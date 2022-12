‘Het proces dat niemand wou’ wint de Ha! van Humo en is het beste televisieprogramma van het jaar

De documentairereeks die de Ha! van Humo 2022 wint, de prijs van de redactie voor het beste televisieprogramma van het jaar, móést gemaakt worden, en dat is jammer. ‘Het proces dat niemand wou’ is immers op een mestvaalt gegroeid: de zaak-Bart De Pauw, een onverkwikkelijk stukje geschiedenis met alleen maar scherpe randen. Er waren al reconstructies gepend en meningen geturfd, en in 2021 was de belaging van verschillende vrouwen door de glorieuze televisiefiguur in een rechtbank getoetst aan het wetboek – daar kwam een veroordeling van. Maar ‘Het proces dat niemand wou’ ging verder dan het recht en dieper dan het gejoel. Tess Uytterhoeven, televisiemaakster bij Woestijnvis, prikte door de feiten, het rumoer en de hijgerigheid, en legde iets kostbaars bloot: wat het is om een slachtoffer te zijn.

De feiten vormen de grondlaag in de driedelige reeks. Een gulle greep uit de sms- en Messenger-berichten van De Pauw gutst over het scherm, als lettersoep die over de randen van de kom klotst, tot de kijker er wee van wordt: alleen al het volume doet naar adem happen, het eindeloze, wrokkige aandringen van de gevierde televisiemaker. Gewoon een pinkje empathie volstaat om de onmogelijke situatie te begrijpen waarin de slachtoffers van De Pauw buiten hun wil om verzeild waren geraakt: ze werden tureluurs getikt door iemand die zelfs niet fundamenteel geïnteresseerd was in hún, maar wel in zijn eigen donkere dromen.

Maar Tess Uytterhoeven is dus niet louter de griffier van de feiten. In de documentairereeks praten acht van de dertien vrouwen die zich burgerlijke partij stelden op het proces, De Pauw zelf weigerde elke medewerking. Vier jaar lang hadden de slachtoffers een mantel van stilte gedragen, nu kregen ze iemand tegenover zich die luisterde zonder chronometer. Want dat is wat Uytterhoeven doet: met een mooi samengaan van timide medeleven en doortastende nuchterheid stelt ze vragen, en laat ze de vrouwen vervolgens de kwalijke geschiedenis uitspellen en zichzelf afpellen.

Beeld Wouter Van Vaerenbergh

Nog revelerender wordt ‘Het proces dat niemand wou’ zodra de vrouwen antwoorden op de vragen die ook weleens opgeboerd worden op sociale media wanneer mensen advocaat van De Pauw spelen. Waren ze wel duidelijk in hun afwijzing? Hadden ze het spel niet zelf meegespeeld? Waarom was er zo lang gezwegen?

Geduldig, tastend naar de juiste woorden, leggen ze het allemaal uit. Stuk voor stuk zitten de vrouwen gebogen over een Mikadospel waaruit je niet één stokje kunt trekken zonder een ander te doen beven. Ze praten over woede en verdriet, over verwarring en schaamte, over medelijden en afkeer, over ‘pilootvisjes die onder een haai zwemmen’ – woorden van Maaike Cafmeyer.

Zo werd ‘Het proces dat niemand wou’ een indringende verkenning van verstikkende machtsrelaties, van pijnlijke grenzeloosheid, van verdriet dat zich niet met een glaasje rood laat bedwingen én van strijdbaarheid. ‘Het proces dat niemand wou’ was nodig, en wint de Ha! van Humo.