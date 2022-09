Het succes van ‘De allerslimste mens ter wereld’ ontrafeld: ‘Ik toon mijn ware zelf nooit in de quiz: dan kan ik een kruis maken over mijn carrière’

Meesterbreinen aller landen, verenigt u! Tijd om de oranje zeteltjes af te stoffen, bij elke scheet vijf trefwoorden te turven en Erik Van Looy uit de bezemkast te halen, maar ook om te víéren: in zijn jubileumseizoen – jaargang 20! – zoekt de hondspopulaire televisiequiz voor de tweede keer ‘De allerslimste mens ter wereld’. Wat wil dat zeggen? Voormalige winnaars, superieure kandidaten van het voorbije decennium én Jeroom nemen het tegen elkaar op. Op deze gewijde bladzijden blikken de grootste kanonnen terug en vooruit.

Jonas Geirnaert: ‘Zwarte gaten’

Alsof Hercules, Achilles en Xena, Warrior Princess samen de arena betreden! ‘De allerslimste mens ter wereld’ schuift in zijn allereerste aflevering een waar Mount Rushmore van quizlegendes naar voren: recordhoudster Ella Leyers, jurymaestro Jeroom en Jonas Geirnaert (40), ’s werelds gerenommeerdste vogelimitator.

HUMO Als we dan toch terugblikken op twintig jaar ‘De slimste mens’: de vogelimitaties die jij als jurylid ten beste gaf, blijf ik het grappigst vinden.

JONAS GEIRNAERT (lacht) «Het verbaast me telkens weer hoeveel mensen daar nog over beginnen, terwijl dat toch al makkelijk zeven jaar geleden is. Er zijn zelfs mensen die mij alléén daarvan kennen, Nederlanders die het fragment op YouTube gezien hebben, bijvoorbeeld.

»Tien minuten voor de opnames was ik nog aan het twijfelen of ik dat stukje niet moest laten vallen wegens heel flauw. Wat het ook is (lacht). Maar er ontstond een soort perfect storm in de studio, mede dankzij Erik Van Looy, die in één van zijn gepatenteerde giechelkrampen schoot.»

HUMO Nu treed je aan als kandidaat, en wel meteen tegenover Jeroom en Ella Leyers. Dat is niet min.

GEIRNAERT «Het scheelt als je niet te veel van jezelf verwacht. Pretentie is sowieso uit den boze in ‘De allerslimste mens’, daarvoor is het niveau te hoog en de tegenstand te sterk. Elke aflevering die ik overleef, doe ik een vreugdedansje.»

HUMO Heb je gestudeerd?

GEIRNAERT «Een beetje. Mijn grote zwarte gaten zijn hedendaagse popcultuur – ik vergeet al welke acteur in een film meespeelt terwijl ik ’m nog aan het bekijken ben – en sport. Ik heb dit jaar toch eens gekeken wie de Tour gewonnen heeft en welke Belgen een ritzege hebben behaald: zo riskeer ik toch al niet in paniek ‘Tom Boonen!’ te roepen.»

HUMO Dankzij het groots opgezette, door de geschiedenis springende promofilmpje van ‘De allerslimste mens’ sta je sinds kort ook bekend als Jezus Christus.

GEIRNAERT «We hebben ons daar enorm mee geamuseerd, ook al was het fysiek niet mijn aangenaamste tv-opname. Het plankje waarop we stonden – naast me hingen ook Ella en Olga Leyers aan een kruis – was zo’n 4 centimeter breed, net genoeg voor een halve voetzool.

»En niet iedereen was opgetogen met mijn performance: er zijn best wel wat kwaaie christenen in de mailbox van SBS gekropen.»

HUMO Bestaan die dan nog?

GEIRNAERT «O, ja! Pas op, dat zijn niet zozeer halvegaren, wel mensen voor wie hun geloof heel belangrijk is. Ze voelden zich diep beledigd. Ik had de bui zien hangen, maar ik dacht: ik zal wel de kak op me nemen. In de hemel raak ik toch allang niet meer binnen (lacht).»

HUMO Iets anders: jouw grootste trauma uit de geschiedenis van ‘De slimste mens’ zou een moppenrobot zijn die je ooit naar de studio meenam. Wat is toen misgelopen?

GEIRNAERT «Alles! Ooit begonnen Jeroom en ik ons tijdens een brainstorm te amuseren door Siri, het digitale hulpje van Apple, klassieke moppen te laten voorlezen. Die stem heeft geen intonatie, geen timing. Alle moppen kwamen eruit als: ‘Wat-is-het-verschil-tussen-een-citroen-en-een-paardenlul-steek-ze-maar-in-je-mond-je-zult-het-snel-merken.’ (lacht) Het toppunt van hilariteit!

