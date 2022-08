Hoogstaande horror, intellectueel zomervertier, en kalverliefde, moord en magische sleutels

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Witch’

In 2015 met jubeltrompetten onthaald, nu pas bij ons in première: ‘The Witch’, één van de beste horrorfilms van de afgelopen jaren. Het verhaal? Een gezin van diepgelovige kolonisten – met o.a. een jonge Anya Taylor-Joy vóór haar grote doorbraak in ‘The Queen’s Gambit’ – vestigt zich in 1630 pal naast een dreigend bos in New England. Wanneer één van de jongste kinderen spoorloos verdwijnt, krijgen angst en bijgeloof de bovenhand.

Om 22.10 op Canvas

‘Summerschool’

Het door Matthijs van Nieuwkerk gepresenteerde ‘Summerschool’ laat vier mensen uitgebreid spreken over hun vakgebied. Sopraan Francis van Broekhuizen bijt de spits af met een exposé over leven en werk van operazangeres Maria Callas.

Om 21.35 op NPO 1

‘UEFA Super Cup: Real Madrid - Eintracht Frankfurt’

Traditioneel kruisen aan het begin van het nieuwe boekjaar de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League, respectievelijk Real Madrid en Eintracht Frankfurt, de degens. De 47ste editie van de prestigewedstrijd vindt vanavond plaats in het Olympisch Stadion in Helsinki. Primeur: voor de eerste keer zal de UEFA gebruikmaken van de semi-automatische buitenspeltechnologie.

Om 20.30 op VTM 2

‘The Fringe, Fame and Me’

Het Fringe Festival in Edinburgh viert zijn 75ste verjaardag met een docu waarin acteurs en schrijvers getuigen over hun successen op de Schotse planken. Met onder meer Phoebe Waller-Bridge, die met ‘Fleabag’ doorbrak op het festival.

Om 22.00 op BBC 2

Emilia Jones in 'Locke & Key' Beeld AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

‘Locke & Key: seizoen 3'

‘Locke & Key’, een fantasyreeks over tieners in een betoverd huis, begon in 2020 met de ontdekking van een rist magische sleutels in het statige kasteel Keyhouse en loopt deze zomer met haar derde seizoen ten einde. Emilia Jones, die vorig jaar ook te zien was in Oscarwinnaar ‘CODA’, kruipt opnieuw in de huid van Kinsey Locke. ‘Kalverliefde, moord en magische sleutels: wat wil een mens nog meer?’

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids