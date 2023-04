Het watje in Chris Evans: ‘Terwijl Ana de Armas de hele dag stunts uitvoerde, mocht ik in een hoekje zitten huilen’

Voor al wie vóór 2000 is geboren: de internetterm ghosting betekent dat je zonder verklaring of waarschuwing uit iemands leven verdwijnt. Het overkomt Chris Evans in de romantische actiefilm ‘Ghosted’ op Apple TV+: Ana de Armas laat na een nochtans geslaagde eerste date niets meer van zich horen, maar daar heeft ze een goede reden voor.

CHRIS EVANS «Ik speel Cole, een man die tot over zijn oren verliefd is op Sadie. Als ze zijn berichtjes negeert, raapt hij al zijn moed bijeen en spoort hij haar op: níét verstandig. Hij wordt gekidnapt door booswichten die informatie van hem eisen, tot Sadie hem knokkend en schietend komt bevrijden. Blijkbaar kon ze even niet op zijn berichtjes antwoorden, omdat ze als geheim agent met een gevaarlijke missie bezig was. En nu is hij een blok aan haar been.»

– De wereld kent je als een Marvel-superheld, maar nu moet jíj gered worden?

EVANS «Het zal je misschien verrassen, maar ik heb meer gemeen met Cole dan met Captain America. Ik vond het verfrissend om eens een normale kerel te spelen. Arme Ana moest elke dag stunts uitvoeren, terwijl ik in een hoekje mocht zitten huilen: eitje!»

– Je werkte eerder met Ana de Armas samen in ‘Knives Out’ en ‘The Gray Man’. Het klikt wel tussen jullie.

EVANS «Absoluut. Ze geeft zich altijd helemaal – in ‘No Time to Die’ was ze onvergetelijk als Bondgirl, en tijdens de opnames van ‘Ghosted’ deed ze me aan Black Widow denken. En ze draait momenteel ‘Ballerina’, een spin-off van ‘John Wick’, waarin ze een danser slash huurmoordenaar speelt.»

– Hoe wisten scriptschrijvers Rhett Reese en Paul Wernick, de mannen achter ‘Deadpool’ en ‘Zombieland’, jou van ‘Ghosted’ te overtuigen?

EVANS «Ze omschreven de film als een actieprent die je eindeloos kunt herbekijken, zoals ze die vooral in de jaren 90 maakten. Fun en onderhoudend: ’t is de perfecte film bij een kater.»

– Je nam in ‘Avengers: Endgame’ uit 2019 afscheid van Marvel. Zie je jezelf ooit terugkeren?

EVANS «Een moeilijke vraag. Ik heb het gevoel dat Captain America nog méér verhalen te vertellen heeft, maar ik wil zijn nalatenschap ook niet besmeuren met een overbodige film. Voorlopig zeg ik dus nee.»

– Tot slot: heb jij enige ervaring met ghosting?

EVANS «Ik heb niet de moed om iemand zomaar uit mijn leven te wissen. Maar ik zie er wel het nut van in: liever een abrupt einde dan aan het lijntje gehouden te worden.»

‘Ghosted’ is vanaf 21 april te zien op Apple TV+.