»We hebben toen het kwalijke idee opgevat om zo’n stem, in de vorm van een 2 meter hoge robot, mee te nemen naar ‘De slimste mens’. In onze hoofden zou die aflevering de geschiedenis ingaan als de grappigste aller tijden. Jaren later zou er nog geapplaudisseerd worden als wij ons over straat begaven! Dat is anders uitgedraaid: álle moppen gingen de mist in. Ook een paar over kandidaat Lynn Wesenbeek, die achteraf kwam zeggen: ‘Jullie zijn er compleet óver gegaan.’

»Ik ben daar nog dagen niet goed van geweest. Terwijl bij de duifimitaties alles goed ging, was dit keer alles slecht gegaan.»

HUMO Wat die imitaties betreft: nog een klein verzoek. Zou je speciaal voor mij nog mijn favoriete paradijsvogel kunnen nadoen, de blauwkoppige lintstaartastrapia?

GEIRNAERT «Met plezier, dat is toevallig ook één van mijn favorieten. (Fluit een prachtige aria die perfect de melodie en muzikaliteit van de blauwkoppige lintstaartastrapia vat)»

HUMO Daar wordt een mens toch even stil van. Bedankt.

GEIRNAERT «Tot je dienst.»

Olga Leyers: ‘Onnozel manneke’

Nu zijn er aan het firmament van ‘De slimste mens’ in twintig jaar tijd véél sterren aan het fonkelen gegaan, maar de alpha Canis Majoris – onder slimste mensen bekend als de helderste ster aan de nachtelijke hemel – van het kandidatenbestand heet toch Olga Leyers (24), die zes jaar na haar hartveroverende deelname haar triomfantelijke terugkeer maakt.

OLGA LEYERS «Nu en dan gebeuren er dingen die een steen verleggen in je persoonlijke rivier, maar ‘De slimste mens’ verlegde meteen een rotsblok. Ik spreek vaak in termen van vóór en na mijn deelname.»

HUMO Welke herinnering is je het meest bijgebleven?

LEYERS «Dat ik in de reguliere reeks een ongelofelijke streber was en in de finaleweken plots volledig ontspande. Geen idee welke van de twee Olga’s ik dit keer zal zijn: die met of zonder killersinstinct (lacht).»

HUMO Jouw tranen bij je exit zijn legendarisch geworden. Heb je het fragment recent opnieuw bekeken, nu Streamz het archiefprogramma ‘De slimste mens 20’ aanbiedt?

LEYERS «Ja, maar ik kan er nog altijd niet naar kijken zonder gegeneerd mijn handen voor mijn ogen te houden. Zo tenenkrullend! Dan zegt mijn hele omgeving: ‘Dat is toch schattig? Je was jong!’ Maar ik kan alleen denken: onnozel manneke, dat je daarvoor huilt!

»Ella lacht me nog altijd uit – en terecht – omdat ik na mijn uitschakeling snikte: ‘O, dat is rot.’ Ik gebruik het woord ‘rot’ nooit!»

HUMO Welk alternatief heb je net op tijd ingeslikt?

LEYERS «Dat ik het ronduit (pieeeep!) vond.

»Nog een reden waarom ik niet graag naar die oude afleveringen kijk: dan voel ik me plots dom, omdat ik mezelf dingen hoor zeggen die ik nu niet meer weet. Destijds stond na mijn elf deelnames in de krant: (Met professoraal toontje) ‘Geen wonder, op haar leeftijd werken de hersenen het snelst.’ Intussen is ook bij mij de aftakeling ingezet (lacht).»

HUMO Hoe waren de reacties op jouw deelname destijds?

LEYERS «Ik heb vrijwel alleen mooie reacties gekregen, in mijn omgeving, op straat, zelfs op Twitter.

»Wat ik wél heb ervaren... Als je een vrouw bent die een beetje koket is en ook graag veel dingen weet, denken de mensen snel: jij bent langs de sofa van Erik Van Looy gepasseerd! (lachje)»

HUMO Ben je klaar om opnieuw volop in die mediabelangstelling te komen? Je bent er een paar jaar uitgestapt, onder meer om je op je rechtenstudie te concentreren.

LEYERS «Ach, mijn vorige deelname was een toevalstreffer, omdat ik er zo lang in heb gezeten. Voor hetzelfde geld passeer ik dit keer geruisloos.»

HUMO Maar nee, iedereen zit toch te wachten op jouw grote terugkeer?

LEYERS «Dat is lief. Misschien zijn mensen wel benieuwd naar me omdat ik de kandidaat ben die het meest zal zijn veranderd. Gert Verhulst is gewoon Gert Verhulst gebleven. Maar ik had vorige keer nog babyvet – letterlijk!»

HUMO Ben je nog dezelfde Olga?

LEYERS «Ja, maar er zijn wat scherpe kantjes afgevijld. Toen was ik een nog extremere versie van mezelf. Ik ging nog harder en trok me van nog minder dingen iets aan. Hopelijk ben ik niet gewoon sáái geworden.»

