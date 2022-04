‘We zijn blij want eindelijk is er een einde in zicht aan onze lange lijdensweg.’ Even gecheckt, maar we zaten niet te kijken naar ‘De afspraak’ waar vluchtelingen uit Oekraïne opgelucht kwamen getuigen over hun aankomst bij een gastgezin, maar naar de start van ‘Blind gekocht’, waar een koppel uit Grobbendonk op zoek was naar een nieuwe woning.

De eersten die in dit nieuwe seizoen al hun spaarcenten in de handen van de ‘Blind gekocht’-ploeg legden, waren Caroline en Filip, eigenaars van de grootste binnenspeeltuin van Limburg (en zelfs de hele Benelux) en naar eigen zeggen zo ambitieus dat het ‘een beetje creepy is’. Al die ambitie heeft hun geen windeieren gelegd, want de twee wilden 1 miljoen euro uitgeven om in de toekomst dichter bij hun werk te wonen en meer tijd bij hun kinderen te zijn. Je kunt je afvragen waarom iemand zo’n smak geld zomaar zou afgeven, zeker nu de binnenspeeltuinen door de pandemie de afgelopen twee jaar nauwelijks open zijn geweest en er dus wel wat tijd was voor een huizenjacht. Maar ‘Blind gekocht’ is geen programma waarin zulke vragen gesteld, laat staan beantwoord worden.

In ruil voor dat mooie budget hadden Caroline en Filip natuurlijk enkele wensen, die er in het kort op neerkwamen dat ze het liefst een kopie van hun huidige droomhuis wilden zien maar dan op een paar kilometer van hun binnenspeeltuin. De twee dochters moesten een aparte slaapkamer en badkamer hebben maar een gezamenlijke dressing, de oudste zoon kreeg idealiter zijn eigen studio en een zwembad was niet alleen onontbeerlijk maar liefst ook verwarmd. En als Caroline echt mocht kiezen, dan zou het een nieuwbouwwoning worden, want ze ‘voelde zich niet goed bij huizen waar al iemand anders in heeft geleefd’. Laten we zeggen dat zo’n criterium de keuze in Vlaanderen nogal beperkt.

Desondanks mocht presentator Jani een geblinddoekte Caroline en Peter een halfuur verder naar hun toekomstige huis brengen, onder het toeziend oog van makelaar Bea en interieurarchitect Bart die een resem woningen hadden bezocht en hoopten dat het koppel met dit pand een klik zou hebben. Dat viel tegen, want van bij de eerste oogopslag zag Caroline dat de woning haar grootste nachtmerrie vertegenwoordigde: lintbebouwing. Weliswaar niet het soort lintbebouwing waar u, ik en de samenstellers van de Van Dale nu aan denken, maar de grote, witte, alleenstaande villa bevond zich wel in een wijk met nog andere huizen. Als het koppel uit het raam keek, zagen ze ‘overal rondom buren’, die op vinkenslag lagen om elk toekomstig gesprek van de nieuwe eigenaars af te luisteren. In dit huis, ‘dat hier op een perceeltje is gestoempt’, zou Caroline voortaan ‘continu rekening moeten houden met mensen, en dat moet ik op de werkvloer al genoeg doen’. Het is misschien wel de grootste binnenspeeltuin van de Benelux, maar vast niet de gezelligste.

Toen de twee de grote leefruimte binnenstapten, ontdooiden ze een beetje, want daar vonden ze, mede dankzij het uitzicht op de tuin, wel de rust en privacy die ze wilden. Maar eenmaal ze vanuit die tuin naar het huis keken, sloeg de twijfel weer toe, want de kamers onder het dak leken wel erg benauwend. De rest van de rondleiding hielden de makers van ‘Blind gekocht’ voor volgende week, maar de vooruitblik voorspelde weinig goeds: Caroline stond in de trailer te roepen dat er in het huis ‘kamers ontbreken, dressings ontbreken, badkamers ontbreken’ - alles in het meervoud - en dat het ‘Blind gekocht’-avontuur wat haar betreft meteen mocht stoppen. Nu hebben we al genoeg reality-tv gezien om te weten dat het niet zo’n vaart hoeft te lopen en dat de kans bestaat dat er na alle verbouwingen nog een huis tevoorschijn komt waar iedereen tevreden over is. Maar het zou ons toch niet bedroeven als de lijdensweg van Caroline nog enkele weken aansleept.

Overigens was er in de eerste aflevering nog een tweede koppel op zoek naar een huis: Aisha en Robin, jonge ouders die wilden verhuizen naar een halfopen bebouwing met tuin en garage op fietsafstand van Gent. Ze hadden daarvoor 350.000 euro veil, en toen de experts dat bedrag hoorden, stelden ze zich de vraag of het überhaupt wel de moeite was om aan een zoektocht te beginnen. De huizenmarkt is een plaats waar, ongeacht je budget, dromen een stille dood sterven.

De eerste reactie van Caroline en Filip bij hun nieuwe thuis:

