Het moment: Ben Crabbé verklaart zijn liefde aan Delphine Lecompte met talloze ‘Blokken’-vragen over haar

De liefde van de man gaat door de vraag, toch bij Ben Crabbé. Uit de compilatie van de vele vragen uit ‘Blokken’ over Delphine Lecompte, vakkundig achter elkaar gezet door ‘De afspraak’, kon je niets anders dan diepgewortelde affiniteit afleiden van Vlaanderens bekendste quizmaster voor Vlaanderens bekendste afnemer van adjectieven.

Wat: De compilatie van vragen in ‘Blokken’ over Delphine Lecompte Waar: ‘De afspraak’ Waarom: Omdat ontluikende liefde vele vormen kan aannemen

De liefde is als herpes, ze steekt op de meest onverwachte momenten de kop op. Soms is een toevallige aanraking of een sluiks beantwoorde blik voldoende om de gensters te doen overslaan. Soms is er een uitschakeling in ‘De slimste mens ter wereld’ voor nodig. Alleszins, dat is toch de verklaring van een duidelijk verraste Delphine Lecompte voor de amper verscholen liefdesverklaring van Ben Crabbé aan haar adres. Ze had net in ‘De afspraak’ een montage te zien gekregen van hoe vaak ze dienst doet als antwoord in ‘Blokken’. En, zo blijkt, dat is vaak.

Zelf zijn we de tel kwijtgeraakt van het aantal vragen, maar alle wegen in de dagelijks tv-quiz lijken te leiden naar haar naam, al klinkt die niet bij elke kandidaat bekend in de oren. Zo worden de wonderbaarlijke woordkunsten van de dichteres meermaals toegeschreven aan de kersverse prinses Delphine Boël/Van Saksen-Coburg. Een fout die - opvallend genoeg - vaker door mannen als door vrouwen wordt gemaakt. En telkens een monkelende glimlach bij Crabbé ontluikt, wat slechts een lichte sluier is voor zijn diepe, diepe teleurstelling.

De liefde van de man gaat door de maag, tenzij bij Ben Crabbé, daar loopt die hand in hand met de vraag.

Bekijk hier de compilatie van de vragen.