HUMO Ben je intussen afgestudeerd?

LEYERS «Ik moet alleen mijn thesis nog afmaken.

»Ik weet nog niet wat ik met dat rechtendiploma ga doen. De eerstvolgende maanden wil ik gewoon surfen, anywhere the wind blows.»

HUMO Opvallend: alweer een mijlpaal in je leven, en alweer is daar ‘De slimste mens’.

LEYERS «Gek, hè.»

HUMO Hoe zwaar is, tot slot, de psychologische oorlogvoering ten huize Leyers?

LEYERS «Geloof het of niet, dat valt goed mee. De consensus toen we samen het ‘De slimste mens’-gezelschapsspel aan het spelen waren, was dat eigenlijk vooral onze zus Billie heel veel wist. Pas maar op: zij is nog sterker dan Ella en ik!»

‘Er zijn best wel wat kwaaie christenen in de mailbox van SBS gekropen.’ (Foto: Jonas Geirnaert als Jezus in het promofilmpje van ‘De allerslimste mens ter wereld’.) Beeld Play4

Tom Waes: ‘Lijstjes dromen’

Een rare die er steil van achterover slaat, maar wanneer ik Tom Waes (53) bel, zit hij toevallig nét in het buitenland. Wel uitzonderlijk: voor één keer zit hij er voor eigen plezier, meer bepaald om – de ideale voorbereiding voor ‘De allerslimste mens’ it is not – zijn hoofd leeg te maken.

TOM WAES «Dat leegmaken lukt anders héél goed (lacht). Ik ben aan het surfen, lig op het strand... En ik zoek vooral níks op.»

HUMO Deze zomer ben je door Kenia, Spanje en Frankrijk getrokken. Heb je daar geen lijstjes bijgehouden?

WAES «Helemaal niet. Bij mijn vorige deelname: jongens, dat kun je je niet voorstellen. Ik deed niks anders, tot ik er zot van werd. Ik begon van lijstjes te drómen. En weet je wat ik aan al dat doorgedreven studeren heb overgehouden? Eén vraag, over de invasie in de Varkensbaai.

»Zo’n intensieve voorbereiding is pure waanzin: de vragen in ‘De slimste mens’ gaan van ‘Wat weet je over de koningskwestie?’ tot ‘Welke sauzen worden het meest verkocht in frituur De Locomotief?’»

HUMO Weet je meer of minder dan zeven jaar geleden?

WAES «Hier is er wat bij gekomen en daar is er wat weg, zeker? (lachje) Bij mijn vorige deelname zat ik volgens Erik precies in de juiste leeftijdscategorie: tussen de 40 en 50 ben je jong genoeg om nog mee te zijn en oud genoeg om bij de archiefvragen een streepje voor te hebben.»

HUMO Je beweerde op voorhand dat je je totaal niet op de overwinning richtte. Daar geloof ik geen fluit van.

WAES (lacht) «Normaal ben ik een waanzinnig competitiebeest, maar ik heb het te druk gehad, denk ik. Ik wil mijn hoofd nu zo leeg mogelijk houden, en net níét aan ‘De allerslimste mens’ denken. Maar als ik terug thuis ben, zou het goed kunnen dat ik me alsnog als een onnozelaar op die lijstjes smijt.»

HUMO Met alles wat jij al gedaan hebt, zou je denken dat ‘De slimste mens’ maar een afleiding was, een ommetje op je grote parcours. Maar toen je won, deed het je wel degelijk iets.

WAES «Ja, dat is zo. Ik had een keer of elf meegedaan, dat was zo’n opbouw van emoties...

»Wat ook meespeelde: mijn schooltijd was een brokkenparcours, ik heb drie keer het vierde middelbaar gedaan, en daardoor zag iedereen mij altijd alleen als een man van de actie. Dankzij ‘De slimste mens’ kon ik laten zien dat ik ook nog uit ander hout gesneden ben. Dat betekende wel iets.»

HUMO Hoe was het overwinningsfeest?

WAES «Héél vrolijk. En zeggen dat ik de volgende dag nog moest meedoen aan een editie van ‘Blokken’ met bekende Vlamingen...»

HUMO Hoe was het toen met je hoofd gesteld?

WAES «Aan mijn score te zien: nóg leger dan nu (lacht).»

Geert Meyfroidt: ‘Cholera! Syfilis!’

’s Lands eerstaanwezend intensivist (50) knokte zich in het laatste seizoen van ‘De slimste mens’ zo meedogenloos naar de titel dat zijn IC-afdeling ter voorbereiding al enkele bedden heeft vrijgemaakt voor zijn nieuwe tegenstanders.

HUMO Heeft ‘De slimste mens’ jouw leven veranderd?

