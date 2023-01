Hoe een van de vreemdste films aller tijden ontstond en nog vier kijktips voor deze zaterdagvond

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Kastaars’

Zaterdag zal er naar hartenlust zenderoverschrijdend gedrag worden gesteld in de vorm van ‘De Kastaars!’, een door alle grote Vlaamse mediabedrijven samen op poten gezette (en dus ook zowat overal tegelijk te bekijken) gala-avond die als opvolger mag gelden van het vijf jaar geleden met stille trom afgevoerde ‘De nacht van de Vlaamse televisiesterren’.

Om 20.00 uur op Eén/VTM/Play4

‘The Disaster Artist’

In 2003 werd één van de vreemdste films aller tijden op de wereld losgelaten: ‘The Room’, een melodrama van én met Tommy Wiseau, die zijn passieproject volledig zelf financierde. De film was een amateuristische ramp, met dialogen die klinken alsof een alien ze geschreven heeft en een memorabele seksscène waarin hij zijn jongeheer kennelijk in de navel van zijn tegenspeelster mikte. Ruim vijftien jaar later documenteert James Franco het productieproces van deze culthit, tevens een hilarische bespiegeling op de onderbuik van Hollywood.

Om 20.20 uur op Play6

‘OnderOns (met Anton Corbijn)’

Fotograaf Anton Corbijn werd beroemd met zijn portretten van onder anderen U2 en Nick Cave en werkte als regisseur samen met George Clooney en Philip Seymour Hoffman. Thomas Vanderveken interviewt hem over leven en werk.

Om 22.10 uur op Canvas

‘Noces’

Een 16-jarig Belgisch-Pakistaans meisje wordt door haar vader in een gearrangeerd huwelijk geforceerd, maar durft niet te vertellen dat ze ondertussen al zwanger is geraakt. Gevoelig drama van Stephan Streker dat weigert om goedkope schurken te maken van de ouders, maar context en nuance opzoekt.

Om 22.50 uur op Canvas

‘Todo dia a mesma noite’

In de vroege uurtjes van 27 januari 2013 breekt in nachtclub Kiss in de Braziliaanse stad Santa Maria brand uit. De tol is erg hoog: 242 feestvierders blijven in de vlammen, ruim zeshonderd anderen raken gewond. Deze vijfdelige Braziliaanse miniserie keert terug naar die noodlottige nacht, gaat na wat er fout is gelopen en toont hoe de nabestaanden jarenlang moesten vechten om de schuldigen voor de rechter te krijgen.

Nu op Netflix

