Hockeyspeler Alexander Hendrickx: ‘Mick Jagger? Geen idee hoe die eruitziet’

Er zijn mensen die zich minutieus voorbereiden op hun deelname aan ‘De slimste mens ter wereld’ en er zijn mensen die hun hobby’s belangrijker vinden. Alexander Hendrickx behoort duidelijk tot de tweede categorie, want hij verkoos het om deze zomer met zijn vrienden naar Tokio te trekken om een gouden medaille te behalen in het hockey op één of ander lokaal sportevent. Enkele uren voor zijn passage in de zetels van Erik Van Looy wenst de verdediger van de Red Lions toch dat hij wat meer in de boeken was gedoken. ‘Ik heb trainingen moeten missen om mee te doen.’

HUMO Waar en met wie ga je kijken naar de aflevering?

ALEXANDER HENDRICKX «In Nederland, samen met een paar Nederlandse ploeggenoten. Ze zijn ook fan van het programma, veel meer dan van de Nederlandse versie ervan, waar het allemaal heel serieus is. Bij ons kan er meer gelachen worden. Zij hebben ook een minder goede jury. Niet onlogisch, want alle grappige Nederlanders zitten bij de Belgen (lacht).»

HUMO Was je zenuwachtig voor de start van de quiz?

HENDRICKX «In het begin had ik wel wat stress. Sporters hebben het imago van niet al te slim te zijn en daar wilde ik komaf mee maken. Het leek me ook de perfecte manier om hockey nog eens op een positieve manier in de kijker te zetten.»

HUMO Sporters doen het traditioneel heel slecht bij Erik in de zetel. Hoe zou dat komen?

HENDRICKX «Topatleten spenderen een heel groot deel van hun tijd aan hun sport en kunnen dus moeilijker de actualiteit volgen. Bovendien hangt veel af van waar je speelt en hoe vaak je in België bent, want het kan heel uitdagend zijn om dat te combineren. Ik heb zelf trainingen gemist om mee te doen.»

HUMO Van wie had je het meeste schrik?

HENDRICKX «Journalisten en BV’s hebben altijd een voorsprong op de rest, omdat ze vaak voor hun job al bezig zijn met de actualiteit. Mijn favoriet voor de eindoverwinning is de Nederlandse presentator Arjen Lubach. Dat hij ‘De slimste mens ter wereld’ in Nederland heeft gewonnen, zegt veel. Nederlandse kandidaten hebben het vaak moeilijk met de typisch Belgische vragen, maar hij is toch een stevige kanshebber.»

HUMO Hoe heb je je voorbereid?

HENDRICKX «Niet, eigenlijk. Als je het weet, dan weet je het, was mijn motto. Ik heb twee à drie dagen op de app van het programma gespeeld en wel een lijstje gemaakt met de gezichten van onze ministers, want ik ben rampzalig in het onthouden van gezichten en namen.»

HUMO Hoe rampzalig exact?

HENDRICKX «Toon me foto’s van The Rolling Stones of The Beatles en ik zou ze niet herkennen. Mick Jagger? Geen idee hoe die eruitziet. Vanwaar zou ik hem moeten herkennen? Hetzelfde met ministers, zeker omdat die constant veranderen. Ik woon in Nederland en heb anderhalve maand in Tokio gezeten voor de Olympische Spelen. Ik ben dus niet perfect op de hoogte van de Belgische actualiteit.

»Als ik meer tijd had, zou ik me wel beter hebben voorbereid. Acid zei me dat hij zes maanden op voorhand al wist dat hij meedeed. Ik hoorde het anderhalve maand voor de opnames, dus schrik niet als ik soms een domme gok waag (lacht).»

HUMO Ben je een quizzer?

HENDRICKX «In de zetel wel (lacht). Dan lijkt alles gemakkelijker, maar in de studio was dat toch iets anders.»

HUMO Beschrijf jezelf eens in vier trefwoorden.

HENDRICKX «Hockey, Olympisch kampioen, Antwerpenaar en... nog altijd een litteken op mijn voorhoofd van in Tokio.»