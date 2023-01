Historicus Jan Dumolyn: ‘De identitaire agenda van N-VA zit me niet lekker, maar voor ‘Het verhaal van België’ had de Vlaamse regering geen geld vrijgemaakt’

‘Het verhaal van Vlaanderen’ kluistert elke zondagavond 1,2 miljoen Vlamingen aan het scherm, maar blijft voor commotie zorgen. Groen en Vooruit vinden het schandalig dat de Vlaamse regering er in crisistijd 2,4 miljoen euro subsidies voor over had, Marc Reynebeau noemde de aflevering over de Guldensporenslag eenzijdig. Historicus Bruno De Wever hekelde de politieke agenda achter het programma, zijn broer Bart kreeg het daar dan weer van op zijn heupen: ‘Waar zágen ze toch over?’ De Gentse historicus Jan Dumolyn, die meewerkte aan het programma, ziet het met lede ogen aan.

JAN DUMOLYN «Helaas schiet een kleine groep wereldburgers in een kramp zodra het woord ‘Vlaanderen’ valt, alsof ze tégen onze geschiedenis zijn. De nationalisten doen dan weer alsof het programma een neutrale geschiedenisles is, terwijl zij er de Vlaamse identiteit mee willen versterken. En in het midden heb je een breed publiek dat gewoon graag kijkt en bijleert. Tieners ontdekken dat geschiedenis zowaar boeiend kan zijn.»

HUMO Wilde u daarom aan het programma meewerken?

DUMOLYN «Het leek me een buitenkans om onze wetenschappelijke bevindingen aan een groot publiek te presenteren, mét Tom Waes als schermgezicht. Dat is toch wat anders dan een lezing voor tweehonderd man. Ik wist óók dat ‘Vlaanderen’ niet toevallig in de titel staat, de identitaire agenda van de N-VA zit mij niet lekker. Maar door mee te werken kon ik erover waken dat het geen gekleurd, natievormend verhaal zou worden. Daarom zit ik ook in de commissie die de Vlaamse canon opstelt.»

HUMO Heeft Bruno De Wever gelijk als hij Vlaanderen niet de juiste insteek vindt om onze geschiedenis te vertellen?

DUMOLYN «Ja, maar voor ‘Het verhaal van België’ had de Vlaamse regering geen geld vrijgemaakt. ‘Het verhaal van de Lage Landen’ was de beste insteek geweest: een grote coproductie van VRT, RTBF en NOS over een laaggelegen gebied bij de Noordzee waar door de eeuwen heen veel handel is gedreven en grote veldslagen hebben plaatsgevonden.»

HUMO Wat vindt u van de kritiek op de aflevering over de Guldensporenslag?

DUMOLYN «Sommigen vonden dat het te veel over Vlamingen versus Franstaligen ging, Bart De Wever vond het te wéínig. Dat zegt toch genoeg? De broers De Wever en Marc Reynebeau zijn geleerde mensen, maar van de middeleeuwen kennen ze niet veel. De essentie was de sociale strijd van stedelijke ambachtslui tegen patriciërs die afhingen van de Franse koning.»

HUMO In de uitzending noemde u de Vlamingen ‘de taliban van hun tijd’. Een zware uitschuiver, vond Bart De Wever, die op uw politieke achtergrond wees.

DUMOLYN «Ik vind het beledigend dat men mij voortdurend framet als PVDA’er. Ik heb twee keer op de Gentse PVDA-lijst gestaan voor de lokale verkiezingen, maar voor mijn werk is dat irrelevant.

»Ach, misschien had ik dat taliban-grapje niet moeten maken. Na de Guldensporenslag sprak de paus een banvloek uit over Vlaanderen: niemand kreeg nog de heilige communie. Wij werden gezien als een stelletje boerenkinkels die in opstand waren gekomen tegen hun meerderen. Maar persoonlijk heb ik net sympathie voor de strijd van die mensen.»

