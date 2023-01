Hoe is het nu met Jelle uit ‘Andermans Zaken’? ‘Het gaat beter. Of nee: het ging even beter’

‘Mijn weekend begint op zondagmiddag,’ zei Jelle Vanheste een jaar geleden in ‘Andermans zaken’, het programma waarin Kamal Kharmach ondernemers in nood bijstaat. De overwerkte ondernemer bracht daarmee zijn eigen strijd onder woorden en legde meteen ook een maatschappelijk probleem op tafel: het aantal zelfstandigen met een burn-out is in vier jaar tijd met 50 procent gestegen. ‘Zodra mijn vrouw hersteld is van haar burn-out, ga ik het echt kalmer aan doen.’

Op het einde van de aflevering van ‘Andermans zaken’ was te zien hoe Jelle (35) op het kerstfeest van Mivan, zijn bedrijf dat meubels op maat maakt, een toost uitbracht ‘op een goed 2022’. Is die wens uitgekomen? Het antwoord is voorzichtig positief: ‘Het was… beter.’

HUMO Dat klinkt niet overtuigend.

JELLE VANHESTE «De periode na de uitzending was moeilijk. Door de media-aandacht liepen er plots veel bestellingen binnen, maar wie het programma heeft gezien, weet dat niet de hoeveelheid werk het probleem was. Ik kon onmogelijk alle berichten beantwoorden. En er waren ook reacties bij waar je geen… (Aarzelt) Laten we zeggen: waar je geen goede energie uit haalt.

»Daarna werd het wat rustiger, maar de laatste weken zijn opnieuw zeer heftig. Vooral omdat mijn vrouw is uitgevallen.»

HUMO Door de stress?

VANHESTE «Het is een combinatie van factoren. Ze moet echt rusten, en daar heeft ze het moeilijk mee. Maar ik druk haar op het hart om niet terug te beginnen werken voor ze zich weer 100 procent voelt. Ik weet hoe belangrijk dat is.»

HUMO Jij hebt tijdens de opnames zelf op het randje van een burn-out gebalanceerd.

VANHESTE (knikt) «Het probleem was dat ik werkte met angst als drijfveer. Ik heb de zaak vijf jaar geleden overgenomen, nadat mijn vader onverwacht was overleden. Ik was zo bang om te falen of zonder werk te vallen, dat ik op alles ja zei. Klanten voelden dat aan, en sommigen hebben daarvan geprofiteerd: ‘Wil je dat ook nog even doen?’ Ik klopte dagen van zestien uur, maar ik hield er nauwelijks wat aan over. Volgens de berekeningen van Kamal Kharmach verdiende ik niet meer dan 3,5 euro per uur.»

HUMO Je kreeg tips van hem en van Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, maar uiteindelijk leek vooral het gesprek met psychologe Elke Van Hoof je geholpen te hebben.

VANHESTE «Dat klopt. Ik heb goeie tips gekregen van Wouter en Kamal, maar vóór dat gesprek met Elke lukte het me niet om daar iets mee te doen. Mijn emmer zat gewoon te vol. De afspraak met Elke was het keerpunt. Zij leerde me te focussen. Ik stel mezelf nu elke ochtend de vraag: waar wil ik naartoe? Ze leerde me ook om werk en privé beter gescheiden te houden, door bijvoorbeeld even te gaan wandelen. Zo sluit je het ene luik af, en begin je met het andere.»

HUMO Waren er, achteraf gezien, alarmsignalen dat je over je grenzen ging?

VANHESTE «Ik had een totaal gebrek aan energie. Het beetje dat ik nog had, wrong ik eruit op het werk, daarna was het op. Ik voelde me ook voortdurend slecht. Ik vroeg me af of het nog goed kon komen. Als je zo diep zit, raakt echt alles verstrikt in je hoofd.

»Ik kreeg ook lichamelijke klachten. Mijn nek deed constant pijn. Bij mijn vrouw was dat ook zo. Ze was opnieuw beginnen te joggen, maar ze liep de ene blessure na de andere op, er kwam maar geen einde aan. De arts legde finaal de vinger op de wonde: als je geest op is, gaat ook je lichaam tegensputteren.»