GEERT MEYFROIDT «Helemaal niet. Ik ben deze zomer gewoon naar Werchter Boutique en Pukkelpop gegaan. Het gekste wat daar gebeurt, is dat iemand ‘Slimste mens!’ naar me roept.»

HUMO Gaan je patiënten sinds ‘De slimste mens’ anders met je om?

MEYFROIDT «Dat wel, en dat levert soms rare situaties op. Zo was er eens een vrouw met een beademingsbuis, waardoor ze niet kon praten, die voortdurend tegen haar hoofd tikte. Ik dacht dat ze hoofdpijn had en zocht verwoed naar een manier om die te verlichten, tot bleek dat ze alleen maar wilde gebaren: hier, de slimste mens! (lacht) Dat was een goed teken: het ging beter met haar.»

HUMO Over welk ‘De slimste mens’-moment word jij in academische kringen het vaakst aangesproken?

MEYFROIDT «Meestal gaat het over kennis die zogezegd ver van mijn ziekenhuisbed hoort te liggen. Collega’s zetten grote ogen op als ze horen dat ik weet wie pakweg dragqueen RuPaul is: er zijn er die me daarvoor feliciteren, maar ook die afkeuren dat ik me met zulke trivialiteiten inlaat.

»Ik heb een redelijk groot internationaal netwerk en ga soms spreken in het buitenland. Welnu, via sociale media hebben ook mijn buitenlandse collega’s het bestaan van het programma opgemerkt. Met als gevolg dat ik op congressen tegenwoordig word geïntroduceerd als: ‘Professor Geert Meyfroidt from Leuven, who is the smartest person in his own country.’ Technisch gezien is het de slimste mens ter wéreld, natuurlijk, maar ik vermoed dat ze België daarvoor toch wat te klein vinden.»

HUMO Misschien draaien ze bij wanneer je de állerslimste mens ter wereld bent.

MEYFROIDT «Zover zal het wel niet komen (lachje). Als ik daar zit, zal de competitiedrang wel weer naar boven komen – en misschien zal ik in ‘De allerslimste mens’ ook wel meer gebruik kunnen maken van mijn stoffige boomerkennis – maar zelf schuif ik toch eerder Het Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe naar voren als favoriet. Of Gilles Van Bouwel, die ten slotte al jaren achter de schermen werkt.»

HUMO Jij was vorig jaar de koelbloedigste speler. Wat is jouw geheim?

MEYFROIDT «Dat zit voor een stuk in mijn DNA, maar het helpt om één ding goed te beseffen: tot de laatste ronde maakt het volstrekt niet uit of je nu voor- dan wel achterstaat. Dat de eerste rondes er in wezen weinig toe doen, daar kon ik me voor de finaleweken enorm over opwinden: ‘Maar allee, ik geef de meeste goede antwoorden en toch sta ik achter!’

»En de beste manier om als intensivist het spelletje te relativeren: er zal niet snel iemand doodgaan omdat ik niet weet wat ‘#LikeMe’ is.»

HUMO Nog even: hoe leuk was het om in de trailer van ‘De slimste mens’ op te duiken als een middeleeuwse, aan de builenpest lijdende, tot de brandstapel veroordeelde kwakzalver?

MEYFROIDT (lacht) «Een rol die me op het lijf geschreven was!

»Mijn taak bestond er vooral in om op gezette tijden ‘Cholera! Syfilis!’ te roepen. Zoiets maak je anders toch niet mee in je leven? Want het was een volwaardige filmset, met alles erop en eraan. Vroeger, op school en bij de scouts, vond ik het al plezierig om te acteren.

»Nu, uiteindelijk heb ik wel vier uur vastgebonden aan een paal op een hoop takken gestaan met een rat in mijn nek en James Cooke die mij kletsen in mijn gezicht gaf. Als je dan voor de honderdste keer ‘Cholera! Syfilis!’ moet roepen, heb je het wel gehad.»

HUMO Over de builenpest gesproken: hoe groot is de kans dat we het, terwijl ‘De allerslimste mens’ loopt, toch weer over corona zullen moeten hebben?

MEYFROIDT «We gaan er een beetje van uit dat er nog een herfstgolf volgt, ja. Maar de variant die nu circuleert, lijkt nog maar zelden gezonde mensen te raken. In die zin mogen we hopen dat iedere golf beheersbaarder wordt.»

HUMO Er zijn andere ziektes om ons zorgen over te maken. Cholera! Syfilis!

MEYFROIDT (droog) «Jaja, én de apenpokken.»

‘Het helpt om één ding goed te beseffen: tot de laatste ronde maakt het volstrekt niet uit of je nu voor- dan wel achterstaat.’ (Foto: quizmaster Erik Van Looy.) Beeld Play 4

Delphine Lecompte: ‘Een tikkeltje labiel’

Keert naast de kaalhoofdige intensivist, de homofiele nieuwslezer en de besnorde moppentapper ook terug: de recidivistische dichteres (44). Al kan een mens zich afvragen waarom. ‘Ik vervloek mezelf als ik me bezig zie,’ schreef Dephine Lecompte over haar eerste deelname in 2020. ‘Sinds ‘De slimste mens’ is mijn levenskwaliteit zienderogen achteruitgegaan.’

