Homer Simpson in Westeros of lachen met ome Voldemort: deze AI-adaptaties zijn zowel eng als indrukwekkend

Harry Potter in de Siciliaanse maffia? Homer Simpson in Westeros? Of Jon Snow en co. in het New Yorkse appartement van de ‘Friends’? Met een beetje fantasie kunt u er zich wel iéts bij voorstellen, maar zelfs de meest grijzen van geest én Wouter Beke weten dankzij artificiële intelligentie nu tot in het kleinste detail hoe al die bijzondere cross-overs eruit zien. Wij offerden ons op voor de journalistiek en selecteerden een paar opmerkelijke voorbeelden.

Het pakt onze jobs af! Het kan onze gedachten lezen! En als we even niet opletten, snijdt het onze keel door in onze slaap! De angsten voor de aan een waanzinnig tempo toenemende kracht van artificiële intelligentie zijn legio, en ook in de creatieve sector zit de schrik er stevig in. Een van de hoofdredenen waarom een groot deel van Hollywood al maanden lang staakt is omdat de implicaties van het gebruik van AI voor scenarioschrijvers en acteurs onduidelijk blijven, en ook Angèle gaf recent toe dat de angst haar om het hart sloeg toen ze een akelig accurate imitatie van haar eigen stem hoorde.

Veel reden tot twijfel en vrees dus, maar gelukkig valt er soms ook te gniffelen met de ontwikkelingen van die moordlustige robots. Naast de meer dubieuze professionele creaties amuseren ook amateurs zich met AI, en dat levert fantasierijke resultaten op. Op sociale media stikt het van de AI-photoshops en -filmpjes die een eigenzinnige twist geven aan bestaande series en films, zoals recent ook de trend om alles te overgieten met een Wes Anderson-sausje. En waren de eerste probeersels nog meer crap dan kunst, heeft een Italiaans sprekende Harry Potter intussen al wél het juiste aantal vingers aan elke hand. Mond open en kijken maar!

1. Game of Friends

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door AI Gallery (@ainterestingaf) op 13 Aug 2023 om 6:46 PDT

2. Lord of the Hells Angels

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door AI Gallery (@ainterestingaf) op 13 Aug 2023 om 6:48 PDT

3. Harry Potter x The Godfather

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door TML (@tmlplanet) op 13 Aug 2023 om 6:49 PDT

4. South Park

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door AI Gallery (@ainterestingaf) op 13 Aug 2023 om 6:50 PDT

5. Harry Potter met een lachband

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Artificial Intelligence (@power.ai) op 13 Aug 2023 om 6:51 PDT

6. Bojack Horseman als een echte dekhengst

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door AI Gallery (@ainterestingaf) op 13 Aug 2023 om 6:53 PDT

7. The Simpsons x Game of Thrones

8. Peter Griffin en co. van vlees en bloed