‘Het lef om zulke vuile, degoutante reacties te geven’: Lotte Vanwezemael reageert op bodyshaming na uitzending ‘Dancing with the Stars’

Seksuologe Lotte Vanwezemael (29) is na de eerste aflevering van Dancing with the Stars het slachtoffer geworden van bodyshaming. Op Instagram reageert ze op de online haat. ‘Dit soort reacties maakt me niet onzeker over mezelf. Maar ik ben zo kwaad. Hiermee kan je iemands leven kapotmaken.’

Lotte Vanwezemael – bekend als Seksuolotte op MNM – en haar danspartner Frank Zegels eindigden in de eerste aflevering van Dancing with the Stars op een zesde plaats. Maar het was niet haar dansprestatie die na afloop druk besproken werd op sociale media.

Op Instagram deelde de seksuologe een greep uit de negatieve commentaren die ze te verwerken kreeg. ‘Mooie dans, maar je moet toch echt op dieet, Lotte.’ ‘Sorry, maar ik schrok toch ook als ik Lotte zag. Ze ziet er echt wel dik uit, amai, daar mogen wel een paar kilootjes af.’ Of ook: ‘Stevige madam geworden, zeg!’

Vanwezemael dient haar criticasters van antwoord in een filmpje. “Dit soort reacties maakt mij niet onzeker over mezelf”, klinkt het. “Ik hou van mezelf, ik heb geleerd om mezelf te accepteren. Maar ik ben zo kwaad dat mensen het lef hebben om vanachter hun computerschermpje zulke vuile, degoutante reacties te geven waarmee je iemands leven kan kapotmaken. Er zijn mensen die onzeker zijn, zich niet goed in hun vel voelen, en dan ga jij met een paar woorden die mensen nog dieper de grond in boren. Waarom doen we dat? Ik haat mensen soms echt.”

De seksuologe hoopt dat er voor eens en altijd een einde komt aan bodyshaming en doet een oproep aan iedereen, inclusief de media: “Neem jullie verantwoordelijkheid en stop bodyshaming. Of beter: elke vorm van gebrek aan respect. Wees verdomme lief voor elkaar in deze al moeilijke tijden.”

(DM)