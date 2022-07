Het zwijn in Jeffrey Epstein: ‘Hij had een piramidespel opgezet, maar dan voor misbruik’

In ‘Surviving Jeffrey Epstein’ vertellen drie overlevers het verhaal van Jeffrey Epstein, de mysterieuze miljardair op Palm Beach Island in Florida, die hen als jonge tieners naar zijn huis lokte via een wijdvertakt netwerk van recruiters die ze dachten te kunnen vertrouwen. Vlak voor de reeks in 2020 in premiere ging op de Amerikaanse tv-zender Lifetime, werd Ghislaine Maxwell gearresteerd, de rechterhand van Epstein die volgens veel slachtoffers perfect op de hoogte was van wat hij allemaal uitspookte. Voor de makers was het een race tegen de klok om die ontwikkeling ook te verwerken in de reeks.

ANNE SUNDBERG (producer) «Het plan was altijd om ‘Surviving Jeffrey Epstein’ uit te zenden bij de eerste verjaardag van Epsteins dood (op 19 augustus; red.), dus waren we alles aan het afwerken toen het nieuws van de arrestatie binnenkwam. Plotseling moesten we het slot helemaal omgooien. Uiteindelijk zijn we tijdens de lockdown teruggegaan naar alle vrouwen die hebben getuigd voor de reeks om opnieuw met hen te praten, en hebben we die gesprekken verwerkt in de laatste aflevering. Dat geeft de reeks een heel ander, veel optimistischer einde: de slachtoffers hebben nu weer de hoop dat toch iemand gestraft zal worden voor wat is gebeurd.»

– Nog meer dan ‘Filthy Rich’ bestaat ‘Surviving Jeffrey Epstein’ vooral uit getuigenissen van slachtoffers, die vertellen hoe ze misbruikt werden, maar ook hoe ze soms zelf andere meisjes naar Epstein brachten.

SUNDBERG «Toen de zaak in 2019 losbrak, was iedereen gefascineerd door hoelang hij ongestraft zijn gang had kunnen gaan. Maar de vraag hoe zoveel vrouwen in zijn handen konden vallen, kwam veel minder aan bod. Op welke manier werden die meisjes gemanipuleerd? Wat was zijn methode? Onze reeks laat zien dat Epstein eigenlijk een soort piramidespel opzette, maar dan voor misbruik. Hij kon zijn slachtoffers – meestal jonge, kwetsbare meisjes uit arme milieus – zo bespelen dat zij uiteindelijk zelf anderen gingen rekruteren en naar zijn huis brachten. Wat Epstein die meisjes op psychologisch vlak heeft aangedaan, is eigenlijk even erg als wat hij met hun lichamen deed.»

– Was het moeilijk om die vrouwen te overtuigen om hun verhaal te doen?

SUNDBERG «Het heeft een tijd geduurd vooraleer ze ons vertrouwden, ja. We hebben lang met hen gepraat en gezegd dat ze hun verhaal mochten doen in hun eigen woorden, en dat wij gewoon een beter beeld wilden schetsen van de slachtoffers die je heel kort in de nieuwsuitzendingen zag passeren. Bij ons staan zij centraal, niet Epstein of Maxwell. Voor velen was het een opluchting dat ze alles kwijt konden.»

– Over enkele maanden zou het proces tegen Ghislaine Maxwell moeten beginnen: hoe kijken jullie en de slachtoffers daarnaar uit?

SUNDBERG «Het is een kans op een klein stukje gerechtigheid. Alleen zal het voor deze vrouwen niet genoeg zijn, want de persoon die de zwaarste straf had moeten krijgen, is gestorven voor hij voor de rechter kon komen. Het is ook te hopen dat het proces geen eindpunt is. Tijdens de research voor de reeks zijn we gaan praten met aanklagers, advocaten, rechtsgeleerden… Er is van bij het begin zoveel misgelopen in deze zaak. Eigenlijk zou het hele rechtssysteem moeten terechtstaan.»

Surviving Jeffrey Epstein

