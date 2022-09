Hollandse horror, een oldskool whodunit en Idris Elba als geest in de fles: deze films zie je nu in de bioscoop

‘Fall’ ★★★½☆

Van Scott Mann, met Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding en Jeffrey Dean Morgan

THRILLER Mocht u zich afvragen waar die kolossale wallen onder onze bloeddoorlopen ogen vandaan komen: we hebben wéér maar eens tot in het holst van de nacht liggen luisteren naar ‘The Video Archives Podcast’, waarin Quentin Tarantino en Roger Avary met daverend enthousiasme – en elkaar voortdurend onderbrekend – een eind weg snateren over de B-films, de exploitation movies en de cultclassics die hen dierbaar zijn. Hoewel: ‘snateren’ is eigenlijk het verkeerde woord voor de altijd passionele, immer gloedvolle en soms prachtige manier waarop het duo met grote kennis van zaken spreekt over bijvoorbeeld ‘Dark Star’, ‘The Illustrated Man’, ‘The Keep’ en ‘Moonraker’. Wie Tarantino in de derde aflevering in welhaast dichterlijke bewoordingen hoort uitweiden over de glimlachjes die Tom Sizemore en Penelope Ann Miller elkaar schenken in de laatste twintig minuten van ‘The Relic’ (1997), zou zelfs verkeerdelijk kunnen denken dat hij het eerder over een poëtisch liefdesdrama heeft dan over een spannende monsterfilm.

In feite tonen Quentin en Roger met hun podcast iets aan waarvan wij zelf al héél lang doordrongen zijn, namelijk dat er uit sommige B-films méér genot, vreugde en troost valt te halen dan uit de zogeheten meesterwerken van de zevende kunst. Als hulde aan beide heren maken wij in deze kolommen graag ruimte vrij voor ‘Fall’, een Amerikaanse thriller die ons misschien geen levenswijsheden of diepere inzichten heeft bijgebracht, maar ons wel a helluva good time heeft bezorgd.

In het midden van de Californische woestijn, op een plek waar hun telefoons uiteraard geen bereik hebben, beklimmen twee vriendinnen een oude zendmast die twee keer zo hoog – maar lang niet zo stevig – is als de Eiffeltoren. Eén of twee onheilspellende close-ups van een compleet doorgeroeste schroef die in de ijzeren ladder wel héél los in het schroefgat hangt: meer had regisseur Scott Mann niet nodig om ons – wij die al draaierig worden als we op de toppen van onze tenen staan! – te laten duizelen en luidkeels ‘Keer om, keer om!’ te doen uitroepen.

Op 600 meter hoogte – brrr! – komen de dames hopeloos vast te zitten in een situatie waaruit zelfs Alex Honnold, de rotsklimmer uit ‘Free Solo’, zich niet zou weten te redden, en aangezien de camera de hele tijd bij de twee vriendinnen blijft, is het alsof de toeschouwer méé in de val zit. En dan is het echt knap om te zien hoe de cineast uit de in wezen poepsimpele premisse een reeks steeds spannender wordende taferelen weet te puren: schroeven springen uit schroefgaten, boven de zendmast pakken zich onweerswolken samen, één van de twee dames moet dringend plassen, en die rondcirkelende gieren zijn wellicht óók nog iets van plan.

Het straffe is dat er aan de spectaculaire hoogtescènes in ‘Fall’ vrijwel geen digitale effecten te pas kwamen: de twee actrices bevinden zich écht op een 600 meter hoog, speciaal voor de opnames geconstrueerd uitsteeksel in Death Valley. Raponsje zou wel weten hoe zich te laten zakken!

Vanaf 14 september in de bioscoop.

‘Speak No Evil’ ★★★½☆

Van Christian Tafdrup, met Morten Burian, Fedja van Huêt en Karina Smulders

THRILLER Stel: tijdens een etentje hoort u hoe uw voor de rest uiterst beminnelijke gastheer zijn gebrekkige 5-jarige zoontje zonder reden afblaft (‘Kop dicht!’). Zegt u er wat van, of slikt u uw afkeuring in? Op dat soort ongemakkelijke kwesties bouwde Christian Tafdrup een zeer onbehaaglijk makende thriller over een Deens koppel dat, ondanks de omineuze strijkers op de soundtrack, besluit in te gaan op de uitnodiging van een Nederlands echtpaar om enkele dagen in de Lage Landen door te brengen. En hoewel ze al snel beseffen dat ze in het voorgeborchte zijn beland, durven de Deense echtelieden uit welgemanierdheid niet onmiddellijk te vertrekken – tot het natuurlijk te laat is. Vier uitstekende acteurs, een memorabele restaurantscène en één liedje van Trijntje Oosterhuis: meer heeft Tafdrup niet nodig om op het Hollandse platteland een gitzwarte horrorsfeer te scheppen.

Vanaf 14 september in de bioscoop.

‘Three Thousand Years of Longing’ ★★½☆☆

Van George Miller, met Tilda Swinton, Idris Elba en Pia Thunderbolt

SPROOKJE Tilda Swinton vertolkt in dit ambitieuze sprookje een eenzame tekstgeleerde die in de bazaar van Istanbul een wonderbaarlijke flacon op de kop weet te tikken. Op zich heeft ‘Three Thousand Years of Longing’ werkelijk álles om je in vervoering te brengen: een djinn (Idris Elba!) die uit z’n kruik ontsnapt en over zijn avonturen begint te vertellen, een mooie prinses, een schitterend paleis in Constantinopel, betoverende oliën én een boosaardige sultan – alleen het vliegende tapijt ontbreekt. Alles, behalve de twinkelende magie die we onszelf hadden toegewenst. We zagen wel enkele inventieve beeldkaders, maar misschien was George Miller toch niet de juiste cineast om dit verhaal te verfilmen: hij lijkt zich in ieder geval beter thuis te voelen in de woestijnwereld van ‘Mad Max’ dan in de fantasiewereld van de djinns. Waar is Tarsem Singh wanneer je hem nodig hebt?

Vanaf 14 september in de bioscoop.

‘See How They Run’ ★★½☆☆

Van Tom George, met Saoirse Ronan, Sam Rockwell en Adrien Brody

MISDAAD Hoe meta kan een whodunit worden? In ‘See How They Run’ wordt een opvoering van Agatha Christies ‘De muizenval’ verstoord door een échte moord. Sommigen onder u zullen het daaropvolgende spel met fictie en realiteit best kunnen smaken: Harris Dickinson vertolkt de piepjonge Sir Richard Attenborough (die in zijn jonge jaren écht heeft meegespeeld in ‘The Mousetrap’), Agatha herself duikt even op en Adrien Brody mag zich, in een flashbackscène nog wel, minachtend uitlaten over het gebruik van de flashback. En vraag ons niet waarom, maar wij moesten heel hard gniffelen met de manier waarop de seksistische inspecteur Stoppard (de heerlijk onthechte Sam Rockwell) het woord ‘constable’ van de lippen laat rollen. Naar het einde toe begint de ongein nogal te vermoeien, maar het is niet lang zoeken naar de schuldige: de scenarist heeft het gedaan.

Vanaf 14 september in de bioscoop.