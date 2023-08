Hoe maak ik een bom van een airbag?

‘How to Blow Up a Pipeline’

Van Daniel Goldhaber, met Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage en Forrest Goodluck

THRILLER Iemand die met een kniptang in de hand en meerdere zweetdruppels op het voorhoofd aan de draadjes van een bom zit te morrelen onder het mompelen van ‘Is het de rode, de gele of de groene?’: we hebben het al duizend keer gezien, maar als het goed wordt uitgevoerd, blijft het één van de spannendste, doeltreffendste en meest geliefde filmclichés. Ook in ‘How to Blow Up a Pipeline’ wordt à volonté gewerkt met tangen en draden, aangevuld met enkele bloedstollende scènes waarin een jongeman in de weer is met chemische stoffen (meer bepaald loodazide en ammoniumnitraat) terwijl hij met één oog naar een van het internet uitgeprint papiertje zit te turen waarop staat te lezen hoe je natriumazide uit airbags kunt halen. Probeer dát in godsnaam niet thuis!

Wat de lowbudgetfilm ‘How to Blow Up a Pipeline’ onderscheidt van meer op actie gefocuste thrillers als ‘Blown Away’ of ‘Juggernaut’, is dat de hoofdpersonages deze keer geen stoere ontmijners zijn, noch krankzinnige bommenleggers, maar idealistische jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst: het soort activistische gen Z’ers die hun telefoon in de microgolfoven of in de ijskast leggen, zodat ze zeker niet kunnen worden afgeluisterd. De jongeren uit ‘How to Blow Up a Pipeline’ willen méér doen dan schilderijen bekladden: ze zien geweld als een gerechtvaardigde tactiek in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat hun doelwit al wordt prijsgegeven in de titel, zegt eigenlijk alles over de intentie van de makers: hun film houdt zich meer bezig met de beweegredenen van de personages dan met het verloop van de aanslag zelf.

Michael, bijvoorbeeld, een jonge indiaan, is razend omdat de oeroude indiaanse gronden in de Amerikaanse staat North Dakota worden ingepalmd door de olieindustrie. Theo, van haar kant, is ervan overtuigd dat ze kanker heeft omdat ze in de buurt van een raffinaderij woont, en wil de olie-industrie met gelijke munt terugbetalen. De film zélf oordeelt niet over hen: dat laten de makers aan u over.

Wat is het toch dat die jongeren ertoe brengt bommen te maken? Achteraf op café probeerden we hen te doorgronden, ons een beeld te vormen van hun frustraties en woede. En ofschoon we hun actie uiteindelijk niet echt kunnen goedkeuren, verstoppen we niet dat we hun dadendrang, hoe extreem ook, ergens wel kunnen begrijpen: per slot van rekening zijn het díé jongeren die, veel meer dan de 50- en 60-plussers onder u, in de toekomst – met extreme hittegolven, klimaatoorlogen en andere apocalyptische rampspoed – de prijs zullen betalen voor de wraakroepende apathie van de generaties vóór hen.

Los daarvan biedt ‘How to Blow Up a Pipeline’ een flinke dosis van de ouderwetse spanning die zo eigen is aan de eerder genoemde filmclichés. Het is rillen geblazen wanneer weer eens een ontstekingsdraad moet worden gestript, of wanneer een loodzwaar vat vol springstof uit de handen dreigt te glippen. Een goeie en hoogst urgente film, die hopelijk niet té veel mensen naar de airbags zal doen grijpen.

Nu in de bioscoop.