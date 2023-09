Het moet de eerste keer zijn dat ‘Blind getrouwd’ in de buurt van ‘In de gloria’ kwam

Bij de start van het zevende seizoen van ‘Blind getrouwd’ vorig jaar kwam het grappigste moment uit de eerste aflevering helemaal op het einde, toen Florence op weg naar haar huwelijk plotseling begon uit te weiden over haar stoelgang. In seizoen acht was het vooral lachen aan het begin, bij de bekendmaking van de kandidaten die zich deze keer aan het experiment zullen onderwerpen.

Voor het eerst mochten vrienden en familie langsgaan bij de acht mannen en vrouwen die samen de vier koppels vormen, om hen mee te delen dat ze uitverkoren zijn. De meesten spraken veiligheidshalve af voor een brunch of klopten aan bij de plek waar de deelnemer aan het werk was. Maar een vriend van Alexander wou echt op de verrassing spelen en belde op een onbewaakt moment bij hem thuis aan, met een cameraploeg in zijn zog. Uit wat volgde, viel op te maken dat een kleine waarschuwing had gemogen. Eerst klonk een onbekende stem uit de parlofoon, van een vrouw die geen Nederlands kon. Een telefoontje naar Alexander ging pas de tweede keer over, waarna hij gebelgd zei dat de vriend ‘op voorhand moet laten weten als je passeert’. En toen de man uiteindelijk de deur open deed, kon je er moeilijk naast kijken dat hij zich heel snel had moeten aankleden.

Het moet de eerste keer zijn dat ‘Blind getrouwd' in de buurt van ‘Hallo televisie’ uit ‘In de gloria’ kwam en we hadden graag gezien hoe Alexander terug naar binnen moest met in zijn hand een uitnodiging voor zijn eigen huwelijk. Maar helaas behoorde hij niet tot de twee koppels die in deze aflevering zouden trouwen. Dat waren aan de kant van ‘de bruidjes’ - zoals Sean Dhondt de vrouwen voorstelde - Jolien en Emma, bij ‘de bruidegommen’ ging het om Brecht en Emile. Jolien zouden wij omschrijven als de perfecte ‘Blind getrouwd’-kandidate: ze is namelijk stewardess en houdt dus zoveel van reizen dat ze er haar beroep van heeft gemaakt. De vrouw komt wel met een rugzakje, waarschuwden de experts: Jolien verloor op haar achtste haar vader, raakt daarna getroebleerd met haar moeder en is voor een deel opgevoed door haar ‘mémeetje’, een charmante 90-jarige die soms niet helemaal leek te snappen waarom haar kleindochter altijd moest worden gefilmd maar die we tot een publiekslieveling zien uitgroeien.

Jolien is gekoppeld met Brecht, een leraar lichamelijke opvoeding die in zijn vrije tijd als brandweerman werkt en dus even degelijk als een staatsbon. ‘Hij ziet eruit als een tank, maar binnenin draait de motor van een betrouwbare gezinswagen’, zo werd hij omschreven en omdat Brecht opgroeide in een harmonieus gezin moet hij zijn toekomstige het veilige gevoel kunnen geven dat ze nodig heeft. Zijn ouders zagen het alvast helemaal zitten - ‘Hij verdient dat, een vrouwke gelijk gij’, aldus zijn vader tegen zijn moeder - en ook Ingeborg was weg van het duo. Natuurlijk wil dat laatste weinig zeggen want de zangeres is slechts een ‘bevoorrechte getuige’ bij het werk van de experts en fungeert in dit programma vooral als cheerleader. Gelukkig maar: voor je het weet moeten mensen trouwen omdat hun sterrenbeelden matchen.

Het tweede duo bestond uit Emma en Emile: twee Gentenaars, wat er hopelijk op wijst dat de experts eindelijk doorhebben dat kandidaten die ver van elkaar wonen eveneens met een rugzakje beginnen. Ook bij dit duo leek het goed te zitten. Emma heeft Zuid-Amerikaanse roots en drie zussen, waardoor familiebijeenkomsten bij haar thuis qua decibels de feestjes van de Planckaerts en de Meilandjes naar de kroon kunnen steken. Maar Emile is gewapend voor wat volgens Emma ‘de vuurdoop’ zou zijn: de man is opgeleid tot laborant maar hunkerde na een paar maanden in een laboratorium al zo naar sociaal contact dat hij zich snel heeft omgevormd tot een ‘sales engineer’. Hij noemt zichzelf ook iemand die ‘over alles kan babbelen’, dus legt hij hopelijk in een van de volgende afleveringen uit wat een ‘sales engineer’ precies is.

Veel verrassingen hoef je bij ‘Blind getrouwd’ na zeven jaar niet meer te verwachten maar dit seizoen lijkt men ook niet echt zijn best te hebben gedaan om uit de band te springen. Terwijl er vroeger al eens een homokoppel of een stel van middelbare leeftijd trouwde, lijken de duo’s nu nogal op elkaar: zeker de ‘bruidegommetjes’ zijn een beetje inwisselbaar. In die vertrouwdheid zit echter, zoals bij elk goed huwelijk, ook een deel van de charme, en in tijden dat de buitenlandse versies van dit format of datingprogramma’s in het algemeen steeds gortiger worden, houdt ‘Blind getrouwd’ het tenminste beschaafd. Zo enthousiast als Ingeborg over wat nog moet komen, zijn we weliswaar niet, maar dat is natuurlijk moeilijk. En eigenlijk wens je dat ook niemand toe. Maar we zijn wel weer benieuwd waar de koppels zullen eindigen, en of ze al dan niet met een rugzakje over de meet komen.