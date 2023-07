Het Vlaanderen Feest!-concert had drie Niels Destadsbaders, maar miste een rafelrand aan de leeuwenvlag

Alle gelukkige mensen lijken op elkaar, en toch is Peter Van de Veire gelukkig op zijn eigen manier. Ook tijdens zijn tigste Vlaamse Feestdag-concert was hij blij als het ei van een veganist: van elke fan maakte hij een ster en van elke Niels Destadsbader een Robbie Williams. Dat helpt als je niet alleen de Niels Destadsbader van de Kempen te gast hebt (Metejoor), maar ook de Niels Destadsbader van Aalst (Aaron Blommaert) en de Niels Destadsbader van West-Vlaanderen (Niels Destadsbader).

Er zijn lieden die bovenstaande heren zien als de drie ruiters van de Vlaams-populaire apocalyps, maar die waren niet verzameld op de Grote Markt van Antwerpen. Wie er wel was, kreeg waar ie wellicht op hoopte: een dwarsdoorsnede van de Nederlandstalige mainstream in het land van Breydel en De Coninck anno 2023. Met Pommelien Thijs, Camille en MAKSIM stonden er drie alumni van #LikeMe en met De Romeo’s drie gastprofessoren in de volksmennerij, specialisatie polonaise. Niels Destadsbader - de West-Vlaamse - zong samen met Surinamer Kenny B, Bazart kwam met hun Nederlandse gabber Guusje - tot daar de inmenging van buitenlandse mogendheden in de Vlaamse feestdag.

Op veel vlakken was de sterrenparade vermakelijk. De toonladder was voor niemand veel te glad, de band speelde strak, de tussengesprekjes waren schaars en kort genoeg om niet irritant te zijn en de regisseur slaagde erin om voornamelijk mensen te filmen die er in zin in hadden. De focus op het Nederlands voelde nooit als een beperking, omdat ook het wat rijpere repertoire aan bod kwam. Niet gedacht dat we ‘Ik ga dood aan jou’ van Bart Herman nog eens in primetime op tv zouden zien, maar: wat een nummer! Lady Linn zong ‘Meisjes aan de macht’ van de betreurde Yasmine. Eurovisionair Gustaph ontmaskerde ‘Wie ben jij’ van Isabelle A als een loungy househitje waarvan de remix goed zou werken op duurzame boutiquefestivals.

Vlaanderen feestte wel zoals te verwachten en te voorzien was: proper, braaf en iedereen op tijd naar huis. Zo wit als wat ook: had niemand even aan Coely kunnen vragen wat haar favoriete Vlaamse classic is? Had deze avond dan niet één rauwer randje kunnen hebben, een enkele rafel aan de leeuwenvlag? Wie rebel Jan Breydel wilde eren, hoefde maar drie ons maatschappijkritiek te bestellen bij slagerij Stikstof. Het gaat altijd over Pieter De Coninck, maar waar was pakweg de koning van het levenslied Guido Belcanto? Zijn kraker ‘Op de pechstrook van het leven’ had hij van mij mogen opdragen aan dreumesen zonder kinderopvang, leerlingen zonder leraars en ontslagen VRT’ers. Gelukkig blijft Peter Van de Veire lachen.