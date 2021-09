Het nieuwe seizoen van ‘De Columbus’ op Eén werd zelfs even opwindend, toen Wim Lybaert zijn bus in een gracht parkeerde

Wim Lybaert is een goede man, want hij kamt zijn haar niet vaker dan het van zijn moeder moet, en hij werd geboren met teenslippers aan, niet op kalfsleren herenschoenen met een hakje – op de kraamafdeling van een Brugs ziekenhuis wordt het verhaal nog steeds met verbazing verteld.

Wanneer hij onderweg is met de Columbus, zijn middelgrote flat op wielen, duurt het nooit lang voor breedgeschouderde verwondering Lybaert komt bezoeken. Langs het kasteel van Godfried van Bouillon rijden volstaat voor hem om merkwaardig te gaan glanzen: hij wordt een door en door blije vogel, een kind dat ingespannen tuurt naar de schoonheid die hem als een geheimzinnig cadeau voor de voeten wordt gegooid. Ja, Lybaert is een gulle besteller uit de pre-ordercatalogus van God.

In het vierde – en laatste – seizoen van ‘De Columbus’ is Lybaert nog steeds in elke aflevering de privéchauffeur van een ietwat bekendere medemens met wie hij een kloeke drie dagen lang praat, slaapt, eet en de wijnbouw subsidieert. Evenmin veranderd: de pláátjes waar hij met z’n bus doorheen rijdt. Industriegebieden met een rokershoest en grijze lintbebouwing halen de montage niet. Lybaert kampeert principieel alleen in Tuinen van Eden.

Wel anders: dit seizoen weet hij niet van tevoren wie zijn gast is. In het ongewisse wordt Lybaert naar een bushalte gestuurd, preventief peentjes zwetend bij de gedachte dat hem mogelijk geen naam te binnen schiet bij het zien van zijn toekomstige passagier. Dat viel mee, in deze eerste aflevering: het is best mogelijk dat je Helmut Lotigiers niet metéén als Helmut Lotti herkent, want type en dichtheid van de bodembegroeiing op zijn schedel variëren al eens, maar zodra Lotti ontsteekt in ‘Billie Jean’ van Michael Jackson of de Elvis-versie van ‘Can’t Take My Eyes Off You’, weet je: als het niet waar is, ’t is de nachtegaal van Sint-Amandsberg.

De gast kiest zelf de bestemming waar nooit aangekomen wordt – Lotti wilde naar Brazilië. Onderweg strooide hij de Lotti-thema’s uit: zijn energieke zelfrelativering, zijn gefnuikte coureursdroom, zijn liefde voor Elvis, zijn jeugd zonder zijn vroeg uit het zicht verdwenen vader, zijn kilometers in de liefde. Zijn biograaf zag niet plots nieuwe hoofdstukken opdoemen: het was de Helmut Lotti zoals die zich steevast in interviews uitlegt. Al zat er wel een mooi primeurtje in deze aflevering: Lotti blijkt een verdienstelijke Michel Wuyts-imitatie in zich te hebben. De nachtegaal verbergt een sonore korrel.

Lybaert – zelf eerder het schroomvallige type, de man die liever varkenskoteletten dan mensen roostert – is ook helemaal niet uit op Het Definitieve Gesprek. Een zekere bedaagdheid is zijn doel, grinnikend vakantie vieren met twee. Het jogritueel van Helmut Lotti levert geen sensationele televisie op, maar ernaar kijkend kwam een prettige landerigheid opzetten – het voelde als een ansichtkaart krijgen van een tante. En enige opwinding kwam er uiteindelijk toch, toen Lybaert zijn bus in een droogstaande gracht parkeerde, en het ding getakeld moest worden door een tractor met veel masculien zelfvertrouwen.

‘Ik heb mijn Brazilië gevonden,’ vermetaforiseerde Helmut Lotti op het einde zijn levensgeluk, net voor hij zich in een kaduke stijldans met Lybaert verloor. Zelf ben ik voorlopig slechts tot op een pechstrook in het Groothertogdom Luxemburg geraakt, maar ik gun het ’m met niet geacteerde hartelijkheid. Overigens: hoe bedaar je een rokende motorkap?