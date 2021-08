Het scheelde niet veel of een andere actrice kroop in de huid van ‘Amélie’

Twintig jaar na datum is de Franse komedie ‘Amélie’ nog steeds een onvervalste klassieker. De nieuwe, gedigitaliseerde versie ging zelfs opnieuw in première tijdens het Filmfestival van Cannes. Regisseur Jean-Pierre Jeunet (66): ‘De musical Amélie wil ik nooit van mijn leven zien.’

Het is nauwelijks voor te stellen, maar eigenlijk had de hoofdrol in Amélie door de Britse actrice Emily Watson (bekend van ‘Breaking The Waves’ en de tv-serie ‘Chernobyl’), gespeeld moeten worden. Hoe geloofwaardig was het geweest om een zo typisch Frans verhaal over een blijmoedige Parijse serveerster door een buitenlandse actrice te laten spelen?

‘Het verhaal was dat zij met de trein vanuit Engeland via de Kanaaltunnel haar vader in Parijs zou bezoeken. Ik vond haar geschikt voor de rol omdat ze in ‘Breaking the Waves’ de perfecte naïviteit uitstraalde die ik voor het personage van Amélie voor ogen had’, zegt regisseur Jean-Pierre Jeunet. ‘Maar opeens was Emily verhinderd en moest ik mijn plannen wijzigen.’

Regisseur Jean-Pierre Jeunet. Beeld Corbis via Getty Images

Talentenjacht

De tweede keuze voor de titelrol was de Franse zangeres Vanessa Paradis, de ex van Johnny Depp. ‘Maar zij was bezet omdat zij een nieuwe cd moest opnemen. Ook zij viel af, dus zijn we maar gaan auditeren.’

Bij de talentenjacht viel de op dat moment onbekende Audrey Tautou meteen op. Na een paar minuten wist Jeunet al dat hij de goede te pakken had. Met haar sprankelende en onschuldige verschijning leek zij geknipt voor de rol van de serveerster die voor iedereen in haar omgeving de wereld een beetje beter wil maken. Een weldoenster zonder weerga.

‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’, moest vooral positiviteit uitstralen. ‘Mijn vorige films, zoals ‘Delicatessen’, waren een beetje vinnig en lichtelijk absurd van toonzetting,’ meent Jeunet. ‘Ik wilde met deze film de mensen een beetje hoop bieden. Zeker toen prinses Diana was overleden, wilde ik het publiek een beetje opbeuren. De term waarmee de film in sommige media werd omschreven, feelgoodmovie, was enigszins besmet, maar daar had ik geen boodschap aan.’’

Beeld Paradiso Films

De optimistische gok van Jeunet werkte. ‘Amélie’ werd in Frankrijk een doorslaand succes, kreeg vijf Oscarnominaties en veroverde vervolgens de wereld. Jeunet: ‘Mijn hoofd zit altijd vol met kleine verhalen. Tijdens een diner kan ik urenlang aan het woord zijn. Al die indrukken propte ik in het eerste deel van de film allemaal achter elkaar in een razend tempo om de personages te introduceren. Als ik in Parijs bijzondere types op straat tegenkom, verzin ik er meteen een verhaal bij.’

Musical

De film had ook een rage tot gevolg. Toeristen kwamen massaal naar Parijs om de locaties te bezoeken en te fotograferen. Vooral Montmartre is populair. ‘Het is kennelijk universele humor die in de film zit. Ik vind mijn film niet typisch Frans. Zelf hou ik helemaal niet van onze humor. Ik ben meer Brits georiënteerd. De leden van Monty Python's Flying Circus zijn helden voor mij.’

Nu de film opnieuw wordt vertoond, denkt Jeunet dat een jong publiek de film, met die prachtige muziek van componist Yann Tiersen, weer zal omarmen. ‘Ik heb me zelfs laten vertellen dat in Braziliaanse gevangenissen Amélie vaak wordt vertoond om de gedetineerden te paaien met een positieve kijk op het leven.’

Beeld Paradiso Films

Veel minder te spreken is de regisseur over de musicalversie die enkele jaren geleden van Amélie is gemaakt. Eind oktober gaat ook een Nederlandstalige versie in premièremet Nederlander Christianne de Bruijn in de titelrol.

‘Ik haat musicals, dus ook deze. Ik heb enkele gefilmde fragmenten gezien van de versie die in Londen is opgevoerd. Het lijkt mij vreselijk. Ik begrijp de verleiding wel om er een theaterspektakel van te maken. De muziek is prachtig, maar Amélie is een flitsend filmpersonage dat niet werkt op het toneel. Ik ga nooit van mijn leven naar die musical.’