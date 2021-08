Het verval van ‘FC De Kampioenen’ is ingezet, ons gedacht!

De zomer loopt op zijn laatste benen, en ondanks de dappere pogingen van het weer om iedereen ‘s avonds binnenshuis te houden, blijven de kijkcijfers laag.

‘Vlaanderen herleeft’ moet in vergelijking met vorige week (485.688) ruim honderdduizend kijkers inleveren en staat zo gevaarlijk dicht in de buurt van ‘Waarheid, durven of doen’ en ‘Het rad’, dat voor het eerst boven de 300.000 gaat.

Heuglijker nieuws is dat de update van ‘De Eeuwige Oorlog’, de mooie documentaire van Rudi Vranckx over het kruitvat genaamd Afghanistan, bijna 300.000 kijkers naar Canvas kon lokken en het zo stukken beter deed dan de voorspelbare boksmatch tussen Theo Francken en Wouter Devriendt rond dat onderwerp in ‘TerZake’, die vlak daarvoor op het scherm kwam (184.711).

En nog meer cijfers die de burger moed geven: de herhaling van de eerste aflevering van ‘FC De Kampioenen’ deed het met 801.535 kijkers minder goed dan de herhaling van de allerlaatste aflevering een dag eerder (888.274) en haalde een pak minder kijkers dan de best bekeken aflevering van de week (916.364). Het verval is ingezet, mijn gedacht!

De top 25 van best bekeken programma’s

Van vrijdag 13 augustus tot en met donderdag 19 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET JOURNAAL (19U) EEN 994.116

2 FC DE KAMPIOENEN EEN 916.364

3 SWITCH EEN 851.162

4 ZOMERHIT 2021 EEN 790.744

5 HET NIEUWS (19U) VTM 688.967

6 SPORTWEEKEND EEN 622.625

7 REIZEN WAES EEN 466.068

8 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 465.853

9 TEN OORLOG EEN 463.990

10 HET JOURNAAL (13U) EEN 456.519

11 TIEN OM TE ZIEN VTM 447.679

12 VERA EEN 392.782

13 THE PLAYGROUND OF THE SEALS EEN 392.460

14 VUELTA EEN 371.240

15 VLAANDEREN HERLEEFT EEN 370.211

16 THE DOG HOUSE EEN 358.842

17 INSIDE TARONGA ZOOEEN343.596

18 WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 328.031

19 HET RAD PLAY4 321.434

20 HET NIEUWS (13U) VTM 305.076

21 GREEK ISLAND ODYSSEY EEN 302.586

22 DE EEUWIGE OORLOG Canvas 283.869

23 ...VOOR DUMMIES VTM 277.455

24 HET VARKEN VAN MADONNA EEN 268.231

25 DE KOTMADAM VTM 260.612