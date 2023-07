Hoe Tom Cruise vervelde van spirituele, alwetende redder van zielen tot de geur- en smaakloze redder van de bioscoopzalen

Niet zo lang geleden werd Tom Cruise (61) in één adem genoemd met de controversiële scientologykerk. Vandaag lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht en wordt de acteur heilig verklaard als de redder van de cinema. Hoe kan dat?

De redder van de bioscoopervaring. Zo staat Tom Cruise bekend sinds hij er vorig jaar met Top Gun: Maverick in slaagde om, voor het eerst sinds corona, weer massa’s mensen naar de cinema te lokken. Met het uitstekende Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One dat deze week uitkomt, schittert hij ook deze zomer in een blockbuster die de zalen ongetwijfeld zal doen vollopen. Het publiek houdt van Tom Cruise, en Tom Cruise houdt van het publiek. Zo simpel is het dezer dagen.

Dat was niet altijd zo. Na een daverende eerste carrièrehelft, met hits als Top Gun, Rain Man, Interview with the Vampire en Minority Report, viel Cruise in 2005 even uit de gratie. Iedereen herinnert zich nog het beruchte tv-interview bij Oprah, waar Cruise als een bezetene op zijn zetel begon te springen om zijn prille liefde voor Katie Holmes letterlijk uit te schreeuwen. Een absurd, maar al bij al vrij onschuldig tafereel. Verontrustender was dat Cruise zich in die periode uitte als een fervente aanhanger van scientology: een beweging die in sommige landen de status van religie heeft, maar in andere bestempeld wordt als een gevaarlijke sekte die haar leden geld aftroggelt.

Simon Pegg, Ving Rhames, Tom Cruise en Rebecca Ferguson in de laatste 'Mission: Impossible'. Beeld Christian Black

Cruise is al meer dan veertig jaar een filmster, en zijn geschiedenis met scientology duurt al bijna even lang. De Amerikaanse acteur werd in de late jaren tachtig in het geloof ingewijd door zijn toenmalige vrouw Mimi Rogers, die zelf in scientology opgroeide – haar vader was een persoonlijke vriend van stichter L. Ron Hubbard.

Scientology was altijd al op zoek naar bekende koppen die als uithangbord konden dienen. Onder meer Walt Disney en Orson Welles zouden vriendelijk bedankt hebben voor een uitnodiging van Hubbard. Maar met Cruise, die na Top Gun een van de grootste sekssymbolen van Hollywood was, hadden ze eindelijk een vette vis beet.

Zelfvoldaan

Cruise gaf scientology cachet, maar echt prediken deed hij nooit. Zijn trouwe agente Pat Kingsley drukte hem op het hart om werk en privé niet door elkaar te halen.

In 2003 kwam daar verandering in. Cruise ontsloeg Kingsley en verving haar door zijn zus, die ook aanhanger van scientology is. Vanaf dat moment gingen de sluizen open: tijdens de perstournee voor Spielbergs War of the Worlds sprak Cruise te pas en te onpas over zijn geloof, met een ochtendinterview op tv-zender NBC als grimmig hoogtepunt. Cruise trok er van leer tegen antidepressiva en psychiatrie, op een toon die schipperde tussen pedant, zelfvoldaan en ronduit dreigend.

De bizarre mediaoptredens gaven een serieuze knauw aan de populariteit van Cruise. In de zomer van 2005 tuimelde hij in de ranking van meest geliefde Amerikaanse celebrity’s pardoes van de elfde naar de 197ste plaats. Bovendien zegde Steven Spielberg zijn vertrouwen in Cruise op – het feit dat de acteur op de set van War of the Worlds een heuse scientology-tent liet opzetten om collega’s te bekeren, hielp vast ook niet. Studio Paramount ontsloeg Cruise zelfs even: bijna was Mission: Impossible verder gegaan met Jeremy Renner in de hoofdrol.

Tom Cruise en Rebecca Ferguson in 'Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One'. Beeld Christian Black

Maar Cruise had zijn lesje geleerd: sindsdien zegt hij in het openbaar geen woord meer over zijn banden met scientology. Toch bleef het etiket van sektarische creep nog een hele tijd aan hem kleven.

In 2008 lekte een scientology-promofilmpje uit 2004, dat duidelijk niet bedoeld was voor openbaar gebruik. Daarin schrijft Cruise zichzelf en andere scientologen haast goddelijke krachten toe, en droomt hij met een maniakale glimlach van een wereld zonder ‘SP’s’ of suppressive persons, mensen die door scientology als vijanden worden bestempeld, zoals zijn ex Nicole Kidman.

In 2012 kwam Cruises geloof opnieuw negatief in de aandacht. Katie Holmes vroeg de scheiding aan, in een poging om hun dochter Suri te behoeden voor de invloed van scientology. In de media werd de breuk afgeschilderd als een tot in de puntjes voorbereide ontsnapping uit een bedreigende situatie.

Kopstuk

En dat scientology wellicht geen onschuldige religie is, werd drie jaar later nog maar eens duidelijk in de documentaire Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, gebaseerd op het boek van Pulitzer-winnaar Lawrence Wright.

