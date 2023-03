Het Waco-bloedbad, spionage in het Witte Huis en een koppel met auditieve hallucinaties: onze streamingtips

‘The Night Agent’

Vanaf 23 maart op Netflix

SERIE Peter Sutherland, een FBI-agent uit de lagere regionen van het agentschap, slijt zijn dagen veilig aan een bureau in de kelder van het Witte Huis. Maar dan gebeurt het ondenkbare: de telefoon naast hem, een noodlijn voor spionnen die normaal gezien nooit gebruikt wordt, begint te rinkelen. Als Peter opneemt, krijgt hij te horen dat er een Russische mol in Washington rondloopt en raakt hij betrokken in een samenzwering die uitlopers heeft tot in de hoogste cenakels van de macht. Bijna tien jaar na het definitieve afscheid van Jack Bauer en ‘24’ lijkt de thrillerserie met ‘The Night Agent’, naar het gelijknamige boek van Matthew Quirk, eindelijk een waardige opvolger te hebben gekregen. Wie nog extra argumenten nodig heeft: het eerste seizoen is geschreven door Shawn Ryan, een man die al enkele uitstekende reeksen – ‘The Unit’, ‘Terriers’, ‘Timeless’ – en één absolute klassieker – ‘The Shield’ – uit zijn pen heeft gewrongen.

‘Up here’

Vanaf 24 maart op Disney+

SERIE Een handvol van de strafste scenaristen en liedjesschrijvers uit musicalland hebben de koppen bij elkaar gestoken voor de romantische reeks ‘Up Here’. Bedenker Steven Levenson schonk ons eerder ‘Dear Evan Hansen’ en ‘Tick, Tick… BOOM!’, regisseur Thomas Kail was de rechterhand van Lin-Manuel Miranda bij ‘Hamilton’ en ‘In the Heights’, en songsmeden Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez hebben Oscars en een Grammy op de schoorsteenmantel staan voor hun liedjes voor ‘Frozen’ en ‘Coco’. ‘Up Here’ volgt twee jonge mensen die in het New York van de jaren 90 verliefd worden op elkaar. Alleen: beiden krijgen constant gewenst en ongewenst advies van hun innerlijke stemmen, die over hun schouders meekijken.

Beeld Disney+

‘The Big Door Prize’

Vanaf 29 maart op AppleTV+

SERIE Met de sitcom ‘Schitt’s Creek’ heeft de Canadese scenarist David West Read alle tv-prijzen gewonnen die er te winnen zijn, dus werd met argusogen uitgekeken naar de opvolger. ‘The Big Door Prize’, naar een roman van M.O. Walsh, is opnieuw een komische reeks die zich afspeelt in een klein dorp. Deerfield wordt deze keer niet op zijn kop gezet door een stelletje rijke stedelingen, maar door een mysterieus toestel dat op een nacht in de lokale kruidenierswinkel opduikt. De Morpho Machine belooft de gebruiker zijn of haar true life potential mee te delen en in ruil voor een cent krijg je op een papiertje te zien welk beroep of functie het best bij jou past. Dusty Hubbard (Chris O’Dowd, bekend van ‘The IT Crowd’ en ‘State of the Union’) is net 40 geworden wanneer Morpho verschijnt en noemt zichzelf een gelukkig man, maar blijft dat na een bezoekje aan de kruidenier ook zo? Geen dijenkletser à la ‘Schitt’s Creek’, maar een bitterzoete komedie over gemiste kansen, levens die je niet hebt geleid en de vraag wanneer het te laat is om alles om te gooien.

Beeld AppleTV+

‘Who Were We Running From?’

Vanaf 24 maart op Netflix

SERIE In de Turkse thriller ‘Who Were We Running From?’ trekken een moeder en haar dochter van luxehotel naar luxehotel met een koffer vol kleren en pruiken. Het paar gebruikt geen voornamen, wantrouwt iedereen en zoekt voortdurend ontsnappingsroutes. Hoe ouder de dochter wordt, hoe meer vragen ze heeft bij hun nomadische bestaan. Welke geheimen verbergt haar mama? En voor wie zijn ze op de vlucht? De zevendelige reeks is gebaseerd op een boek van Perihan Magden, een schrijfster die zich voor haar kritische uitspraken al meermaals heeft moeten verdedigen in een Turkse rechtbank.

Beeld Netflix

‘Unseen’

Vanaf 29 maart op Netflix

SERIE Een misdaadreeks uit dezelfde stal als ‘Blood & Water’, de Zuid-Afrikaanse hit van Netflix. Behalve schrijvers en producers delen de twee titels ook een hoofdrolspeler: Gail Mabalane, moeder Thandeka in ‘Blood & Water’ en de hoofdverdachte in ‘Unseen’. Na een aantal bloedige moorden ontmoeten de rechercheurs een frêle dame (Mabalane), die hen tijdens de ondervraging beduusd aankijkt: ‘Maar ik ben gewoon de schoonmaakster!’ De vrouw gebruikt haar lage status als troef in haar zoektocht naar haar vermiste man, waarbij ze de confrontatie met gewelddadige misdadigers niet schuwt. Kortom: vertrouw niemand – behalve mischien uw poetsvrouw.

Beeld Netflix

‘Waco: American Apocalypse’

Vanaf 22 maart op Netflix

TRUE CRIME Op 28 februari 1993 viel de Amerikaanse federale politie binnen op de boerderij van de Branch Davidians in Waco, Texas, omdat ze de sekte, geleid door David Koresh, ervan verdacht illegale wapens te verstoppen. Het kwam tot een vuurgevecht waarbij vier agenten en zes sekteleden om het leven kwamen, waarna de FBI het gebouw omsingelde. Na een belegering van 51 dagen zette de politie de aanval in, maar sekteleden staken het gebouw in brand en 76 mensen, onder wie Koresh en 28 kinderen stierven in de vlammen. De driedelige documentaire ‘American Apocalypse’ reconstrueert het onverkwikkelijke verhaal en toont FBI-video’s die nooit eerder te zien waren.