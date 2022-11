Het opzienbarendste in ‘25 jaar Canvas’ was het feit dat de zender niet àlle 25 jaar gedeugd heeft

Terwijl we met z’n allen even niet keken - maar dat zijn ze daar gewoon - is Canvas een kwarteeuw oud geworden: een zeldzame 25-jarige die zich nog inlaat met verdieping, cultuur van hogere signatuur dan ‘FC De Kampioenen’, op zich al blijk van een bovengemiddelde gave des onderscheids tegenwoordig, en zoals het cliché wil, uitermate veel nazi’s, zelfs buiten uitzendingen van ‘Terzake’ om.

Boven dat alles tekent zich na 25 jaar echter ook een waarmerk af van volgehouden kwaliteit, en een degelijkheid waarmee het zich van concurrerende zenders onderscheidt in zowel consequentie als de bijbehorende veronachtzaming van winstbejag. Kortom: hoezee, en wel driewerf.

Dat gezegd zijnde kan ik me geen beter manier indenken om een kwarteeuw Canvas te vieren dan een avondvullende tafelquiz die in z’n geheel uitgezonden wordt. Het navenant genaamde ‘25 jaar Canvas’ is zo weinig flitsend, zo afkerig van glitter en glamour, zo gespeend van showtrappen allerhande, dat het wel op Canvas moét lopen. Dat liet zich bijvoorbeeld merken aan het budget, waarvan een flink deel al naar de catering gegaan leek: op de verspreide tafeltjes die opgesteld stonden in feestzaal Eldorado te Humbeek, prijkte een portie gemengd, op gastronomisch vlak het hele eiereten in quizmiddens, met toevoeging van de authentieke gefrituurde troep die een mens behoorlijk zwaar op de maag kan liggen zo na elven, wanneer de quizmaster na drie pauzes zelf ook stilaan een schrikbarend promillage opgelopen heeft. Een prijzentafel was er ook, met op het eerste gezicht de onverkochte oplages van iedereen die bij Canvas ooit een boek heeft uitgebracht.

Onder auspiciën van quizmaster Phara de Aguirre en diens slechts in theorie niet omkoopbare loopjongen Thomas Huyghe, blies het deelnemersveld verzamelen. Het betrof een bonte keur aan veteranen: zij die de voorbije kwarteeuw televisie lijfelijk hadden meegemaakt, en ze even vaak zelf met discriminerende hand vorm hadden gegeven. Nic Balthazar was er ook. Onder stemmig sfeerlicht, wat wakker blijven mogelijk zou kunnen bemoeilijken bij deelnemers op jaren, een segment dat nochtans in drommen opgedaagd was, werden quizploegen gevormd als Team Terzake, Team Bevergem, Team In de gloria, Team Sporza, en Team Neveneffecten. Dat je al een quizavond moet organiseren om Neveneffecten nog eens rond dezelfde tafel te krijgen, kon je desgewenst betreuren. ‘Wie is die man met de sik?’ vroeg Nic Balthazar, zelf onderdeel van het onscherp afgebakende Team Cultuur, bij de verre aanblik van Mark Uytterhoeven in Team Alles Kan Beter. Sic transit gloria mundi. Luc Haekens, Team De Ideale Wereld, vroeg zich aan een belendend tafeltje ondertussen af ‘wie die kaalkop was’ in Team Cultuur.

Alles welbeschouwd was ‘25 jaar Canvas’ in geen geringe mate een archiefprogramma, maar dan anders. Van gemakzucht kon je het bijvoorbeeld niet verdenken, want er moet hoe dan ook veel ijver aan opgegaan zijn. Veel van het opgeduikelde beeldmateriaal meende ik bijgevolg alsnog voor het eerst te zien, en anders was het wel het herbekijken waard. Zien hoe Piet van Roe destijds zijn nieuwe zender plechtig voor geopend verklaarde door eventuele geïnteresseerden al bij voorbaat af te dreigen, zal wel altijd vermakelijk zijn. Ook leerrijk was het om waar te nemen wie van de aanwezigen zich nog voor de eerste vraag al aan de zware bieren waagde. Het opzienbarendste in ‘25 jaar Canvas’ was evenwel de hervonden herinnering dat de zender niet àlle 25 jaar ronduit gedeugd heeft. Ten bewijze kregen we beelden uit ‘Teamwork’, uit 2003 nog maar, dat kandidaten torste als ene Robert, wiens specialiteit ‘Claudia Schiffer’ was. ‘Hoe uit zich dat?’, vroeg Mies Meulders met de moed der wanhoop. ‘Zoveel mogelijk verzamelen over Claudia Schiffer.’ Uit alles bleek dat het echt was. Het omineus getitelde ‘Zwarte vijvers’ was dan weer het bijzonder belastende bewijs dat de school-Jambers in het avondrood der jaren negentig zelfs ingang had gevonden op Canvas. De apenjaren ongetwijfeld.

‘25 jaar Canvas’ oogde van hieruit als een feestje voor ingewijden, waarop niettemin iedereen welkom was. Een geschikter viering bedenken is moeilijk. Als ik me niet vergis, had ik ‘driewerf’ gezegd. Hoezee, hoezee. Belofte maakt schuld.