Het regiedebuut van comedian Bo Burnham, een legendarische diarreescène en een visueel verbluffende fabel: deze films mag u niet missen op televisie

‘EIGHTH GRADE’ ★★★★☆

NPO 3, VRIJDAG 30 DECEMBER, 16.45

DRAMA Comedian Bo Burnham maakte zijn regiedebuut met dit naturalistische drama over Kayla (Elsie Fisher), een teruggetrokken 13-jarig meisje dat uitkijkt naar het einde van het laatste schooljaar voor ze aan high school moet beginnen. Burnham schetst Kayla’s leven als een emotioneel en seksueel mijnenveld. Ze heeft een YouTube-kanaal waarop ze krampachtig levensadvies geeft maar waar geen hond naar kijkt, ze zoekt wanhopig aansluiting bij populaire klasgenoten maar weet zich nooit een houding te geven, en zodra een jongen ook maar enigszins interesse toont, wil ze zich interessant maken door te praten over haar geheel fictieve nudes. Kayla is zo eenzaam, angstig en awkward dat het soms pijnlijk wordt om naar te kijken. Burnham kent zijn personages door en door en vermijdt elk cliché. Authentieke cinema voor tieners, hun ouders en iedereen die ooit een tiener is geweest.

‘WITNESS FOR THE PROSECUTION’ ★★★★☆

BBC 2, VRIJDAG 30 DECEMBER, 15.30

MISDAAD Verfilming van een toneelstuk van Agatha Christie, met veel gevoel voor humor in scène gezet door Billy Wilder. Charles Laughton amuseert zich als advocaat die ondanks zijn fragiele gezondheid een moordzaak aanneemt. Marlene Dietrich gooit al haar star power in de strijd.

‘THE BOAT THAT ROCKED’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 30 DECEMBER, 21.45

KOMEDIE Komedie van Richard Curtis, over een piratenradiozender die in de jaren 60 actief was op een boot in de internationale wateren van de Noordzee. Enorm vermakelijk, met een who’s who van zowel Britse als Amerikaanse acteurs, hoewel het script wat meer focus had kunnen gebruiken.

‘TOOTSIE’

EEN, VRIJDAG 30 DECEMBER, 23.05

KOMEDIE Eindeloos herbekijkbare komedie van Sydney Pollack, met Dustin Hoffman als werkloze acteur die zich optut als vrouw om een rol in een soap te scoren. De genderpolitiek van de film was toen vooruitstrevend, maar nu wellicht wat achterhaald. Geestig is hij echter nog altijd, met een iconische rol van Hoffman.

‘WEST SIDE STORY’ ★★★★☆

BBC 2, ZATERDAG 31 DECEMBER, 16.10

MUSICAL Musicalklassieker die in 1961 tien Oscars in de wacht sleepte. Moderne herwerking van ‘Romeo and Juliet’, over de verboden liefde tussen een jongen en meisje van rivaliserende straatbendes in New York. De flitsende bijrollen (We love Anita!) en de zinderende choreografie blijven meer bij dan het liefdesverhaal.

‘LIFE OF PI’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 31 DECEMBER, 20.35

AVONTUUR Visueel verbluffende fabel van Ang Lee, gebaseerd op de bestseller van Yann Martel. Een Indiase jongeman komt na een schipbreuk terecht in een reddingssloep, samen met een Bengaalse tijger. De metaforen liggen er dik op, maar als kleurrijk schouwspel is dit niet minder dan fenomenaal.

‘FERRIS BUELLER’S DAY OFF’ ★★★½☆

VTM 4, ZATERDAG 31 DECEMBER, 0.15

KOMEDIE In beter gezelschap kun je het nieuwe jaar nauwelijks inluiden: Matthew Broderick speelt zijn meest iconische rol als spijbelende puber, terwijl Alan Ruck stiekem het kloppende hart van de film vormt als zijn chronisch gestresseerde vriend. Onvervalste eighties classic.

‘DUMB AND DUMBER’ ★★★☆☆

PLAY6, ZONDAG 1 JANUARI, 13.30

KOMEDIE Wie op 1 januari ’s middags met een kater zijn bed komt uitgestrompeld, kan het slechter treffen dan deze dwaze komedie over twee debielen (Jim Carrey en Jeff Daniels) die een koffertje willen terugbezorgen aan een mysterieuze vrouw (Lauren Holly). Bevat de ‘Ben-Hur’ onder de diarreescènes.

‘THE LEGO BATMAN MOVIE’ ★★★☆☆

PLAY4, ZONDAG 1 JANUARI, 16.30

ANIMATIE Na het succes van ‘The Lego Movie’ besloot hetzelfde team om een graantje mee te pikken van de populariteit van het superheldengenre. Ze maakten meteen de grappigste Batman-film sinds die met Adam West uit de jaren 60. De metagrapjes zijn zo veelvuldig dat je ze nooit allemaal in één keer kunt vatten.

Beeld Photo News

‘PAPILLON’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 1 JANUARI, 22.50

AVONTUUR Steve McQueen speelde één van zijn beste rollen als Henri ‘Papillon’ Charrière, een kruimeldief die ten onrechte wegens moord naar de strafkampen van Frans-Guyana werd verbannen en uiteindelijk ontsnapte. Indrukwekkende locaties, een meeslepend verhaal en prima muziek van Jerry Goldsmith.

‘MIDNIGHT RUN’ ★★★★☆

VTM 4, MAANDAG 2 JANUARI, 22.30

ACTIE Buddy movie met Charles Grodin als maffiabankier op de vlucht en Robert De Niro als de premiejager die hem op de hielen zit. Genrefilm die erin slaagt om luchtig te zijn zonder banaal te worden. De dialogen zijn snedig en de wisselwerking tussen De Niro en Grodin is fenomenaal (check die valsemunterscène!).