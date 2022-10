Het woord ‘vraag’ is te flatteus voor de soms ronduit ploerterige verzuchtingen aan lesbiennes in ‘Durf te vragen’

‘Durf te vragen’, een programma dat het volgens mij goed met ons voorheeft, kent af en toe ook een bittere nasmaak. Hoewel het vooral onderling begrip en een bredere saamhorigheid in de hand wil werken, blijf ik na sommige afleveringen namelijk achter met het hachelijke gevoel dat het desondanks nooit meer goedkomt met wat ten behoeve van dit programma voor het gemak kan worden samengevat als ‘de mensen’, en hun vermogen om nader tot elkander te komen.

Laatst overkwam het me opnieuw, meer bepaald bij de aflevering die de vrouwenliefde bevattelijk wilde maken voor oningewijden, ofschoon vrouwen die van vrouwen houden vanuit mijn oogpunt gezien al even geen toelichting meer behoeven, noch hoeven ze zich van mij voor hun partnerkeuze te verantwoorden tegen een bijwijlen ronduit ploerterige maar te allen tijde gezichtsloze vox populi.

Siska Schoeters heeft weleens beweerd dat de vraagstelling in ‘Durf te vragen’ met luider stemme de nieuwsgierigheid wil vertolken die je zelf ook zou kunnen koesteren, maar die je uit schroomvalligheid niet uitspreekt. Allemaal best, maar een vraag als ‘Hoe noemen we jullie het beste: lesbisch, pot, of lesbo?’ is alleszins nooit in mìj opgekomen, noch hoort die volgens mij anno 2022 nog tot serieuze overpeinzingen te leiden bij wie dan ook. Mogelijk dient de werkelijkheid zich daarbuiten op straat weer eens anders aan, want niet veel verder in de aflevering gaf iemand ook al lucht aan de vragende verzuchting ‘Waarom haten jullie mannen?’ Het woord ‘vraag’ bezigen is me werkelijk te flatteus in dezen, maar ze opwerpen leek me in dit geval gelijk aan ze beantwoorden. Zouden zulke oprispingen nog echt weerklinken in het straatbeeld? Want ‘Durf te vragen’ moet vooral geen doorslagje worden van zichzelf, vind ik.

De interviewees in deze aflevering bleven echter hardnekkig beleefd terwijl ze verbaal voor de voeten gelopen werden binnen hun intieme levenssfeer. In sommige afleveringen van ‘Durf te vragen’ is dat een groter verwezenlijking dan in andere. Hooguit verried hun blik enige lankmoedigheid. Medelijden kon ook. ‘Gewoon: Barbara en Saar’, antwoordde een koppel op eervermelde vraag hoe ze liefst aangesproken werden. ‘Hebben jullie een kast vol vibrators?’, wou nog een andere anonymus weten. ‘Nee, bij ons is het een lade.’ Steek die maar in je zak, of desnoods een opbergmeubel naar keuze. Barbara en Saar werden ook lijfelijk opgezocht door Schoeters, die binnen het kader van ‘Durf te vragen’ ook veldwerk verricht. Aan de keukentafel, hun twee dochters net thuis van school, werden ze door Schoeters gepolst naar hun onderlinge rolverdeling. Als ik niet beter wist, zou ik nog denken dat ze eigenlijk probeerde te peilen naar wie nu het mannetje was van de twee.

Daarna liep ze ook nog aan bij een stel op leeftijd dat ‘De regenboogjes’ aanvoerde, een erg bescheiden guerrillabeweging die hun eigen documentaire verdiende als organisatie die trachtte om bejaarde holebi’s een hart onder de riem te steken; volgens de wetten der statistiek een allesbehalve te verwaarlozen segment van de rustoordbevolking die in de praktijk evenwel veelal onzichtbaar blijft. Gevraagd door Schoeters of ze wisten wat ‘LGTBQI+’ betekende, hoorden enkele lukraak uitgekozen gepensioneerden het weinig verrassend donderen in Keulen, of toch ergens ver weg, en vooral: buiten de muren van hun rustoord. Een enkeling wist nog wel wat een homo was, maar de rest was klaarblijkelijk iets voor de jeugd. Het kan gerust een stigma zijn, zo’n oude stempel.

De regenboogjes. Mogen ze zegepralen in hun zucht naar zichtbaarheid, en de natuur terughoudend optreden tot het zover is.