DELPHINE LECOMPTE «Erik Van Looy wilde me bij mijn eerste deelname een groter platform geven. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik een ontredderde, angstige, neurotische sukkel was die daarbij de pedalen zou verliezen. Twee jaar heb ik gejammerd en geklaagd, heb ik het heel moeilijk gehad. Dat is geen pose of aanstellerij, ik had gewoon niet goed ingeschat hoe ik opeens op de radar van élke Vlaming – van heel wat ploerten – zou terechtkomen.»

HUMO Waarom keer je dan terug?

LECOMPTE «Omdat Erik het zo vriendelijk vroeg (lacht). En omdat ik natuurlijk beide facetten in me heb: de bedeesde, schuchtere, verwilderde, misantropische kluizenaar die schrijft in eenzaamheid én de aandachtshoer die hunkert naar de schijnwerpers en het gemakkelijke succes.

»Als dichter heb ik me vaak afgevraagd: wat moet ik hier nu mee, mijn gedichten zijn toch veel te grimmig en rauw om omarmd te worden door een groot publiek? Maar ik moet toegeven: als ik vroeger mijn poëzie voordroeg, was dat voor een publiek van twaalf knikkebollende ontslagen kraanmachinisten (lachje). Nu zitten er soms vierhonderd mensen in de zaal.»

HUMO Denk je dat deze deelname je beter zal bevallen, of verwacht je opnieuw een neerwaartse spiraal?

LECOMPTE «Ik heb in ieder geval al meer genoten van de opnames. Je wordt in de watten gelegd, hè. De televisiewereld werkt met andere budgetten: er liggen veel meer flessen wijn in de loge.»

HUMO Ben je er kunnen afblijven?

LECOMPTE «Jaja, ik kom daar niet meer aan. Ik bedoelde gewoon dat alles luxe is.

»Tegelijk hoeft dat voor mij niet te lang te duren. Ik wil niet wennen aan dat gepamper, om dan telkens naar het troosteloze Brugge te moeten terugkeren. Het blijft een hysterische wereld, behoorlijk oppervlakkig, met prikkels die mij al snel te veel worden. Nu klink ik broos en fragiel, wat ik ook ben. Als je demonen hebt of een tikkeltje labiel bent, is het een gevaarlijke omgeving. Ik hoop dat ik me dit keer niet zal laten overspoelen.»

HUMO Je lijkt me sterker in je schoenen te staan.

LECOMPTE «Ja, omdat ik al langer voor Humo schrijf (lacht).»

HUMO Nog een uitspraak over ‘De slimste mens’: ‘Ik voelde op den duur dat ik iets te geestig en aanstellerig werd, en zo een beetje een typetje aan het worden was.’

LECOMPTE «Ik was bang om weggezet te worden als het merkwaardige vrouwtje, het vreemde fenomeen, de dorpsgekkin. Terwijl ik net altijd mijn uiterste best doe om zo normaal mogelijk over te komen. Ondertussen weet ik dat dat gewoon niet lukt, dat er iets geks is aan mij, in mijn motoriek of in mijn onbeholpenheid, zeker in combinatie met mijn... Nu ja, ‘verbale virtuositeit’ is misschien een beetje overdreven.

»Ik ben niet bang meer om het succes te verliezen. Ik weet hoe vluchtig het is. Eindelijk weet ik waar ik voor sta. Mijn teksten, daar draait het om, en die zal ik – ook als ik opnieuw in de marge beland – blijven maken. Dat is het enige wat voor mij van belang is: dat ik om drie uur ’s nachts telkens een paar uur grote vreugde en hartstocht mag ervaren tijdens het schrijven.»

HUMO Ter voorbereiding heb je je verdiept in, ik citeer, ‘de Dead Kennedys, Bolivia, wurgseks, religieuze Bretoense dichters uit de 16de eeuw, neurologische aandoeningen bij okapi’s, in ongenade gevallen poolreizigers en verloederde ex-kindsterretjes’. Met andere woorden: je teert op parate kennis.

LECOMPTE (lacht) «Ik dacht: ik geef even een lecomptiaanse opsomming. Maar ik heb me wel een klein beetje voorbereid: ik heb de wereldkaart bekeken. Een vriendin stuurde soms ook showbizzroddels en Kim Kardashian-weetjes door. Maar goed, het is mij geen twintig seconden in ‘De slimste mens’ waard om mijn tijd te verspillen aan zulke vulgariteiten.»

HUMO Ter oefening: wat wéét je over de Dead Kennedys?

LECOMPTE «O nee! ‘Holiday in Cambodia’. Jello Biafra. Stop! Kijk, en zo vergeet je lompweg ‘Amerikaanse rockband’ te zeggen, hè.»

Xavier Taveirne: ‘De schreeuw’

In 2017 besloot Xavier Taveirne (41) pas om mee te doen aan ‘De slimste mens’ nadat hij door een dronken chauffeur was aangereden, waarna hij tig keer over de kop ging met zijn auto en dacht: foert, wat maakt het eigenlijk uit?

HUMO Wat is jou dit keer moeten overkomen?

XAVIER TAVEIRNE «Ik heb aan die goede man gevraagd om zijn stunt nog eens over te doen, natuurlijk (lacht).

»Nee, ik stond eerlijk gezegd niet te springen om opnieuw mee te doen. Maar als voormalig winnaar kun je moeilijk anders dan meedoen aan ‘De allerslimste mens’, hè. Ik heb bovendien niks te verliezen. Ik heb eens gekeken – leve Wikipedia! – naar wat er gebeurd is in de vorige ‘De allerslimste mens’, in 2010-2011. Wat blijkt? Liefst vier slimste mensen zijn er na één aflevering uit gevlogen, onder wie Freek Braeckman. Als zijn carrière dat heeft kunnen overleven, zal de mijne er ook wel tegen bestand zijn, zeker?»

HUMO Wie is je topfavoriet?

TAVEIRNE «It’s anyone’s game, denk ik. Er is geen topfavoriet.»

HUMO Jawel, jij! Alleen het onoverwinnelijk geachte zusterverbond Leyers wordt door de concurrentie hoger ingeschat.

TAVEIRNE «Is dat echt waar?! (Is even de kluts kwijt) Weet je waar ik nu spontaan aan denk? Wat voor eikels zijn wij journalisten toch dat we sporters voor een topwedstrijd telkens onder de neus wrijven dat zij de topfavoriet zijn, en dat ze dus wel móéten winnen (lacht). Nee, ik heb me niet voorbereid. Ik kan mijn supporters dus alleen maar inprenten: bereid jullie voor op een gróte teleurstelling.»

Olga Leyers: ‘Mijn zus Ella lacht me nog altijd uit – en terecht – omdat ik na mijn uitschakeling in ‘De slimste mens’ snikte: ‘O, dat is rot.’ Ik gebruik het woord ‘rot’ nooit!’ Beeld VIER

HUMO Vorige keer weigerde je ook al pertinent lijstjes te maken.

TAVEIRNE «Natuurlijk! Voor hetzelfde geld studeer ik uren op de geschiedenis van de Spaanse Habsburgers, waarna ik de vraag krijg: ‘Wat laten mensen het vaakst achter in hun hotelkamer?’

»Als ik te veel moeite moet doen, haak ik af. Dat was in de liefde ook zo. Als mijn crush zei: ‘Er is nog iemand anders’, antwoordde ik meteen: ‘Kies díé dan!’ Ik ga er echt geen wedstrijd van maken. Dat ligt in ‘De allerslimste mens’ natuurlijk moeilijker (lachje). Ik wil maar zeggen: ofwel win ik met wat ik weet, ofwel win ik niet.»

HUMO Waarom stond je niet zo te springen om opnieuw mee te doen?

TAVEIRNE (denkt na) «Ik hou niet zo van grote groepen waar veel bekende mensen samenkomen. Ik voel me dan altijd een beetje het kneusje.

»Niet dat iemand ooit onvriendelijk tegen me is geweest, wel integendeel. Soms komen mensen me net heel uitbundig begroeten terwijl ik hen nog nooit gezien heb. Ik word dan een ongemakkelijke versie van mezelf, waardoor ik mensen snel afstoot.»

HUMO Vorige keer kwam je ook niet graag als jezelf op tv: je vroeg je af of je niet overkwam als ‘een verschrikkelijke bal’.

TAVEIRNE «Omdat ik weet dat ik de neiging heb om in mijn schulp te kruipen. Daarbij: de humor die ik in mijn privéleven gebruik, is veel te zwart en bijtend voor ‘De slimste mens’. Mensen vragen weleens waarom ik die kant van mezelf nooit toon op tv, maar als ik mezelf laat gaan, kan ik een kruis maken over mijn carrière én moet ik wellicht voor de rechtbank verschijnen (lacht).»

HUMO Wat weet je nog van het moment toen jij vijf jaar geleden, bij de vraag ‘Wat weet je over Herman de Coninck?’, eindelijk de term ‘Lissabon’ uit je hoed wist te toveren en Erik de onsterfelijke woorden sprak: ‘’t Is gebeurd’?