Regisseur Alex Gibney laat voormalige scientologen aan het woord. Zij schetsen een ontluisterend beeld van een repressieve organisatie die geweld, dwangarbeid en opsluiting hanteert om haar leden in de pas te laten lopen. Ook al wordt Cruise zelf niet van misdaden beticht, toch komt hij er niet ongeschonden uit: de documentaire toont hem als een van de kopstukken van de organisatie, de nummer 2 net onder leider David Miscavige.

Tom Cruise staat dus algemeen bekend als het publieke gezicht van een beweging die beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen, al heeft scientology die altijd stellig ontkend. Er zijn sterren die voor minder gecandeld zijn, of toch op zijn minst stevig onder vuur gelegen hebben.

Toch wordt er vandaag, acht jaar na Gibneys documentaire, nauwelijks nog met een woord gerept over Cruise en scientology. ‘Dat vind ik inderdaad verbazend’, zei Gibney recent, nadat een interviewer van Rolling Stone had geopperd dat Cruise sinds de documentaire nog geen enkele vraag heeft moeten beantwoorden over zijn betrokkenheid bij scientology.

Gescreend

Hoe dat komt? Ten eerste omdat journalisten nauwelijks nog de kans krijgen om Cruise vragen te stellen. Zo aanwezig als de acteur in de bioscoop is, zo onzichtbaar is hij voor de pers. De weinige interviews die hij geeft, zijn tot in de puntjes georkestreerd: journalisten worden eerst grondig gescreend, kritische vragenstellers zijn niet welkom. Wie toch uitverkoren wordt om met Cruise aan tafel te gaan zitten, krijgt volgens verschillende bronnen een verbod opgelegd om het thema scientology aan te raken. En dit wordt blijkbaar gerespecteerd, want niemand wil zijn toegang tot een van ’s werelds grootste sterren verliezen.

Cruises acte de présence op het filmfestival van Cannes van vorig jaar was daar een mooie illustratie van: Cruise gaf geen interviews, maar kwam ter promotie van Top Gun: Maverick wel een ‘masterclass’ geven. Een soort audiëntie, waarbij de verzamelde pers mocht toekijken hoe een onschadelijke interviewer Cruise de ene na de andere vriendelijke vraag in de schoot worp. Meer dan de flamboyante filmster van vroeger leek hij een perfect gemediatrainde politicus in volle campagnemodus, gewapend met een arsenaal van weinig zeggende containerbegrippen als ‘skills’, ‘stunts’ en ‘storytelling’.

Beschermheilige

Door zijn nieuwe mediastrategie heeft Cruise zich heruitgevonden als een geur- en smaakloze superster. Een schone lei. De focus is van binnen naar buiten verlegd, naar Cruises tomeloze passie voor zijn beroep. Hij stelt zich nu niet langer voor als een spirituele, alwetende redder van zielen, maar wel als de redder van de bioscoopzalen.

Tom Cruise samen met Esai Morales in de laatste 'Mission: Impossible'. Hij doet al zijn stunts zelf. Beeld Christian Black

Enerzijds doet hij dat door zijn unique sellingpoint in de verf te zetten: Tom Cruise doet zijn eigen stunts, hoe gevaarlijk of waanzinnig ook. Hij doet het als de beste, hij heeft er zelf plezier in, én hij lokt daarmee ook mensen naar de bioscoop. Want wie wil nu niet zien hoe een van de duurste sterren ter wereld zijn verzekeringsagenten doet zweten door eigenhandig een motor in een kloof te rijden of een straaljager te besturen?

Daarnaast heeft Cruise zich sinds corona ook opgeworpen als een altruïstische voorvechter van de sector in zijn geheel. Toen in 2021 een geluidsopname van een brullende Tom Cruise op de set van Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One op het internet begon te circuleren, had dat hem opnieuw het imago van een onberekenbare, licht ontvlambare gek kunnen opleveren.

Maar Cruise kwam er uiteindelijk beter uit: zijn woede was namelijk gericht op twee crewleden die tijdens de opnames – die in volle coronaperiode plaats hadden – te dicht bij mekaar stonden aan een monitor. Zijn geschreeuw werd dan ook gezien als een teken van zijn tomeloze passie voor en bezorgdheid om de hele sector.

Sinds dat voorval, en het daaropvolgende monstersucces van Top Gun: Maverick, neemt Cruise die rol van beschermheilige ten volle op zich. Een rol die hem bijna onschendbaar maakt, in een industrie waarin hij als een van de laatste bakens van zekerheid geldt. Een van Cruises favoriete talking points is nu hoe hij incognito zowat iedere nieuwe film in de bioscoop gaat bekijken om exploitanten te steunen. Recent poseerde hij op sociale media met de tickets voor Barbie en Oppenheimer die hij alvast gekocht heeft. Cruises inzet voor de filmsector overstemt vandaag zijn religieuze fanatisme. De cinema is zijn nieuwe kerk – althans in het openbaar.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One speelt vanaf 12/07 in de bioscoop.