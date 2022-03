‘Hárder trappen!’ wierp ik mijn eega toe, die in de hoek van de huiskamer en in het zweet des aanschijns had postgevat op een stadsfiets. Die was op zijn beurt bovenop een stel rollen geposteerd: een kosteloze energiebron die, mits toevoeging van een simpele dynamo, zomaar voor het grijpen lag, en nu rechtstreeks verbonden was met de breedbeeld waarop tijdens demarrages de ‘Pano’ te zien was over de op hol geslagen energiefactuur. Het was een kwaaie rit om uitzitten − niet enkel voor mijn eega, maar ook voor mij, want tussen de vele door oprukkend melkzuur ingelaste stroomonderbrekingen in diende ik ook nog de internetveiling in de smiezen te houden waarmee ik onze eerstgeborene van de hand probeerde te doen, als het even kon voor een aardige duit. Honger zou men dan wel niet lijden om een mondje meer, maar koude is toch nog iets anders.

Karin had voor zover ik kon bemerken geen fiets, maar wel een frituur, en dat dreigde haar nu na 36 jaar alsnog zuur op te breken. Haar energiefactuur bedroeg sinds kort het driedubbele van voorheen: 3.000 euro per maand diende ze nu op te hoesten. ‘Daar kun je al eens een frietje voor bakken,’ wees ze uit, vooral tegen slechts 2 euro per bakje. Karin rekende verder, en kwam tot de conclusie dat ze tegen deze tarieven maandenlang onbetaald boven haar ketels stond. Douchen was bij haar thuis al geen dagelijkse gewoonte meer, maar veel baatte dat niet: de factuur steeg sneller dan ze de kraan kon dichtdraaien.

Een bakker zag het nog somberder in, en voorspelde de halvering van zijn beroepsgroep als dit nog een jaar zou duren. Het begrip ‘warme bakker’ kreeg prompt een nieuwe bijklank. De moeder van een gezin in schuldbemiddeling zag het bekende spook van de armoede weer opdoemen aan het eind van elke maand. Een ander gezin wendde zich sinds kort tot de aloude houtkachel voor hun verwarming. ‘Ik doe het liever niet,’ zei de vader milieubewust. Hij gooide ondertussen nog een blok op het vuur.

De reportage over de stijgende energieprijzen ging natuurlijk ook over de kernuitstap, waarover de finale beslissing nu toch wel écht elk moment kon vallen. En anders was er volgende week nog. De kernuitstap, een voornemen uit 2003 alweer, betekende het einde van de coup de foudre ontstaan ten tijde van de oliecrisis in de jaren 70: kerncentrales, zo werd toen volgehouden, zouden ons onafhankelijker maken van buitenlandse energie, vooral als het in datzelfde buitenland weer eens dreigde te kletteren. Die uitleg klonk, in het flakkerende licht van een brandend Oekraïens kinderziekenhuis, al bij al bekend.

De angel aan deze ‘Pano’, waarin politici noch attachés van de energiesector aan bod kwamen, zat aan het gedeelte over de gascentrales die een eventuele kernuitstap moesten opvangen. De energiefactuur zoals die er nu uitzag, mét kernenergie, was immers de hoogte ingeschoten door het aandeel van zulke centrales: een bijdrage die enkel zou toenemen. Toch was uitstel volgens energie-expert Ronnie Belmans geen oplossing. ‘Ik heb de indruk dat men dat dossier gewoon zo lang mogelijk rekt, zodat men niet aan de echte problemen moet beginnen.’ Terwijl ik mijn eerstgeborene voor een niet onaardige prijs van de hand deed − de wonderen van het internet − vroeg ik me af hoe een écht probleem er eigenlijk zou uitzien.