Hoeveel Belgen moeten kotsen bij de ‘schokkendste film ooit’ ‘Terrifier 2’? Humo ging kijken op het Razor Reel filmfestival

De horrorenthousiastelingen zullen het geweten hebben: op vrijdag 28 oktober verscheen ‘Terrifier 2’ voor de eerste en wellicht laatste keer op het witte doek in ons land. De ‘schokkendste horrorfilm ooit’ zo klonk het in de Amerikaanse media eerder. Is de film écht zo misselijkmakend? Hoeveel mensen renden met tranen in de ogen en hun avondmaal in de keel de zaal uit? Wij trokken naar het Razor Reel filmfestival in Brugge en gingen – op een lege maag – een kijkje nemen. Turven wie tuft!

Ter context: ‘Terrifier 2’, een film rond de lugubere moordenaar Art de Clown, wordt – althans door Amerikaanse media – afgeschilderd als de meest gruwelijke horrorprent ooit. Verschillende mensen zouden de zalen zijn buiten gestormd, hebben overgegeven, kregen paniekaanvallen, vielen flauw … u begrijpt het wel. Eén van de producers, Steve Barton, plaatste zelfs een waarschuwing op Twitter: ‘Kijkers die een gevoelige maag hebben, wees voorzichtig’. De popcorn die we bij het binnengaan van de film aangeboden krijgen, laten we bewust liggen. Als iemands maaginhoud een omgekeerde beweging maakt, dan zal het niet de onze zijn.

Het publiek in Brugge ziet het zitten. Misschien zijn er enkelingen die per ongeluk de zaal waren binnengewandeld zonder enig idee te hebben wat hun te wachten staat, maar het overgrote deel van de aanwezigen heeft er zichtbaar – voor zover we het kunnen zien in een donkere zaal – veel zin in. En onze Art de Clown? Die vliegt er, of hakte er, net zo enthousiast in. De opening kill zet meteen de toon: het gezicht van een arme stakker wordt zodanig hard bewerkt dat de oogballen eruit vliegen. ‘Focking ziek é’, klinkt het op de rij achter ons. De scènes die volgen maakten niet veel meer indruk op de zaal: het brutale geweld blijkt vaste kost voor horrorfans – iedereen blijft netjes en begeesterd zitten. Ja, er klinkt wel eens een ‘eikes’ of een ‘oh my god’, maar er wordt toch vooral gelachen met Art. Zo ziet u maar: ook horrorclowns zijn nog steeds grappig.

Maar toen, op de helft van deze véél te lang durende slasher, is het zover: de al veelbesproken slaapkamer-scène. Áls er al eens etenresten door de zaal konden vliegen, dan is dit het moment. Eén van de personages, Allie, werd op zo'n brutale en langdradige wijze opengesneden en gemarteld dat we er uren later nog niet helemaal goed van zijn. We besparen u de details, maar weet dat er bleekmiddel en zout aan te pas kwam. U legt de puzzel zelf maar.

Art de Clown uit 'Terrifier 2' Beeld rv

Zou het gebeuren? Heeft deze gortige kill iets teweeg gebracht, behalve een lachsalvo? Enkele mensen verlaten kalmpjes de zaal. Het is nog onzeker of het om maag- of blaasredenen gaat. De rij achter ons konkelfoest. ‘Wat is ze gaan doen?’ Als een meisje even later schoorvoetend de zaal terug binnenkomt, vragen haar kompanen of ze zich al beter voelt. Iets verkeerds gegeten of lag het toch aan de uitgebreide martelscène? In ieder geval, wij zetten het op de teller, want het is nu of nooit. We got one!

Al bij al zijn we teleurgesteld: geen expliciet gekots, niemand die hysterisch de zaal uitrent of is flauwgevallen. Zal het aan de sterke magen liggen van de Belgen? Hoe dan ook: ‘Terrifier 2’ blijkt uiteindelijk een weinig baanbrekende film, een prent die niets verwezenlijkt wat ‘Saw’ al niet eerder deed, wat ‘Cannibal Holocaust’ niet al nóg eerder deed. Het is snuff voor perverse zielen die geen diepgaande, psychologische horror verwachten à la ‘Get Out’, maar hunkeren naar zoveel mogelijk bloed, uitpuilende ingewanden en afgehakte hoofden. Maar ook voor de gore-fans is de speeltijd van twee uur en achttien minuten er te veel aan. Het budget (een schamele $250.000) spreekt een beetje voor zich: regisseur, schrijver, bedenker en all-rounder Damien Leone sleutelde óók aan zijn eigen film. Volgende keer toch maar een extra editor inschakelen, want Leone schreef deze film met een derde ‘Terrifier’ in het achterhoofd.

Eindstand: Art de Clown 1 – 0 de maaginhoud van één enkele bezoeker