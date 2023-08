Het proces dat de wereld in de ban hield: ‘Door Depp en Heard vergaten we onze energiefactuur’

De rechtszaak tussen ex-geliefden Johnny Depp en Amber Heard was vorig jaar als een gruwelijk auto-ongeluk op de E40: zelfs wie wegkeek, had na afloop toch te veel gezien. Al was het maar omdat alle dirt gretig werd uitgesmeerd op de populaire nieuwssites én verwerkt in talloze memes op sociale media. Regisseur Emma Cooper, die eerder al documentaires maakte met Louis Theroux, goot de hele hetze in de Netflixdocureeks ‘Depp v. Heard’.

EMMA COOPER «Zelf heb ik de zaak vorig jaar ook vrij obsessief gevolgd en besproken met vrienden. Heel even kon je je eigen leven volledig vergeten en hoefde je niet na te denken over je energierekening en andere zorgen. Maar op een bepaald moment werd ik licht ongemakkelijk van mijn eigen dwangmatige kijkgedrag, dus besloot ik een docu te maken over hoe we collectief door zo’n proces aangetrokken worden. En de behoefte voelen om er een mening over te formuleren op sociale media.»

– Op TikTok kwamen inderdaad ontelbaar veel filmpjes en memes over het proces voorbij.

COOPER «Dat was niet zonder gevaar, want memes kunnen grappig zijn, maar wat als ze bepaalde zaken uit hun context rukken, of zelfs fout voorstellen? Welke impact heeft dat op de publieke opinie? Het zou me verwonderen als alle commentaren op Twitter de juryleden niet hebben beïnvloed, want er viel niet aan te ontkomen.

»In een tijd waarin veel jongeren het nieuws via sociale media volgen, is het trouwens belangrijk dat ze kritisch checken hoe waarheidsgetrouw memes zijn.»

– Veruit de meeste memes kozen de kant van Johnny Depp.

COOPER «Voor onze documentaire wilden we het evenwicht bewaren. Dus voor iedere pro-Depp-meme hadden we er eentje nodig die pro-Heard was. Maar hoe grondig we het internet ook afspeurden, dat bleek een onmogelijke opgave.

»De meeste memes over Depp waren oprecht grappig, terwijl memes over Heard eerder gemeen en bedreigend waren.»

– Sommige van die memes leken ook voort te komen uit een soort algemene vrouwenhaat.

COOPER «Klopt, maar grotendeels werden ook de wetten van de showbusiness gevolgd: Depp is een megaster, hij is zo’n twintig jaar ouder dan Heard en heeft veel grappige rollen gespeeld. Mensen zien hem als een sympathieke piraat, en zijn fans zullen hem tot het uiterste verdedigen.»

– Die hartstochtelijke verdediging gaat door tot op de dag van vandaag.

COOPER «Die fanatieke loyaliteit is soms verbijsterend. Ergens vind ik het fascinerend dat mensen zo’n enorme hoeveelheid tijd kunnen besteden aan het verdedigen van mensen die ze nooit hebben ontmoet en ook nooit in hun leven zullen ontmoeten.»

‘Depp v. Heard’, Vanaf 16 augustus op Netflix