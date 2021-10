Het zeer vermakelijke ‘Code van Coppens’ op VTM werd een traumatische ervaring voor Adriaan Van den Hoof

Adriaan Van den Hoof is jaren geleden op een feestje van VTM in het Engels aangesproken door Mike Verdrengh, omdat die dacht dat hij Wentworth Miller was. Dat leerden we in ‘Code van Coppens’, waar Van den Hoof te gast was in een aflevering die er op zijn minst voor zal zorgen dat niemand ooit nog de komiek zal verwarren met de stoere hoofdrolspeler uit ‘Prison Break’.

Van den Hoof nam aan ‘Code van Coppens’ deel samen met zijn goede vriend en chef-kok Jeroen De Pauw, en zij moesten het opnemen tegen het duo Laura Tesoro en Gers Pardoel, een man die de afgelopen maanden natuurlijk al in een hoop penibele situaties heeft gezeten waaruit hij zich moest trachten te bevrijden. De escape room voor de vier kandidaten kwam er in de vorm van een dierentuin – de ‘Fektup Zoo’ – die zogezegd geleid werd door een halve psychopaat die Van den Hoof en co. had opgesloten in een kamer vol kooien, hangsloten en op te lossen puzzels. En vol slangen, een rekwisiet dat, aldus de presentatoren die hun naam hebben gegeven aan het programma, bij zowat elke bekende Vlaming of Nederlander die gevraagd wordt om mee te doen bovenaan staat op de lijst ‘dingen die ze liever niet tegenkomen tijdens de opnames’.

Ook Van den Hoof draagt de dieren geen warm hart toe, zo bleek snel toen duidelijk werd dat hij zich in de slangenkuil zou moeten laten zakken om een sleutel, verpakt in een ei, te grijpen waarmee de kooi waarin De Pauw vastzat open kon. Het duurde ontiegelijk lang voor Van den Hoof zich liet overtuigen om überhaupt af te dalen – een tijdverlies dat ervoor zou zorgen dat het duo de wedstrijd verloor – en toen hij uiteindelijk het ei vast kon grijpen, bibberden zijn handen zo erg dat het een klein wonder mag heten dat de schaal pas brak nadat hij weer boven was. De traumatische ervaring speelde hem ook de rest van de aflevering parten. Even later moest De Pauw van tussen de hagedissen, sprinkhanen en kakkerlakken enkele getallen doorgeven aan Van den Hoof, die zich zo moeilijk kon concentreren dat hij er niets beters op vond dan om de cijfers met een wortel op de muur te schrijven – een life hack waar hij bijzonder trots op was. En toen de twee helemaal op het einde oog in oog stonden met een man in een apenpak, riep Van den Hoof meteen dat ze hem moesten elektrocuteren, wat de arme productiemedewerker in het kostuum toch even koud zweet moet hebben bezorgd.

Jeroen De Pauw tussen hagedissen. Beeld VTM

‘Ik wist niet dat ik zo angstig was,’ piepte Van den Hoof achteraf in de studio bij Mathias en Staf Coppens, die dankzij de geringe vraag naar kampeerplekken in Zweden in de wintermaanden deze reeks nog steeds samen met zijn broer kan presenteren. Wij wisten dat ook niet, maar het zorgde voor een zeer vermakelijke aflevering, van een van de weinige programma’s die erin slagen om ons te verzoenen met het feit dat bekende koppen zo vaak moeten opdraven op tv.