‘Homoseksualiteit is schade in het hoofd’: afgebroken interview bewijst dat FIFA alle controle over WK in Qatar kwijt is

Hier zijn we dan, een tiental dagen voor wat een voetbalfeest zou moeten zijn, maar de donderwolken boven het WK in Qatar overstemmen de vreugde. Getuige daarvan is het afgebroken interview met de woordvoerder van het toernooi, nadat hij liet optekenen dat homoseksualiteit een gevolg is van ‘damage in the mind’.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? FIFA breekt een interview van de ambassadeur van het WK af nadat hij zegt dat homoseksualiteit een gevolg is van schade in je hoofd Waar? In een reportage van de Duitse zender ZDF Waarom is dit opvallend? Hoe hard FIFA ook probeert het WK glans te geven, ze is niet opgewassen tegen de gevolgen van haar eigen fout

Ons hoogtechnologisch onderkomen in de DPG-toren komt voorlopig nog niet met een verrekijker waarmee je door muren kan kijken, maar we hebben toch een sterk vermoeden dat de bestuursleden van FIFA zich al zo vaak verslikt hebben in het WK in Qatar dat ze stilaan paars uitslaan. Obstructief stukje obsceniteit nummer 547: de uitspraken van Khalid Salman, ambassadeur van het WK, over homoseksualiteit in een reportage van de Duitse zender ZDF. ‘Het is haram en damage in the mind’, klonk het verwelkomend naar alle voetbalsupporters ter wereld, zolang ze de hand van de man naast zich enkel vastgrijpen voor een mexican wave.

De uitspraak is tekenend voor de afbrokkelende bodem waarop het ‘inclusieve’ toernooi is gebouwd. De bij elkaar gekochte beslissing om met de vierjaarlijkse hoogmis van de sport de woestijn in te trekken en de erbarmelijke en dodelijke werkomstandigheden van de arbeiders die de stadions bouwden, vormen al duidelijk zichtbare hopen onder het tapijt van FIFA. Met de spreidstand tussen de criminalisering van homoseksualiteit in het land en FIFA’s eigen doel om van voetbal de grote gelijkmaker te maken, komt daar nog eens een imposant schepje vuiligheid bij.

De doos van Pandora staat wagenwijd open en FIFA krijgt die met alle macht van de wereld niet meer gesloten. Dat blijkt ook uit de reactie van de persmedewerker die aanwezig was bij het interview. Hij had het gesprek kunnen laten verder gaan en iedereen zo meer inzicht geven in de denkpatronen van zij die homoseksuelen liever in de cel dan op straat zien. Hij had zo waarheid kunnen geven aan het argument dat de komst van het WK juist als een vergrootglas werkt en positieve veranderingen met zich meebrengt. Hij had een drukkingsmiddel kunnen creëren. Helaas. In plaats daarvan besloot hij om het interview af te breken. En dus legden de camera’s niet alleen een middeleeuwse uitspraak over homoseksualiteit vast, maar ook hoe FIFA niet meer opgewassen is tegen de gevolgen van haar eigen fout.