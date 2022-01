Het nieuwe seizoen van ‘Snowpiercer’ is nu te zien: ‘Zo’n ijstijd zou niets voor mij zijn: ik heb een teer velletje’

De apocalyptische succesreeks ‘Snowpiercer’ dendert onstuitbaar voort, net zoals de sneltrein uit de titel waarop de laatste overlevenden tijdens een ijstijd in de toekomst schuilen. De tussenstand aan de vooravond van het derde seizoen op Netflix: Sean Bean (Ned Stark uit ‘Game of Thrones’) heerst met harde hand in de Snowpiercer, en Daveed Diggs zit hem in een treintje op de hielen.

DAVEED DIGGS «De Snowpiercer was in het eerste seizoen al levensgevaarlijk: de elite kwam niets tekort terwijl de armen verhongerden, met kannibalisme als gevolg. De komst van de machtsbeluste Mr. Wilford maakte het leven tijdens het tweede seizoen nog onzekerder. Mijn personage Layton zit met een kleine groep vertrouwelingen in een piratentrein, en is vastbesloten om Mr. Wilford af te zetten.»

– ‘Ik probeer alle inzittenden in leven te houden, maar ik kijk niet op een arm of twee,’ zegt Mr. Wilford in de trailer van het derde seizoen. Zware kost!

DIGGS «Ja, ‘Snowpiercer’ is hard. Elke minuut gaat over leven en dood, iedere aflevering voelt aan als een actieprent in het klein. Maar de opnames zijn zeer aangenaam, zeker met Sean Bean op de set: met zijn charisma tilt hij al zijn medespelers naar een hoger niveau. Ik ben wel stiekem jaloers op zijn rol, want hij mag kamerjassen van zijde dragen en heerlijke oneliners afvuren.»

– Ben je dan niet tevreden met je rol van Layton?

DIGGS «Natuurlijk wel. Beroerde scenaristen hadden van Layton een eendimensionale held gemaakt. Maar hij maakt fouten, verliest weleens de moed en blijkt tegelijk een onverbeterlijk alfamannetje. Zijn tekortkomingen maken hem herkenbaar.»

– Jullie werken aan een vierde seizoen. Mag ik van een succesvolle franchise spreken?

DIGGS «Daar denk ik liever niet aan, want ik blokkeer als ik denk aan de miljoenen mensen die naar mijn acteerprestatie zullen kijken. Volgende vraag!»

– Wat vond je van ‘Snowpiercer’, de thrillerfilm van Bong Joon-ho uit 2013?

DIGGS «Briljant. Bong Joon-ho heeft de wereld voor ons gebouwd, en wij maken die nu groter. Er is al een tweede trein opgedoken, en in het komende seizoen verschijnt een zonderling die claimt al die jaren in de wildernis te hebben overleefd.»

– Volgens ‘Snowpiercer’ verandert de aardbol tegen 2026 in een ijswoestijn. Zover in de toekomst ligt dat niet.

DIGGS «Ik hoop dat we er helemaal naast zitten (lacht). Het leven in de Snowpiercer zou alleszins niets voor mij zijn. Ik heb een teer velletje. Nu, in het tweede seizoen waren er tekenen dat de aarde weer aan het opwarmen is. Wie weet krijgt ‘Snowpiercer’ nog een happy end.»

Snowpiercer - seizoen 3

Vanaf 26 januari op Netflix