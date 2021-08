Hit & Run’ had een loeispannende actiefilm kunnen zijn, maar werd een Netflixserie

In 2016 verscheen ‘Fauda’ op Netflix, een serie die het Israëlisch-Palestijns conflict in een politieke actiethriller vervatte. Van dezelfde makers – en met dezelfde hoofdrolspeler – verschijnt nu ‘Hit & Run’. Het decor is hetzelfde, tot de personages besluiten op het vliegtuig naar New York te stappen.

De Israëlische reisgids Segev is gelukkig. Hij leidt een kabbelend leven met zijn dochter Ella en zijn nieuwe geliefde Danielle, een ballerina die hij leerde kennen in zijn toeristenjeep. Zijn duistere verleden heeft hij achter zich kunnen laten. Althans, dat denkt hij. Want wanneer Danielle voor een auditie naar New York vertrekt, wordt Segevs rustige bestaan op zijn kop gezet. Samen met zijn nicht, de zwangere politierechercheur Tali (een fijne rol van Moran Rosenblatt), probeert hij uit te zoeken hoe de vork in de steel zit.

En zo gaat Segev op een missie. En hoe! Subtiel gaat hij niet te werk, sterker nog, Segev gaat tekeer als een olifant in een porseleinkast, op zoek naar de aanstichters van zijn onheil. Zo banjert hij met getrokken pistool door een volle nachtclub, en slaat hij er lustig op los wanneer hij de kans krijgt – eerst beuken, dan babbelen. Handig is dat allemaal niet, maar blijkbaar is zijn pijn zo groot dat hij niet anders kan. Zo forceert Segev zichzelf eigenhandig terug in het verleden waaraan hij probeerde te ontsnappen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zullen we maar zeggen, en een man in de rouw doet domme dingen.

Beeld JOJO WHILDEN/NETFLIX

Gaandeweg worden de intriges complexer en de belangen groter. Sergev vertrekt naar New York, waar het strijdtoneel zich verplaatst naar de hoogste diplomatieke kringen. Dit geeft het verhaal net wat meer diepte, waardoor het het niveau van een eenvoudige actiethriller overstijgt.

Ondanks die boeiende inhoud, is ‘Hit & Run’ een behoorlijke lange zit. Dit verhaal had een loeispannende speelfilm kunnen opleveren, maar negen afleveringen van een uur is gewoon te veel, de boterhammen zijn te dun besmeerd, waardoor de gebeurtenissen zich voort gaan slepen. Pas in de laatste afleveringen keert de aanvankelijke vervoering terug, maar dan moet de grootste teleurstelling nog komen: een cliffhanger is leuk, maar het einde van ‘Hit & Run’ voelt alsof de makers het op een gegeven moment wel gezien hadden en naar huis zijn gegaan. Voorsorteren op een tweede seizoen is één ding, maar dit is wel erg onbevredigend.