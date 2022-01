Hoewel ze allebei raad weten met een goede bef, is de sprong van justitie naar ‘Sekswerkers’ groot voor Gilles De Coster

‘Sekswerker: het woord suggereert noeste arbeid.’ Die gedachte zou je zomaar te binnen kunnen schieten mocht je je ooit in nabijheid bevinden van zo’n exponent van de betaalde rampetamp. En kijk: ze kwam ook echt op in Gilles De Coster, die in ‘Sekswerkers’ op wekelijkse basis plaatsneemt tegenover beoefenaars van de bezoldigde bijslaap om hen uit te vragen over leven en werk. Nu ja, vooral werk.

De manier waarop hij dat deed in de eerste aflevering verschilde nauwelijks van hoe hij al te werk ging in pakweg ‘Strafpleiters’ of ‘Procureurs’, reeksen die onderling nog een thematische samenhang vertoonden: misdaad en straf, schuld en boete. Thema’s die het van oudsher goed doen in het Russische literaire milieu, kortom. De overstap van de criminologie naar het sekswerk viel moeilijker te plaatsen, al weten ze in die beide sectoren wel raad met een goede bef. Er zal ook in ‘Sekswerkers’ wel een zeker maatschappelijk belang meespelen, al vraag ik me af of de gemiddelde mens evenveel in aanraking komt met prostitutie als met justitie. De aanhoudende oververtegenwoordiging van de seksindustrie op televisie doet vermoeden van wel.

De gedachteflard hierboven leek in De Coster opgekomen omdat ‘sekswerker’, hoewel het de titel van zijn programma is, in wezen een eufemisme is dat het tot de standaardtaal geschopt heeft. In die wetenschap vroeg hij zijn gespreksgenoten welke functiebeschrijving ze zélf het geschiktst vonden voor hun beroepsbezigheden. Naast een 'sekswerker’ en een ‘escorte’ was er ook een enkeling die zich erop liet voorstaan een ‘gezelschapsheer’ te zijn. De Brusselse Sonia, bijna 70, was stellig: ‘Je suis une pute.’ Maar pas op: ‘Géén sale pute.’ Van haar eerste klant kon Sonia, die moeiteloos de eerste aflevering op haar naam zou brengen, zich tot op vandaag de toets herinneren van ‘sa queue’. Je eerste biljarter blijft je bij.

Judith was gemaskerd aangeschoven bij De Coster, waarmee ze onverhoopt een zweempje Venetiaans carnaval binnensmokkelde - altijd prettig in een programma dat een voorliefde etaleert voor kale, industriële ruimtes. ‘Mijn zolder is volledig ingericht,’ appelleerde ze aan eventuele doe-het-zelvers onder de kijkers. Haar eerste klant was een advocaat geweest, waardoor ‘Sekswerkers’, hoewel vele malen anekdotischer in de uitwerking, qua thematiek toch nog even ‘Strafpleiters’ dreigde te schampen.

Dan nog is het zaak de juiste vraag te stellen, weet Gilles De Coster. Deze, bijvoorbeeld: ‘Hoe ziet een beginnersfout eruit in uw branche?’ Toen de gezelschapsheer herinneringen ophaalde aan zijn publieke outing als pornoacteur door de kranten te halen met zijn rol in ‘Politie van de buurt’ - een erotisch ingegeven parodie op ‘De buurtpolitie’ die qua acteerprestaties niet voor het origineel hoefde onder te doen - stelde De Coster de enige echte juiste vraag. ‘Was u Andy Peelman?’ Voorwaar, dat wás hij.