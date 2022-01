Hoe goed helpt ‘Andermans zaken’ van Kamal Kharmach de noodlijdende ondernemingen? Zo gaat het nu met drie zaken uit vorig seizoen

Vlaanderens grappigste boekhouder is terug. In jaargang twee van Andermans zaken duikt Kamal Kharmach weer in de balansen van ondernemingen die kampen met rode cijfers. Maar helpt zijn advies ook? Zo verging het drie cases uit het vorige seizoen.

Bakkerij Laurens

Voor

Melissa en Laurens runnen in Varsenare een bakkerij die tot de nok is gevuld met lekkernijen allerhande. Naast de 52 (!) soorten brood liggen ook onder meer pralines, pannenkoeken, charcuterie en kiwi-ijsjes in de rekken. Om de boel draaiende te houden werkt het koppel veertien uur per dag voor een hongerloon van 1,75 euro per uur. Tijd om zich bezig houden met hun dochter was er amper.

Na

“We hebben een goed jaar achter de rug”, zegt bakkersvrouw Melissa Vande Ryse. “De winkel draait goed en we hebben voor het eerst ook effectief verlof kunnen nemen.” Dat heeft het koppel, op zijn minst voor een deel, aan Kharmach te danken. “Hij heeft ons geleerd om veel meer naar de cijfers te kijken”, zegt Vande Ryse. Bijvoorbeeld bij het bepalen van het assortiment in de winkel. Producten die niet of amper verkochten moesten er van Kharmach uit. Tot grote ergernis van Vande Ryse. Maar ondertussen is ook zij een adept van het less is more-principe. “We houden tegenwoordig veel meer rekening met bestellingen en verkoopcijfers. Dat zorgt ervoor dat er op het eind van de dag veel minder overschot overblijft.”

Ook het broodassortiment, dat met veel tegenstribbelen werd afgebouwd, blijft bij bakkerij Laurens met 38 varianten min of meer binnen de perken. Dat doordacht produceren heeft ook een impact op de bankrekening: sinds de passage van Kharmach zijn alle schulden weggewerkt. Alleen het uurloon blijft ook nu nog op 1,75 euro steken. Maar waar dat in het verleden een noodzaak was, is het tegenwoordig een vrije keuze. “We hebben beslist onszelf voorlopig geen hoog loon uit te keren”, vertelt Vande Ryse. “Liever investeren we verder in de zaak.”

Van de ongebreidelde expansiedrang waaraan het koppel leed tot Kharmach langskwam is nochtans geen spoor meer. “Uitbreidingsplannen zijn er voorlopig niet, maar met wat financiële ruimte kun je meer doordachte keuzes maken. Toen onlangs één van onze koelkasten kapot was, hebben we grondig onderzocht wat de verschillende opties waren. We hebben uiteindelijk beslist een duurder, maar ook duurzamer model aan te kopen. Die luxe hadden we vroeger niet.”

Captain Cork

Voor

Wanneer Ina De Quint haar job verliest besluit ze haar eigen zaak te starten. Met Captain Cork wil ze kurkkaccessoires in alle mogelijke maten en vormen aan de man brengen. Aan ambitie geen gebrek: ze opent de ene winkel na de andere, maar de klanten volgen dat helse tempo helaas niet.

Na

“Eerst moet je leren wandelen, dan pas kun je beginnen lopen. Dat is misschien wel de belangrijkste les die Kamal me heeft geleerd”, zegt De Quint. Captain Cork is nog steeds springlevend, zo blijkt. Al moest de kapitein zijn ambities noodgedwongen een beetje bijstellen. “Toen Kamal langskwam zat ik nog in de fase dat ik zo snel mogelijk zo veel mogelijk Captain Cork-winkels uit de grond wou stampen. Ondertussen weet ik dat dat niet de beste strategie was. Het kostenplaatje van zo’n eigen winkel is gewoon veel te hoog.” Begin 2022 heeft De Quint nog één winkel in Antwerpen, maar zijn haar producten wel in een tiental andere winkels te vinden. Ook online doet ze, met dank aan de coronacrisis, goede zaken. “Vooral in Duitsland loopt het goed en binnenkort doen we ook onze intrede op de Amerikaanse markt.”

Logisch dus dat er bij Captain Cork met een goed gevoel teruggekeken wordt op de passage van Kharmach. “Een bezoek van Kamal is altijd leuk. Maar minstens even belangrijk zijn de coaches en consulenten die hij meebrengt", vindt De Quint. Dankzij hun hulp is zij tegenwoordig een veelgevraagd ervaringsexpert. “Na het programma kreeg ik heel veel vragen van ondernemers die met dezelfde problemen worstelden. In samenwerking met de Retail School deel ik mijn ervaringen in een reeks workshops.”

Atelier Mestdagh

Voor

Na zeventig jaar hangt het voortbestaan van het familiebedrijf van de Mestdaghs aan een zijden draadje. Het atelier, dat glas-in-loodramen renoveert, worstelt met een aanzienlijke schuld en een te hoge loonlast.

Na

Helemaal weggewerkt zijn de schulden nog niet, maar Atelier Mestdagh is het voorbije jaar wel een compleet ander bedrijf geworden, zegt Katrien Mestdagh. “We hebben een veel duidelijker visie op waar we naartoe willen. We werken nog steeds voor iedereen die komt aankloppen, maar gaan zelf meer gericht op zoek naar projecten waar wat meer budget voorhanden is.”

Atelier Mestdagh ging samenwerkingen aan met kunstenaars en galeries, en mikt nadrukkelijk op de Brusselse markt, waar bij renovaties van art-nouveaupanden geregeld glas-in-loodramen nodig zijn. Die aanpak werpt zijn vruchten af. Het bedrijf zag zijn omzet het voorbije jaar met 40 procent stijgen. Al zat ook het uur gratis zendtijd dat het dankzij Andermans zaken kreeg daar voor iets tussen. “Dat gaf ons de kans om ons ambacht in de kijker te zetten. Natuurlijk heeft dat voor nieuwe klanten gezorgd, daar moeten we niet flauw over doen.”

Toch is Katrien ervan overtuigd dat haar bedrijf ook zonder de hulp van Kharmach uit de rode cijfers was geraakt. “Toen de VRT belde, stond ik op het punt om in een UNIZO-begeleidingstraject te stappen”, vertelt ze. “We zouden dus ook zo wel uit de put zijn gekropen, alleen had het zonder Kamal en zonder schermtijd waarschijnlijk allemaal wat langer geduurd.”

