Hoe de biografe van Billie Holiday plots stierf en vijf andere documentaires die u komende dagen op tv kunt zien

BILLIE

CANVAS, DONDERDAG 26 MEI, 22.40

In 1971 begon de Amerikaanse journaliste Linda Lupnack aan wat de definitieve biografie van Billie Holiday moest worden. Ze sprak met familieleden en intimi van de in 1959 gestorven zangeres, interviewde muzikanten en raakte nauw bevriend met Count Basie, de vroegere bandleider van Holiday. Begin 1978 kwam het project echter abrupt ten einde toen Lupnack stierf en enkel een hoop tapes en notities achterliet. Een tragische speling van het lot of was er meer aan de hand? Volgens de politie had Lupnack zichzelf van het leven beroofd door van het balkon van haar hotel in Washington te springen, maar haar familie geloofde dat de vrouw geduwd was. Lupnack zou tegen het einde van haar leven namelijk dreigtelefoontjes hebben gekregen, die misschien verband hielden met haar boek. Bijna veertig jaar na Lupnacks overlijden ging de Britse regisseur James Erskine met haar werk aan de slag in ‘Billie’, een documentaire die de carrière van de zangeres overschouwt maar tegelijk nagaat of de donkere kanten van Holiday - haar drugsverslaving en zelfdestructieve neigingen - het leven van de journaliste zelf hebben overgenomen. (sw)

Beeld TMDb

WE ARE FAMILY

EÉN, MAANDAG 23 MEI, 21.25

Nieuwe zesdelige reeks waarin Lidewij Nuitten de band met haar twee broers probeert te herstellen en ondertussen ook twee Leuvense zussen met Chinese roots helpt in de zoektocht naar hun biologische ouders.

Beeld © VRT

SYRIË, DE GIFTIGE OORLOG

CANVAS, DINSDAG 24 MEI, 21.20

Drieluik van Rudi Vranckx en Inge Vrancken over hoe de Syrische president Assad tijdens de burgeroorlog chemische wapens inzette tegen zijn bevolking. Een rode lijn werd overschreden maar de verantwoordelijken zijn nooit gestraft.

Beeld VRT

SPORT/VROUW

EÉN, WOENSDAG 25 MEI, 21.25

Vrouwelijke topsporters: wat drijft hen? Ruben Van Gucht gaat het hen vragen in deze zesdelige reeks waarin zeven Belgische atletes - van Nina Derwael over Emma Meesseman tot Jolien D’Hoore - aan het woord komen.

Beeld © VRT

THE BIG BURN

CANVAS, DONDERDAG 26 MEI, 20.10

Grote bosbranden waren de afgelopen jaren al een plaag in onder meer Australië, en volgens wetenschappers zullen dat soort megabranden tegen 2050 nog met 30 procent toenemen. Valt er nog iets tegen te beginnen?

Beeld © VRT

RYAN IS ZWANGER

NPO3, DONDERDAG 26 MEI, 21.00

Ryan is een non-binair transpersoon en wil zwanger worden van David, maar de weg naar een kind samen ligt vol moeilijkheden. Deze Nederlandse reportage volgt de twee op hun hobbelige pad naar het ouderschap.

Beeld BNNVARA