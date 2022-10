Het ongenoegen binnen de VRT over de Sihame-docu borrelt nu al op in ‘De afspraak’

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste kleine en minder grote gebeurtenissen van de actualiteit, netjes geduid in ‘Het moment’. Vandaag: de tweespalt binnen de VRT over de documentaire van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi.

Wie: Ivan De Vadder en Bart Schols Waar: ‘De afspraak’ Wat valt er op: Niet iedereen bij de VRT kijkt uit naar de documentaire over Sihame El Kaouakibi

De mond loopt over waar het hart van vol is, zelfs bij journalisten die zich al jaren wapenen in het strakke, deugdzame harnas van de staatsomroep. Ivan De Vadder, steeds voorop in de Strijd tegen de Subjectiviteit, liet zich gisterenavond in ‘De afspraak’ toch even een persoonlijke bekommernis ontvallen. ‘Wat mij betreft’, schuifelde het onheil de studio binnen, ‘als de documentaire (van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi, red.) uitsluitend haar standpunt weergeeft, dan weet ik niet of het zo’n goed idee zou zijn als de VRT die uitzendt.’ ‘Straks hebt u onze baas aan de lijn, denk ik’, ontglipte Bart Schols voor hij het goed en wel besefte.

Hoewel De Vadder zich nog indekte met het deken der voorzichtigheid, is het tekenend voor de gespannen sfeer die rond de documentaire van Goens hangt. In navolging van het onafhankelijke parlementslid zelf, staan de politieke haaien namelijk klaar om alles wat los en vast zit aan de reportage te hergebruiken voor eigen gewin.

Toegegeven, met Rudi Vranckx heeft het een ervaren oorlogsjournalist in huis, maar is de VRT klaar om zich in zo’n mijnenveld te begeven? Heeft het huis van vertrouwen lessen getrokken uit de commentaar na het driedelige, bij wijlen amicale portret van Bart De Wever? Hoog in de toren aan de Reyerslaan zal men ongetwijfeld met twinkelingen in de ogen uitkijken naar de kijkcijfers van de documentaire, maar zit iedereen op de redactievloer daar met evenveel enthousiasme op te wachten? De demarche van De Vadder doet iets anders vermoeden. Wordt vervolgd.