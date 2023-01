Het onderwerp is even gruwelijk, maar een serie over de Bende van Nijvel lokt meer kijkers dan reality over de bende van Oostduinkerke

Bijna één miljoen mensen waren geïnteresseerd in de verhalen over de Bende van Nijvel in ‘1985’, wat slecht nieuws was voor de bende van Oostduinkerke op Play4 die in tegenstelling tot vorige zondag (508.065‏) niet meer boven de 500.000 raakte.

Het duel der grappige presentatoren later op de avond tussen de compilatie van ‘De Ideale Wereld’ en ‘Jan Jaap op zondag’ werd glansrijk gewonnen door Ella Leyers: zij had bijna 450.000 kijkers, Jan Jaap verloor bij de tweede aflevering van zijn talkshow in vergelijking met de start zowat 100.000 kijkers en eindigde op 178.833. Op maandag maakte ‘Over de oceaan’ op Play4 de omgekeerde beweging van ‘De Verhulstjes’: bij de eerste aflevering eindigde de zeilreeks nog net onder het half miljoen (442.033), deze keer kon ze die kaap wel ronden.

‘Dagen zonder broer’ begon uitstekend met bijna 700.000 kijkers, ondanks de concurrentie van de Gouden Schoen waar Gilles De Bilde zijn aantal dagen zonder pijnlijk geblunder weer naar nul bracht. De uitzending van de MIA’s lokte op donderdag bijna 100.000 kijkers - vast allemaal Metejoor-fans - weg bij ‘James De Musical’, dat zakte van 318.000 naar 232.000. ‘Erfgenaam gezocht’ op VTM kreeg er opmerkelijk genoeg ruim 50.000 kijkers bij - vast allemaal muziekliefhebbers - en steeg van 522.000 naar 575.000.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 20 tot en met donderdag 26 januari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1.294.284‏

2 THUIS EEN 1.084.595‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.012.927‏

4 1985 EEN 973.734‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 894.558‏

6 SPORTWEEKEND EEN 773.368‏

7 HET NIEUWS (19U) VTM 736.918‏

8 HET HUIS EEN 719.185‏

9 BLOKKEN EEN 705.595‏

10 MUSIC INDUSTRY AWARDS EEN 705.000

11 DAGEN ZONDER BROER EEN 684.244‏

12 MATHILDE 50 VTM 660.297‏

13 FAMILIE VTM 647.474‏

14 HET JOURNAAL (13U) EEN 594.395‏

15 ERFGENAAM GEZOCHT VTM 575.000

16 DE DAG VAN VANDAAG EEN 569.818‏

17 EEN ECHTE JOB VTM 533.370‏

18 RIDLEY EEN 517.867‏

19 OVER DE OCEAAN PLAY4 505.426‏

20 DE VERHULSTJES PLAY4 479.192‏

21 HET GALA VAN DE GOUDEN K’S EEN 446.895‏

22 DAGELIJKSE KOST EEN 452.784‏

23 DE IDEALE WERELD EEN 445.440‏

24 WITSE EEN 443.829‏

25 DE GOUDEN SCHOEN VTM 437.456‏

