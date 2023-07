Het lijkt alsof de scenaristen van ‘Bird Box: Barcelona’ de opdracht kregen om de Netflix-abonnee niet té veel angst aan te jagen

De allerbeste post-apocalyptische horrorfilms geven u het schrikwekkende gevoel dat er een hallucinante nachtmerrie voor uw ogen wordt afgespeeld. ‘Invasion of the Body Snatchers’, ‘Threads’, ‘Night of the Living Dead’, ‘Night of the Comet’: ’t zijn duistere boodschappen uit de hel die zich als klauwende handen vastzetten in uw onderbewustzijn. Het teleurstellende nieuws is dat de twee ‘Bird Box’-films níét tot die categorie behoren.

Al kan men dit natuurlijk ook als gerúststellend nieuws beschouwen: want wie wil er nu op een zomeravond kijken naar een diepdonkere horrorfilm die zich als een klauw vastzet in het onderbewustzijn?

De eerste ‘Bird Box’ uit 2018 was een gigantische streaminghit die onder de bevolking niet zozeer leidde tot angstdromen - daar was de film echt niet angstaanjagend genoeg voor - maar wél tot een kortstondige hype, de Bird Box Challenge.

Het spiksplinternieuwe ‘Bird Box: Barcelona’ voert ons terug naar de dystopische blinddoekwereld van ‘Bird Box’, maar een echte sequel zouden we het niet durven te noemen. Sandra Bullock bijvoorbeeld zult u in het nieuwe verhaal niet tegen het lijf lopen: zij vertoeft waarschijnlijk nog steeds in dat vogelopvangcentrum waar ze na die lange boottocht in ‘Bird Box’ terechtkwam.

Het lijkt ons passender om ‘Bird Box: Barcelona’ te bestempelen als een regionale remake: opnieuw wordt de mensheid bedreigd door vijandige wezens die, zodra u er visueel contact mee legt, u binnen een nanoseconde aanzetten tot zelfmoord. De premisse is dus bij het oude gebleven: wederom zien we hoe de schaarse geblinddoekte overlevenden op de tast hun weg zoeken in een ineengestorte wereld, met dat verschil dat het verhaal zich deze keer helemaal afspeelt in Wuustwezel. Grapje: in Barcelona natuurlijk.

De typische onheilspellende beelden waarmee de makers in het begin uitpakken - een vernietigde maatschappij, een metropool vol lijken - hebben we al honderd keer gezien in andere post-apocalyptische horrorfilms, en toch komen wij altijd weer diep onder de indruk van dit soort grauwe tableaus.

U voelt zich al gepikeerd omdat uw buurman nauwelijks Nederlands praat, omdat er op de hoek van uw straat altijd jongeren rondhangen, omdat uw burgemeester een circulatieplan wil invoeren en omdat de kaasblokjes in de supermarkt werkelijk onbetaalbaar zijn geworden? Bedenk dan dat het het altijd erger kan: wacht maar eens tot er op uw post-apocalyptische straathoek demonische wezens verschijnen die u naar de andere wereld willen zenden! U zal met hart en ziel terugverlangen naar het paradijs waarin we vandaag leven!

Soit: in ‘Bird Box: Barcelona’ gebeurt er iets interessants wanneer de hoofdpersoon, een Spanjaard die met een afgeplakte bril op de neus ronddoolt in de stad van Gaudi, niet helemaal blijkt te zijn wie hij zegt te zijn. Het is niet de bedoeling dat we hier spoilers weggeven, dus laat ons het erop houden dat die kerel op moreel vlak een stuk ambiguër is dan de doorsnee Amerikaanse actieheld die de monsters tot gort schiet onder het brullen van ‘Eat this, motherfuckers!’ (Die hoofdfiguur begint dan ook aan reliëf te verliezen zodra hij zich begint te ontpoppen tot een meer klassieke filmheld met wie je dan tóch kunt sympathiseren).

En dan nu dan toch enkele spoilers! In de eerste ‘Bird Box’ had niemand echt een verklaring voor wat er aan het gebeuren was. Ging het om een invasie van aliens? Was de Dag des Oordeels aangebroken? Had Moedertje Natuur eindelijk een manier gevonden om af te rekenen met de tiktokkende tweevoeters die het voortbestaan van de planeet bedreigen? In ‘Bird Box: Barcelona’ voegen de scenaristen een half-religieuze, half-wetenschappelijke dimensie toe aan het verhaal, maar de concepten van de opstijgende zieltjes en van de kwantumwezens werken van geen kanten en voelen naar onze bescheiden mening zelfs een beetje cheap aan, om maar niet te zeggen: lachwekkend. Kramplachmoment: de priester die de wezens blijmoedig tegemoet stapt onder het prevelen van ‘Hier wacht ik al mijn hele leven op. Dit is de reden waarom ik op m’n zeventiende in het seminarie ging’.

De aan ‘United 93'-herinnerende scènes in de voortrazende bus doen het bloed wel even in de aderen stollen, maar in de tweede helft wordt het horrorgehalte praktisch herleid tot nul en verandert ‘Bird Box: Barcelona’ in een vrij conventionele actiefilm die achteraf geen enkele bedreiging zal vormen voor uw nachtrust. Alsof de scenaristen de opdracht kregen om de Netflix-abonnee ook weer niet té veel de stuipen op het lijf te jagen.

Dan gaat onze voorkeur toch uit naar ‘The Happening’ van M. Night Shyamalan: die door velen verguisde maar door ons erg gewaardeerde film durfde de kijker tenminste voluit mee te trekken in een unheimliche doemsfeer. ‘Bird Box: Barcelona’ is goed gemaakt en bevat enkele benauwende beelden, maar diegenen onder u die hun post-apocalyptische horror graag wat minder soft hebben, zullen hun fix elders moeten zoeken.