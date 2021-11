Het waargebeurde verhaal van ‘The Shrink Next Door’ op Apple TV+ is absoluut waanzinnig

Een man stapt naar een therapeut… en schenkt hem zijn job, zijn geld en zijn leven. Gelukkig is de premisse van ‘The Shrink Next Door’, de nieuwe minireeks van Apple met supersterren Will Ferrell en Paul Rudd, op waargebeurde feiten gebaseerd, want anders zou niemand het geloven. Hoe kan het ook dat de New Yorkse zakenman Marty Markowitz zich decennialang gewillig liet uitbuiten door zijn psychiater Ike Herschkopf? Haal pen en papier boven voor een lesje in machtsmisbruik en manipulatie.

Stap 1: het ideale slachtoffer. Will Ferrell is geboren voor de rol van Marty Markowitz, een zenuwpees die begin de jaren 80 de zaak van zijn ouders erft. Marty nadert de 40 maar heeft geen gezin, zijn oom sleept hem voor het gerecht, zijn ex eist geld, zijn zus kent alleen de taal van tough love. De duts hunkert naar goedkeuring, kan tegen niemand nee zeggen en loopt bij de minste aanvaring een paniekaanval op. Hij kiest niet eens zelf voor therapie, zijn zus dwingt hem.

Stap 2: de wolf in schapenkleren. De onzekere Marty maakt geen schijn van kans tegen de charmes van psychiater Ike Herschkopf, genietbaar gespeeld door Paul Rudd, onlangs verkozen tot de meest sexy man ter wereld. Tijdens de eerste consultatie neemt de dokter zijn patiënt mee basketballen en shoppen. Hij overstelpt hem met complimenten: ‘Je bent knap, succesvol en veel te aardig. Ben je een softie? Nee, je bent een stoere kerel!’ De sessie eindigt met een omhelzing die duidelijk maakt: Ike is geen dokter, hij is een vriend op wie je kan rekenen.

Stap 3: manipulatie. Ike positioneert zich als de enige vertrouwenspersoon in Marty’s leven. Hij sleept zijn patiënt mee naar het appartement van de ex om haar vervolgens, in Marty’s naam, uit te kafferen. Next up: Marty’s zus, die zich terecht vragen begint te stellen. ‘Jullie hebben een ongezonde dynamiek,’ zo plant Ike zaadjes in het hoofd, ‘Zolang zij jouw echtgenote speelt, zal jij geen vrouw vinden.’ Als Ike dreigt om Marty niet meer te behandelen, verbreekt die het contact met zijn laatste trouwe familielid. De dokter blijft ondertussen op dezelfde boodschap hameren: ‘Je laat over je lopen, Marty. Maar ik zorg ervoor dat niemand nog misbruik van je maakt.’ Het ware misbruik kan beginnen.

‘The Shrink Next Door’ toont de gevaren van een ongezonde werkrelatie, wat een waardevolle onderneming is. Het is echter jammer dat de dramedy (90 procent drama, 10 procent comedy) verzandt in monotonie, als een film die tot acht episodes wordt uitgerekt. Elke aflevering volgt hetzelfde stramien: de dokter waarschuwt zijn patiënt voor het misbruik waaraan hij hem vervolgens zelf blootstelt. ‘The Shrink Next Door’ bereikt ook nergens de psychologische diepgang van ‘In Treatment’ of ‘The Sopranos’, omdat de reeks zich beperkt tot een feitelijke weergave van dit - weliswaar waanzinnige - relaas. Dan luisterde ik liever naar de gelijknamige podcast uit 2019, waarin de echte Marty alles uit de doeken doet. Podcastmaker Joe Nocera was zijn onderzoek begonnen toen hij ontdekte dat zijn buurman Ike Herschkopf die grote villa niet werkelijk bezat: die was eigendom van zijn patiënt Marty Markowitz.