Het leven van Bart Cannarts is zinloos, bewijst de show ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen’: ‘Soms gooi je een strike, soms in de goot’

Vanavond wordt een ingekorte versie van de zaalshow van Bart Cannaerts ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’ op VTM2 getoond, én wie in Google de letters ‘Bart C’ ingeeft, wordt pardoes naar de website van Humo’s Comedy Cup-laureaat geleid.

BART CANNAERTS (enthousiast) «Echt? (Slaat aan het googelen) Verdorie, ja! Als je enkel ‘Bart’ ingeeft, krijg je blijkbaar als eerste suggestie ‘Bart Smit’ – kan ik mee leven.»

HUMO Weet je nog vanuit welk idee je destijds aan ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’ bent begonnen?

CANNAERTS «Het is begonnen met de titel, die me inviel toen ik met mijn lief in Spanje op vakantie was. We passeerden een bowlingzaal en ik vroeg haar simpelweg: ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’ Haar reactie was eerder lauw, maar ik dacht meteen grinnikend: ‘Dat zou een goede titel zijn voor een voorstelling!’ Want er zit veel in vervat, maar tegelijk ook helemaal niets.

»Toen ik tijdens het schrijven besloot het materiaal te linken aan ‘The Big Lebowski’ – één van m’n lievelingsfilms, die bovendien ook over bowlen gaat – was ik vertrokken. Ik kwam op een internetpagina over het dudeïsme terecht, een religie die zich baseert op The Dude – het hoofdpersonage uit de film, weergaloos gestalte gegeven door Jeff Bridges. Die religie is half voor de grap in het leven geroepen, maar bevat toch ontegensprekelijke waarheden. Het is een soort taoïsme. In de bijbel van het dudeïsme staat bijvoorbeeld letterlijk: ‘Het leven is zoals bowlen: zinloos, maar amusant.’ Meteen ook de onderliggende boodschap van de voorstelling.

»Ik ben ondertussen ook priester in het dudeïsme. Meer dan een formulier op de website invullen hield het niet in, maar het betekent wél dat ik in bepaalde Amerikaanse staten huwelijken mag voltrekken (lacht).»

HUMO Maar dus: het leven is fundamenteel zinloos.

CANNAERTS «Ja, en dat is eigenlijk de ondertoon van alle voorstellingen die ik al heb gemaakt. Je moet niet te veel stilstaan bij alle klerezooi, want daar word je alleen maar ongelukkiger van. Nu, ik heb natuurlijk makkelijk praten: ik ben iemand die van nature vrolijk door het leven huppelt. Pas op: ik kan mij wel geweldig opwinden over de wereldproblematiek en politieke shizzle, maar ik vind het toffer om mij te ergeren aan onbenulligheden. Zoals daar zijn: puree van de Delhaize of Ryan Gosling, als mijn lief het weer eens nodig vindt om door te bomen over wat voor knappe, goeie acteur die Gosling toch is. Dan komt het haantje in mij naar boven: ‘Maar die gast schrijft niet eens zelf zijn teksten!’»

HUMO Andere ergernissen die in je voorstelling aan bod komen: vrouwen die op huwelijksfeesten een extra paar platte schoenen meenemen zodat ze swingend de dansvloer op kunnen, en melige tekstjes op geboortekaartjes à la ‘Jij bent ons eerste meesterstuk / Lieve ukkepuk’.

CANNAERTS «Wat ervoor gezorgd heeft dat me nu altijd wel enkele vrouwen op feestjes komen vragen: ‘En, mogen we onze schoenen al uitdoen?’ (lacht) Van de vijf geboortekaarttekstjes die ik voorlees, heb ik er trouwens maar eentje daadwerkelijk gekregen. Al heb ik er de mensen in kwestie toen wel mee uitgelachen: ‘‘Ukkepuk’?! Níémand gebruikt dat woord!’»

HUMO Welaan, dan: wanneer ging jij voor het laatst bowlen?

CANNAERTS «Een paar maanden geleden, op de verjaardag van een vriendin. ’t Was dan nog een zondagmiddag – katerbowlen, dus. Nog meer in de goot gegooid dan anders! (lacht) Maar ook dat is een mooie metafoor uit het dudeïsme: ‘Het leven is als bowlen: soms gooi je een strike, soms beland je in de goot.’»

HUMO Ober, twee White Russians!

Bart Cannaerts - Wanneer gaan we nog eens bowlen?, 22.20U. - VTM