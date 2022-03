‘WeCrashed’

Vanaf 18 maart op AppleTV+

SERIE Het is het voorjaar van de minireeksen die gebaseerd zijn op waargebeurde schandalen. Netflix scoort met ‘Inventing Anna’, Disney+ met ‘Pam & Tommy’ en op AppleTV+ start deze week ‘WeCrashed’. De tiendelige serie gaat over de Amerikaanse onderneming WeWork en dan vooral over de stichters daarvan, Adam en Rebekah Neumann (Jared Leto en Anne Hathaway). Hun bedrijf verhuurde flexibele kantoorruimtes voor start-ups uit de technologiesector. Door de focus op ‘het nieuwe werken’ groeide de onderneming als kool: na nauwelijks tien jaar was WeWork al 47 miljard dollar waard. Maar door enkele dubieuze financiële beslissingen en de vele verhalen over de toxische bedrijfscultuur spatte de zeepbel uit elkaar en moest een geplande beursgang in allerijl geschrapt worden. ‘WeCrashed’ reconstrueert de tumultueuze op- en ondergang in – aldus de makers – ‘een reeks die ook als waarschuwing dient voor een wereld waarin snel rijk worden het belangrijkste is’.

‘Human resources’

Vanaf 18 maart op Netflix

SERIE In de animatieserie ‘Big Mouth’, nu al vier seizoenen lang een vuilgebekte maar erg grappige blik op de puberteit, krijgen jongens en meisjes advies – meestal slecht – van hormoonmonsters, schaamtetovenaars of liefdeswormen, symbolen voor de heftige gevoelens waarmee ze te maken krijgen. Omdat het aantal bizarre wezens ondertussen zo groot is, was het tijd voor een spin-off die helemaal rond hen draait: ‘Human Resources’, dat een combinatie van ‘Big Mouth’ en ‘The Office’ moet worden en zich afspeelt op de werkplek van de monsters, waar ze opgeleid worden en uiteindelijk een mens krijgen toegewezen. De makers beloven een ‘volwassener versie’ van de originele reeks, al weten we niet meteen wat we ons daarbij moeten voorstellen, aangezien ‘Big Mouth’ al vol zit met vulgaire grappen, spetterende orgasmes en lichaamssappen in alle vormen en formaten.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Windfall’

Vanaf 18 maart op Netflix

FILM Een rijkeluiskoppel betreedt een luxueuze vakantiewoning zonder te weten dat er een boef achter de gordijnen schuilt. Maar wanneer de labiele en hoogst incapabele bandiet het echtpaar gijzelt, neemt ‘Windfall’ een bizarre wending. Omdat de crimineel geen flauw idee heeft hoe te onderhandelen, begint de miljonair hem advies te geven – ‘150.000 dollar? Ik zou meer vragen!’ – en barst er een psychologische strijd los tussen een man met alles en een man met niets. ‘Windfall’ is bedacht door de scenarist van ‘Se7en’, speelt zich af op één locatie en telt slechts drie acteurs: Lily Collins (Emily uit ‘Emily in Paris’), Jesse Plemons (‘The Power of the Dog’) en Jason Segel (Marshall uit ‘How I Met Your Mother’), van wie de personages ook geen naam meekregen maar die respectievelijk ‘Wife’, ‘CEO’ en ‘Nobody’ heten.

Beeld Netflix

‘The Great Robbery of Brazil’s Central Bank’

Vanaf 16 maart op Netflix

DOCU In de zomer van 2005 maakte de centrale bank van Brazilië zijn eigen versie van ‘La casa de papel’ mee. Uit de kluizen van het gebouw in Fortaleza konden criminelen ruim drie ton bankbiljetten stelen, een buit die in totaal 165 miljoen reals – zowat 30 miljoen euro – waard was. De dieven hadden zich een toegang verschaft tot de bank via een tachtig meter lange ondergrondse tunnel en waren ook weer zo verdwenen, zonder een spoor achter te laten. Deze docureeks reconstrueert de spectaculaire overval en de zoektocht naar de daders – één van de langste en ingewikkeldste politieonderzoeken uit de Braziliaanse geschiedenis – maar toont ook hoe het geld voor de overvallers zelf een vloek werd.

Beeld Netflix

‘Black Crab’

Vanaf 18 maart op Netflix

FILM Wellicht hadden de makers van de Scandinavische actiethriller ‘Black Crab’ niet gedacht dat hun film bij de release zo actueel zou zijn toen ze vorig jaar aan de opnames begonnen. ‘Black Crab’ speelt zich namelijk af in een postapocalyptische wereld die ten gevolge van de klimaatverandering én een grote oorlog in een soort langdurige winter is terechtgekomen. Zes soldaten krijgen de opdracht om over een uitgestrekte bevroren zee een pakketje te vervoeren, waarvan ze enkel weten dat het de sleutel bevat tot het einde van de oorlog. Voor de Zweedse regisseur Adam Berg, maker van de sf-reeks ‘Tales From the Loop’, is ‘Black Crab’ zijn langspeeldebuut, zijn landgenote Noomi Raapace (‘Lamb’, ‘The Girl with the Dragon Tatttoo’) speelt de hoofdrol .

Beeld Johan Bergmark

‘Top Boy – seizoen 2'

Vanaf 18 maart op Netflix

SERIE Net zoals Baltimore (‘The Wire’), Amsterdam (‘Mocro Maffia’), Napels (‘Gomorra’) en Stockholm (‘Snabba Cash’), kreeg ook Londen de twijfelachtige eer om het decor te vormen van een grootstedelijk misdaaddrama: ‘Top Boy’. Channel 4 zette de show in 2013, na twee nochtans veelbekeken seizoenen, stop maar dat was buiten rapper en superfan Drake gerekend: hij blies ‘Top Boy’ met een Netflix-deal nieuw leven in. Het eerste seizoen van de reboot uit 2019 was grimmig, gelaagd en gewelddadig, het tweede zou nog explosiever zijn. Dushane en Sully, drugskoningen uit de originele reeks, nemen het tegen elkaar én nieuwkomer Jamie op in een onverbiddelijke strijd om geld. Opmerkelijk: niemand minder dan Little Simz, de hiphopper die Humo’s Beste Album van 2021 afleverde, speelt het lief van Dushane.

Beeld Netflix