Het verhaal achter Spotify, ‘Stiffler’s Mom’ in een spookhuis en afkooksel van ‘Ted Lasso’: de beste nieuwe titels om te streamen

‘The Watcher’

Vanaf 13 oktober op Netflix

SERIE In de zomer van 2014 vond Derek Broaddus een brief in de bus van zijn pas gekochte huis in Westfield, New Jersey, geadresseerd aan ‘de nieuwe eigenaar’. De afzender schreef dat hij sinds decennia de woning in de gaten hield, sprak over vreemde krachten in de muren en noteerde met blijdschap dat Broaddus ‘jong bloed’ – zijn kinderen – naar hem had gebracht. In de weken daarna bleek dat iemand effectief het gezin-Broaddus van nabij volgde. Wilde een buur hen wegpesten? Was het een lugubere grap? Of was er toch meer aan de hand met de woning? Ryan Murphy – die na ‘Dahmer’ en ‘Mr. Harrigan’s Phone’ drie nieuwe titels op evenveel weken lanceert op Netflix – verfilmde het ongelooflijke verhaal in de thrillerserie ‘The Watcher’, met heel wat bekende namen in de cast. Bobby Cannavale en Naomi Watts spelen het geplaagde koppel, hier de Brannocks genoemd. Mia Farrow, Jennifer Coolidge en Margo Martindale zijn te zien als hun vreemde en opdringerige buren.

‘The Playlist’

Vanaf 13 oktober op Netflix

SERIE De ene streaminggigant doet het verhaal van de andere in ‘The Playlist’, een zesdelige Zweedse Netflix-original over hoe Spotify de wereld heeft veroverd en onze manier van naar muziek luisteren heeft veranderd. De reeks, gebaseerd op het boek ‘Spotify Untold’ van twee Zweedse onderzoeksjournalisten, laat zien hoe oprichter Daniel Ek van de kleine start-up een technologiereus maakte en reconstrueert de gevechten die Spotify met de platenmaatschappijen leverde om hun muziek beschikbaar te maken. Maar het zwaartepunt van ‘The Playlist’ ligt in de zomer van 2011, toen Ek in San Francisco de Amerikaanse tak van Spotify lanceerde en zo bedrijven als Apple, Google en Amazon, die ook brood zagen in muziekstreaming, de loef afstak.

‘Big Shot – seizoen 2'

Vanaf 12 oktober op Disney+

SERIE John Stamos speelt in ‘Big Shot’ een basketbalcoach die na jaren werken met professionals ineens met een meisjesteam in een middelbare school aan de slag moet. Origineel was het eerste seizoen van deze familiereeks niet, wel innemend, ontroerend en hartverwarmend – ‘op zijn beste momenten doet ‘Big Shot’ aan ‘Ted Lasso’ denken,’ aldus Onze Man. Marvyn Korn (Stamos) is in het tweede seizoen vastberaden om zijn meiden op sportzender ESPN te krijgen en rekruteert daarom een controversiële speler uit het beachvolleybal: een natuurtalent met een temperament. Zijn dromen dreigen echter in duigen te vallen wanneer de meisjesschool ineens jongens toelaat. Afleiding! Seksisme! Concurrentie!

Beeld Disney+

‘The Curse of Bridge Hollow’

Vanaf 14 oktober op Netflix

FILM Uitgeholde pompoenen in voortuinen, heksenmaskers in winkels, nieuwe horrorfilms op streamingdiensten: it’s beginning to look a lot like Halloween. ‘The Curse of Bridge Hollow’ is Netflix’ griezelfilm voor de volledige familie. Priah Ferguson (het mondige kleine zusje van Lucas in ‘Stranger Things’) wekt onverhoeds een kwaadaardige geest in haar nieuwe huis, waarna alle Halloweendecoratie in het dorp tot leven komt. Ze is genoodzaakt om samen te werken met haar vader (Marlon Wayans van ‘Scary Movie’), een sceptische wetenschapper die denkt dat bijgelovig en oliedom synoniemen zijn, tot een opgeblazen clown hem aanvalt met een machete. Beangstigend of diepgaand ziet ‘The Curse of Bridge Hollow’ er niet uit, entertainend des te meer.

Beeld Frank Masi/Netflix

‘Shantaram’

Vanaf 14 oktober op Apple TV+

SERIE In 1980 ontsnapte Gregory David Roberts, bankovervaller en heroïneverslaafde, uit de gevangenis in Australië. Hij wist tien jaar onder te duiken in Mumbai voor de autoriteiten hem op het spoor kwamen. Terug in de gevangenis schreef Roberts een fictieboek gebaseerd op zijn bewogen jaren in India: ‘Shantaram’, een bestseller in 2003. Bijna twintig jaar en meerdere mislukte pogingen tot verfilmingen later verschijnt het bijzondere verhaal van Roberts op Apple TV+, in de vorm van een tiendelige thrillerserie. Het moet de moeite zijn, want Charlie Hunnam keert voor ‘Shantaram’ voor het eerst sinds de succesvolle bikerreeks ‘Sons of Anarchy’ terug naar televisie. In de trailer rijdt Hunnam door drukke straten op een motorfiets: een deugddoend beeld.

Beeld Apple TV+

‘Everything Calls for Salvation’

Vanaf 14 oktober op Netflix

SERIE De 20-jarige Daniele wordt op een ochtend wakker in de slaapzaal van een psychiatrische instelling, waar hij samen met nog vijf andere patiënten ligt. Hij krijgt te horen dat hij na een psychose gedwongen is opgenomen en zeven dagen lang therapie moet volgen als hij terug naar buiten wil. Wat bij de start voelt als een gevangenisstraf wordt voor Daniele snel één van de meest intense ervaringen uit zijn leven, een zoektocht naar waar het mis gelopen is voor hem en waar zijn toekomst ligt. De Italiaanse miniserie ‘Everything Calls for Salvation’ – zeven afleveringen lang, één voor elke dag dat Daniele vastzit – is gebaseerd op het boek ‘Tutto chiede salvezza’, een bestseller in Italië waarvoor auteur Daniele Mencarelli in 2020 genomineerd werd voor de prestigieuze Strega-award.