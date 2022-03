Het Russisch cyberleger, verkrachtingsdrugs en een whodunit: dit mag u vanavond niet missen!

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Showtrial’

Voor de speurders, maar ook voor de buitenwereld én de jury in de rechtbank is het een uitgemaakte zaak: de arrogante en rotverwende Talitha – koeltjes vertolkt door de Brits-Belgische actrice Céline Buckens (‘War Horse’, ‘Bridgerton’) – zit achter de verdwijning van haar veel minder welgestelde ex-vriendin Hannah. Aan advocate Cleo Roberts om in deze vijfdelige whodunit de waarheid te achterhalen.

Om 22.20 op Canvas

‘Behind the Mask’

Zowat half Vlaanderen wist al sinds het opduiken van een erbarmelijk ‘onherkenbaar gemaakt’ achter-de-schermen-filmpje op sociale media dat onder het pak van Flamme Fatale niemand minder dan Tine Embrechts zat. Haar avontuur eindigde vorige vrijdag. ‘Tijdens mijn eerste repetitie raakte ik helemaal in paniek. Ik heb backstage mijn masker afgezet en ben in huilen uitgebarsten.’

Om 20.35 op VTM

‘Extra Time Koers’

Na de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en de GP Samyn maakt Ruben Van Gucht samen met zijn gasten Dirk De Wolf, Bram Tankink, Tim Declercq en Adrie van der Poel een eerste voorzichtige stand van zaken op: welke renners zijn al in topvorm en wie moet er nog veel volkorenpasta met bruine suiker eten?

Om 21.20 op Canvas

Jan Tytgat in 'Pano: Verkrachtingsdrugs verborgen' Beeld VRT

‘Pano: Verkrachtingsdrugs verborgen’

Sarah (schuilnaam) is ervan overtuigd dat er bij het uitgaan iets in haar drankje is gedaan. En ze is niet alleen: elke week is er in ons land één aangifte van verkrachting met drugs. Met een slachtoffer dat zich nauwelijks iets herinnert. ‘Pano’ toont wat ‘spiking’ inhoudt: hoe gebeurt het en wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer? Voor toxicoloog Jan Tytgat is GHB de ‘perfecte verkrachtingsdrug’: ‘Een paar druppeltjes volstaan al, zodanig dat de gebruiker het niet proeft en niet merkt. Vandaar het gevaar. En in die periode capteer je als het ware niks meer.’

Om 21.25 op Eén

‘Telefacts: Het cyberleger van Rusland’

Onlangs nog waren er grote cyberaanvallen op het ministerie van Defensie in Oekraïne. Wie daar achter zou kunnen zitten, lijkt voor niemand nog een raadsel: Rusland. ‘Telefacts’ laat zijn licht schijnen op het Russische cyberleger, één van Poetins cruciale componenten in zijn hybride oorlog.

Om 22.00 op VTM