TAVEIRNE «Ik dacht: o nee, Goedele Wachters had moeten winnen, want zij is een vrouw, en dat was veel leuker voor het programma! (lacht) Op mijn gezicht viel alleen totale ontreddering af te lezen, ook al omdat Goedeles kinderen in het publiek zaten en door een combinatie van vermoeidheid en teleurstelling begonnen te huilen. Tegelijk wilde ik blij zijn, omdat vijftien mensen speciaal voor mij een keer of tien op die harde banken in de tribune waren komen zitten.

»Door die interne spagaat zie ik er dus op het moment van mijn grote triomf uit alsof ik ‘De schreeuw’ van Edvard Munch probeer uit te beelden.»

HUMO Zeker tien seconden waard.

TAVEIRNE (lacht) «Bedankt, ze zullen van pas komen.»

Astrid Stockman: ‘Snel naar de hel’

Operazangeres Astrid Stockman (35) werd door Play4 aangekondigd als de kandidaat met ‘de allermeeste noten op haar zang’. Probeer daar maar eens een speld tussen te krijgen.

HUMO Heb je er zin in?

ASTRID STOCKMAN «Absoluut. Het is mijn terugkeer naar het programma dat toch een nieuwe fase in mijn leven heeft ingeluid. Het kan goed zijn dat ik er een beetje nostalgisch van word: terug naar waar het allemaal begon.

»Ik heb dankzij ‘De slimste mens’ enorm veel kansen gekregen. Niet alleen ‘Vive le vélo’ is op mijn pad gekomen, ik heb ook projecten gedaan met pakweg Innerwoud en Amenra. Ik krijg nog vaker de kans om mooie dingen te maken op dat geliefde kruispunt van me waar opera andere genres en disciplines ontmoet.»

HUMO Je bent het gezicht van moderne opera in Vlaanderen geworden.

STOCKMAN «Terwijl zoveel collega’s het evengoed hadden verdiend dat gezicht te zijn. Maar bon: als mensen aansluiting vinden bij het genre, dan kan ik alleen maar blij zijn.»

HUMO Bij je eerste deelname moest Erik je in geuren en kleuren aankondigen, nu weet iedereen wie je bent en wat je kunt. Er zijn verwachtingen!

STOCKMAN «Neenee, want ik weet wie er allemaal naast me zal zitten. Dat ik vorige keer redelijk ver ben geraakt, ligt niet zozeer aan mijn eigen genialiteit, maar aan mijn medekandidaten die al eens een steek lieten vallen. Jammer genoeg: toppers als Ella Leyers en Gert Verhulst weten álles.

»Ik ben er trouwens van overtuigd dat ik door de pandemie dommer ben geworden.»

HUMO Ah?

STOCKMAN «Ik zat bijna altijd in mijn eentje in mijn appartement, had dagen aan een stuk niemand om ook maar één zin tegen uit te spreken. Slimmer word je daar niet van, hè. Daarbij moet je voor ‘De slimste mens’ de actualiteit volgen: omdat dat tegenwoordig geen pretje is, laat ik het almaar vaker aan mij voorbijgaan. Ik ben eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, alles aan het doen om vooral níét de allerslimste mens ter wereld te worden (lacht).»

HUMO Iets anders dan: heeft Erik al gehengeld naar een zangduet?

STOCKMAN (oprecht) «Zingt Erik dan zo graag?»

HUMO Zo graag dat hij vorig jaar in ‘The Masked Singer’ zat!

STOCKMAN «Juist, hij was dat Radijzeke! (Zingt) ‘Come on baby, light my fire...’ God, dat was ik even helemaal vergeten. Het was niet slecht, hoor.

»Nu je het zegt: toen Mathieu Terryn van Bazart erin kwam, had Erik met- een het plan opgevat om samen met mij ‘Goud’ te zingen. Maar ik zweer het: ik had nog nooit van dat lied gehoord. Ik in de schminkstoel dus maar oefenen op – hoe gaat het ook alweer? – ‘Liever snel naar de hel...’ Toen heeft Erik zich bedacht.»

HUMO Vul het eens aan voor tien seconden? ‘Liever snel naar de hel...’

STOCKMAN (zingt) «‘... dan traag naar de hééémel!’ Die punten pakken ze me niet meer af.»

‘Eigenlijk is er voor een kandidaat geen enkele reden om stress te hebben, tenzij je wil winnen of zware weddenschappen hebt afgesloten. Als jurylid verwachten mensen wél iets van je.’ (Foto: Jeroom en Jonas Geirnaert, tot kandidaat vervelde juryleden.) Beeld SBS

Jeroom Snelders: ‘Bakstenen schijten’

Een administratieve dwaling: op Jerooms (45) officiële introductiefiche van ‘De allerslimste mens’ staat dat hij in 2013 drie deelnames op zijn conto had – en niet dat hij met die drie deelnames een plek in de finaleweken bemachtigde, waarin hij het nog eens zes afleveringen uithield. Maar één ding valt pas écht op als je die fiche bekijkt.

