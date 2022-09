‘Hotel Romantiek’: Sinds ‘Temptation Island’ hebben we niet meer zoveel onverbloemde hitsigheid gezien op televisie

In de overstap van Play4 naar het zondagavondslot van Eén heeft het geriatrische datingprogramma ‘Hotel Romantiek’ ergens de umlaut in haar titel en daarmee een deugdelijke woordspeling kwijtgespeeld. Daarentegen niet kapot te krijgen: de fonkeling in eender welk mannenoog wanneer een meisje lief naar ‘m kijkt - óók wanneer dat meisje met haar 70-en-zoveel lentes intussen een stevige meis is.

Hoera! ‘Hotel Romantiek’ blijft ook anno 2022 een programma om onbezorgd vrolijk van te worden. In haar beste momenten stemt ‘t zelfs - in deze incarnatie, voorgezeten door oudgediende Sven de Leijer, bijgestaan door Philippe Geubels en Gloria Monserez - hoopvol voor de toekomst. Waar maak je dát tegenwoordig nog mee? Wie ouderdom gelijkstelt aan verlepte sanseveria’s en krakende botten - de laatste etappe van het langgerekte afscheid dat het leven nu eenmaal is - wordt er hier zachtjes aan herinnerd dat fun niet het exclusieve speelterrein van de jeugd is, dat op baldadigheid geen houdbaarheidsdatum staat, dat deugnieterij een kunst blijft en dat leeftijd tenslotte ook maar een getal is. Ik ken genoeg pilaarbijters die op hun dertigste al stokoud zijn, en voldoende tachtigers die nog héél goed kunnen aperitieven. ‘Hotel Romantiek’ weet te vatten, wil ik maar zeggen, dat oude mensen in de eerste plaats ménsen zijn.

Zo is het al geleden van ‘Too Hot to Handle’, ‘Temptation Island’ óf die ene keer dat iemand de duelleerpistolen van Napoleon boven de grijpers van Paul De Grande hengelde in ‘Stukken van mensen’ dat ik nog ‘ns zoveel onverbloemde hitsigheid zag op tv. In de reisbestemming van deze vakantie - Cappadocië, het land van wilde paarden ‘én van wilde vrouwen’ - wilde de 65-jarige Roosje weten of de mannen seks op de keukentafel dan wel in bed verkozen. Om zich er meteen vrolijk over te maken dat ‘we van die tafel niet meer af zullen geraken’.

Vooraleer de seksen verenigd werden, kregen de mannen een valse snor opgeplakt en verstopten ze zich in een Turkse soek. De 72-jarige Antwerpenaar Maria, maplezer extraordinaire, maakte er een heilige missie van om de door haar uitgekozen manspersoon (‘de numero iejen’) als eerste tegen haar boezem te drukken, wat niet lukte, terwijl de 70-jarige Lizzy lukraak de eerste de beste Turk begon af te trekken, snorgewijs althans, wat wél lukte. Wanneer Marianne (73) haar Dirk (76) de wildgroei van de bovenlip trok, wierp ze zich meteen op zijn schoot. ‘Altijd welkom, wijveken,’ gooide hij ertegenaan, alsof 2022 in zijn blinkende knikker altijd 1972 was gebleven. Lekker, zo’n soek: Phille ‘The Love Doctor’ Geubels tikte er een prachtig joggingpak van Gucci op de kop, voor een spotprijsje.

In een mensenleven dans je niet alléén de samba, en dus kwamen we ook te weten: 1) dat Joké (73) nooit liefde heeft gekend en nooit iets van de wereld heeft gezien, maar wel weet hoe je kiwi’s moet kweken, 2) dat Bert (71) met zijn eerste liefde oud had willen worden, maar dat zij het slechtste lotje uit de tombola had getrokken, en 3) dat Marcel elke vrouw mooi vindt, vanbinnen zij het vanbuiten. Je werd genoopt een naam als Irène te onthouden ‘als de godin van de vrede bij de kruiswoordraadsels’, maar als je haar zag glunderen in de buurt van Bert, dan onthield je ‘m ook gewóón.

Nee, Franz Kafka wist het al: ‘De jeugd is gelukkig omdat zij nog schoonheid kan zien. Wie dat onderhoudt, zal nooit oud worden.’ Ik heb véél mannenogen zien fonkelen, véél meisies hun interne boekhouding gaandeweg zien bijstellen, véél prille verliefdheden roekeloos zien ontluiken. Deze reeks gaat nog steeds niet over de derde leeftijd, wel over de eerste: jong zijn en jong blijven.