HUMO Volgens de cijfers van het RIZIV is het aantal mensen dat thuiszit met een burn-out of een depressie, het snelst gestegen bij de categorie van de zelfstandigen: van 3.300 naar 5.000 in vier jaar tijd. Zelfstandigen zouden bovendien langer wachten om hulp te zoeken, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

VANHESTE «Dat is heel herkenbaar. Ik wist ook van mezelf dat ik niet goed bezig was. Mensen raadden me al een hele tijd aan om het kalmer aan te doen, of zelfs om mijn bedrijf te verkopen. Maar ik had daar geen boodschap aan. Ik had iets opgebouwd en dat wilde ik niet opgeven. Ik móést doorgaan, ook al ging ik daardoor zwaar over mijn grenzen.

»Ondernemen is prachtig, maar je moet sterk in je schoenen staan. De consument wordt almaar veeleisender. ‘Goed’ is voor velen niet meer goed genoeg. Anderen proberen het onderste uit de kan te halen en vragen steeds meer service voor steeds minder geld. Dankzij Elke kan ik ook daar nu beter mee omgaan. Als klanten aandringen op een korting, antwoord ik: ‘Ik geef geen korting, wel een correcte prijs.’ Ik leg uit dat prijsverschillen te maken hebben met de gebruikte materialen, en dat ze geen appelen met peren mogen vergelijken. Ik zeg er ook meteen bij dat het een aantal maanden kan duren voor alles klaar is. Mensen waarderen die duidelijkheid, en voor mij was het op die manier veel aangenamer werken. Tenminste, tot mijn vrouw uitviel.»

HUMO Neem jij nu haar werk over?

VANHESTE (knikt) «Mijn broer Joren zit al tot over zijn oren in het werk. We zouden tijdelijk iemand kunnen aannemen, maar dat is niet evident. Mijn vrouw was bezig om structuur te brengen in de chaos, maar haar werk was nog niet af. Dat kun je niet zomaar in handen van een buitenstaander geven. Iemand opleiden zou me zoveel tijd kosten, dat ik het beter gewoon zelf doe.»

HUMO Veel bedrijven hebben ook de grootste moeite om de vacatures ingevuld te krijgen.

VANHESTE «Het is een ramp. Administratieve medewerkers vind je nog wel, maar mensen met een technisch profiel niet. We zoeken dringend een technisch tekenaar die mijn broer kan bijstaan, en voorts twee extra arbeidskrachten voor op de werkvloer. Wel, we vinden gewoon níémand. En is er toch iemand beschikbaar, dan voel je dat hij ook met de concurrentie aan het praten is. Soms komen ze dan wel van een koude kermis thuis. Een tijdje geleden is één van onze medewerkers vertrokken. Zijn nieuwe baas had hem van alles beloofd, maar een half jaar later had hij nog altijd geen bedrijfswagen gekregen.

»In zo’n opbod ga ik sowieso niet mee. Ik betaal mijn werknemers goed en als ik iets kan doen om het werk aangenamer te maken, zal ik dat niet nalaten. Maar het loon mag niet de enige motivatie zijn. Zo iemand stapt op zodra hij een beter aanbod krijgt. Ik investeer liever in een langdurige relatie. Zeker in een klein familiebedrijf zoals het onze is de werksfeer heel belangrijk.»

HUMO Wat mogen we je voor 2023 wensen?

VANHESTE «Dat mijn vrouw snel weer kan komen werken (lachje). Maar dat mag ze wel pas als ze zich helemaal beter voelt.

»2022 was een uitdagend jaar, maar ik voel nu toch dat we goed op weg zijn om een stabiele onderneming te worden. De boekhouder heeft ons trouwens net laten weten dat onze cijfers veel beter ogen dan het jaar ervoor. Toen konden we het jaar ook met winst afsluiten, maar je wilt niet weten hoe hard we daarvoor hebben moeten werken. Nu was het een stuk leefbaarder, en zelf heb ik tegelijk geleerd meer tijd voor mezelf en ons gezin te maken.»