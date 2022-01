Het nieuwe seizoen van ‘Big brother’ op Play4 is als paracetamol: doorslikken of pijn blijven lijden

‘Dit jaar wordt zwaar, fysiek en mentaal’, zo verklaarde Peter Van de Veire bij de start van het nieuwe seizoen van ‘Big Brother’. Maar als er in heel 2022 even weinig deining en oproer komt als in de eerste aflevering, zullen wij alvast tevreden zijn.

Slechts weinigen zullen nog weten wie vorig jaar in de finale van ‘Big Brother’ met de hoofdprijs ging lopen of enkele van de vele, vele andere inwoners die gedurende die maanden in het huis zijn gepasseerd kunnen noemen. Desalniettemin schreven er zich voor jaargang twee zowat 16.000 Vlamingen en Nederlanders in, waarvan een zevental op oudejaarsavond de met tientallen camera’s en gouden douches uitgeruste woning mochten betreden. Twee kandidaten werden voorop gestuurd: Peter, een vijftiger uit Limburg die schoenen verkoopt met een passie waar een normaal mens schrik van krijgt, en Grace, een Nederlandse van Braziliaanse afkomst die zichzelf omschreef als een paracetamol: ‘Ofwel slik je me door, ofwel blijf je pijn lijden.’ Oorpijn ongetwijfeld, want Grace wierp zich van bij de eerste wandeling door het huis en onder het slaken van talloze ‘Oh my God’s’ en ‘Papi’s’ op als één van de luidruchtigste deelnemers uit de ‘Big Brother’-geschiedenis. Na nog geen minuut sprak Peter de vrees uit dat haar ongebreidelde enthousiasme ‘misschien wat vermoeiend’ zou worden, toen ze even later samen in de dagboekkamer zaten, leek de man al bereid om er de brui aan te geven.

Peter en Grace kregen ook de eerste opdracht voor de voeten, waarbij ze van een lopende band maximum acht items mochten kiezen die de bewoners van pas zouden komen tijdens hun verblijf. Naast pasta, groenten of tandenborstels passeerden daar ook hun koffers en - in het geval van Grace - een erg goed gevulde beautycase, en beide kandidaten pakten uiteraard liever hun eigen kleren en hygiënische producten van de band dan douchegel voor iedereen. De andere deelnemers moesten bij hun intrede echter passeren bij Van de Veire en copresentatrice Geraldine Kemper, en die deelden na een grondige inspectie van hun koffers - waarbij een kleurig carnavalspak helaas het gênantste was dat naar boven kwam - mee dat ze alles aan de ingang achter moesten laten. Even leek vooral de beautycase van Grace een mogelijke twistappel te zullen worden, maar de situatie werd na een paar uur ontmijnd toen twee andere deelnemers, Kimmy en Dimitri, de opdracht kregen om met alle items uit de achtergebleven koffers een klein valiesje te vullen.

Het was allemaal weinig opzienbarend, laat staan spannend, terwijl Van de Veire die laatste opdracht nochtans had aangekondigd met de boodschap dat ‘Big Brother twee bewoners een gruwelijke keuze zal laten maken’, alsof Kimmy en Dimitri naar een intensivecareafdeling zouden worden gestuurd om af te wegen welke patiënt nog een bed mocht krijgen. Maar dat was tekenend voor de eerste aflevering in zijn geheel, waarin een opgeklopt sfeertje moest verhullen dat er nauwelijks wat interessants gebeurde. En ook al beloofde Van de Veire dat ‘dit jaar helemaal anders wordt dan andere jaren’, bleek er tegen het einde toch weer een geheime achtste bewoner te zijn die binnenkort zijn opwachting zal maken. Dat laat vermoeden dat de producers net als vorig seizoen weer zoveel nieuwe mensen in het huis zullen droppen dat er uiteindelijk nauwelijks nog iemand uit het begin zal overblijven. Geef onze portie dan maar aan Papi.