HUMO In 2013 had je nog bruin haar, terwijl ik me niet kan herinneren dat jouw haar ooit níét grijs is geweest.

JEROOM SNELDERS «Awel, ik ben daar ook van geschrokken. (Hoofdschuddend) Wat is daar in hemelsnaam gebeurd?»

HUMO Duidt die grijsheid op wijsheid en intelligentie?

SNELDERS «Nee, alleen op een acuut vitamine- en slaaptekort. En pure stress.»

HUMO Is kandidaat zijn stresserender dan jurylid zijn, ja?

SNELDERS «Een jurylid dat aantreedt als kandidaat, dat is toch zo’n beetje als een cipier die veroordeeld wordt en tussen de gevangenen terechtkomt. Maar nee, de enige keer dat ik als kandidaat écht stress heb gehad, was de allereerste keer, negen jaar geleden. Ik zette, als Humo-cartoonist, mijn eerste stapjes op tv: alleen fijnproevers waren al op de hoogte van mijn bestaan. Toen ik voor het eerst de studio betrad, heb ik toch een tijdlang bakstenen staan schijten.

»Eigenlijk is er voor een kandidaat geen enkele reden om stress te hebben, tenzij je wil winnen of bij bookmakers zware weddenschappen hebt afgesloten. Als jurylid verwachten mensen wél iets van je, en stel je dus makkelijker iemand teleur. Wat ik dan ook op regelmatige basis doe.»

HUMO Zelfs moppen die slecht vallen blijf je volgens Jonas Geirnaert keer op keer bovenhalen, in de hoop dat ze ooit zullen werken.

SNELDERS (droog) «Ik blijf hopen dat ze vloerverwarming installeren.»

HUMO Wat zeggen je eega Élodie Ouédraogo en jullie zoon Remus over je intellect?

SNELDERS «Bitter weinig. (Haakt per ongeluk in en belt terug) Kijk, mijn IQ is van dien aard dat het al een half mirakel is wanneer ik tijdens een telefoongesprek niet op de verkeerde knop duw.»

HUMO In die sfeer: in de cafétest van ‘De slimste mens’ zouden ze je destijds, om je op je gemak te stellen, gevraagd hebben van welk land Élodie afkomstig was. Waarop jij niet op Burkina Faso kon komen. Klopt dat?

SNELDERS «Ja (lachje). Dat zegt misschien ook wel iets.»

HUMO In welke onderwerpen ben jij niet te kloppen?

SNELDERS «Autosport en geopolitiek. Maar ik zal het verschil toch vooral met de doevragen moeten maken, vrees ik.»

HUMO Je favoriete onderdeel.

SNELDERS (lachje) «Ik háát doevragen. Als kandidaat én als jurylid: toen Wouter Vandenhaute zijn floss danste, begon het publiek uit de ogen te bloeden. Vooral zingen doe ik niet graag. En bewegen in het algemeen eigenlijk ook niet. Voor zo’n doevraag moet ik mijn hersenen volledig uitzetten, wat voor de rest van de quiz dan weer funest is.»

HUMO Ik ga je wel missen als jurylid.

SNELDERS «In dat geval heb ik goed nieuws: na een verplichte ontluizingsperiode mogen kandidaten later terugkeren als jurylid.»

HUMO Aha! Was het geen leuk idee om aan te treden als kandidaat en jurylid tegelijk?

SNELDERS «Ik heb dat oprecht voorgesteld. Telkens van zitje wisselen, mezelf becommentariëren als jurylid en dan weerwoord bieden als kandidaat. Maar de redactie heeft me verzekerd dat dat het slechtste idee aller tijden was.

»Dat gezegd zijnde: ze hebben in de eerste aflevering een mooie jury voor me uitgekozen.»

HUMO Komt ze uit Burkina Faso?

SNELDERS «Daar kan ik nu even niet opkomen.»

HUMO Laatste vraagje: wie gaat winnen?

SNELDERS «Ella Leyers. Ik mag dat natuurlijk niet zeggen, maar dat is zo vastgelegd in het script van de redactie. Zie je: elk jaar boeken wij samen met de bonzen van SBS een weekendje in Durbuy, en daar beslissen we dan wie dat seizoen de slimste mens mag worden. Hoeveel afleveringen mag die kandidaat meedoen, wat voor vragen krijgt-ie... Dat moet op tijd naar de winnaar doorgebeld worden, zodat die persoon – dit jaar dus Ella Leyers – voldoende tijd heeft om alle antwoorden in te studeren.»

HUMO Interessant. Wat doe je verder nog tijdens zo’n weekendje?

SNELDERS «Heel veel drinken en heel veel eten met de dikke flappen van de sponsors. En dan eens smakelijk lachen ten koste van de domme kijkers, natuurlijk. Haha!»

De allerslimste mens ter wereld, Play4, vanaf ma. 5 september, 21.00