaal heel mooi om naar te kijken.’ Het zijn niet onze woorden maar die van Luc Janssen, die in 2007 ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Canvas een talkshow maakte waarin Phara de Aguirre zijn eerste gast was. Vijftien jaar later geldt zijn lofzang nog altijd, dus kom er maar in, Phara!

HUMO Je was voor het eerst op Canvas te zien in 1999 als anker van ‘Terzake’, en nu heb je net ‘25 jaar Canvas’ gepresenteerd. Voel je jezelf een Canvas-mens?

PHARA DE AGUIRRE «Ik ben begonnen bij de nieuwsdienst en daar behoor je niet tot een zender: je bent ‘iemand van de nieuwsdienst’. Indertijd was ‘Terzake’ voor mij een programma dat toevallig op Canvas zat.

»Ik ben eigenlijk pas ‘iemand van Canvas’ sinds ik er mijn eerste reeks voor heb gemaakt. Ik ben in 2006 ziek geworden en ik heb een jaar thuisgezeten. In die periode heb ik héél veel televisie gekeken en één van de programma’s die mij opvielen, was ‘Mijn moeder’ op Canvas, over de moeders van bekende Vlamingen. Toen ik dat zag, bekroop me de zin om ook iets te maken dat verder gaat dan de actualiteit. Iets wat herhaald kan worden, bij wijze van spreken. Bij mijn terugkeer heb ik een mailtje naar het productiehuis gestuurd om te vragen of ik kon meewerken aan een tweede seizoen. Daarna kwam ‘Mijn vader’ en zo is het verder gegaan.»

HUMO Bij welke reeks voel je de meeste trots?

DE AGUIRRE «Bij ‘Vijf jaar hier’ (uit 2020, over vluchtelingen die in 2015 in België waren beland, red.). Daar heb ik ook het meest aan gehad. Op menselijk vlak, want ik heb nog altijd contact met getuigen die toen aan bod zijn gekomen. En op professioneel vlak: de kennis rond asiel en migratie die ik heb opgedaan, komt op de nieuwsdienst bijna dagelijks van pas. Die mix ligt me ook het best: een praatprogramma als ‘De afspraak’ maken, dat dicht bij de actualiteit blijft, afgewisseld met dingen die langer meegaan.»

HUMO Je bent, voor zover ik weet, het enige Canvas-gezicht dat een programma had met haar eigen naam: ‘Phara’, de talkshow uit 2008. Was die titel jouw idee?

DE AGUIRRE «Nee, toch niet (lacht). Dat was de opvolger van ‘Morgen beter’ en werd gemaakt in de periode dat ‘Pauw & Witteman’ zoveel succes had op de Nederlandse televisie. Het idee voor die naam kwam van de redactie. Ik zou het nu niet meer doen, maar ik ben wel nog altijd heel trots op ‘Phara’. Ik vond het ook een erg mooi decor, met die letters van mijn naam. Die hebben lang in de gang met decorstukken gestaan. Ik zou eens moeten gaan kijken of ze er nog staan. Dan kan ik ze in mijn tuin zetten (lacht).»

HUMO Is er een programma uit de Canvas-catalogus dat je had willen maken?

DE AGUIRRE «Er is er één dat ik had willen kunnen maken: ‘Alles kan beter’. Dat gevoel voor humor, die spitsvondigheid, daar ben ik jaloers op. Maar voor de rest? (denkt na) Mijn carrière is nog niet voorbij, hè? Ik heb nog vijf jaar voor ik met pensioen moet en er is nog meer dan genoeg dat ik wil doen.»

HUMO Dan laten we je voortwerken! Wat wens je Canvas toe voor de volgende 25 jaar?

DE AGUIRRE «Opnieuw een eigen netmanager. Sinds Olivier Goris in 2018 baas van Eén én Canvas is geworden, heeft de zender geen eigen aanspreekpunt meer en dat is een gemis. Lotte (Vermeir, de huidige netmanager van Eén en Canvas) en Lin (Delcour, adjunct-manager) doen het zeker niet slecht, maar twee zenders leiden is heel veel werk. En in deze tijden van besparingen en nakende ontslagen wens ik Canvas natuurlijk ook voldoende budget om er nog eens 25 jaar bij te doen.»