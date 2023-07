Hoyte Van Hoytema is geen geboren spreker, Theo Maassen geen geboren interviewer, maar in ‘Zomergasten’ was er meer dan genoeg te zien

Het was een druilerige zondagavond in Amsterdam. In de grote zaal van het Muziekgebouw aan ’t IJ zaten Theo Maassen en Hoyte van Hoytema tegenover elkaar voor de tweede aflevering van ‘Zomergasten’ 2023. Het gesprek verliep stroef, maar er was genoeg te zien.

Een belangrijke stelregel voor het leven: filmfreaks dienen te worden vermeden als de pest. De fanatieke cinefiel praat veel, luistert weinig, kleedt zich slecht, stinkt naar Pringles en schraal nachtzweet, en is al sinds het zesde leerjaar verontwaardigd omdat je de eerste van Tarantino niet hebt gezien (‘Nee, die van vóór ‘Reservoir Dogs’!’). Steek onmiddellijk over wanneer u er één op straat ziet naderen, en zap onverwijld weg wanneer zo’n man (want het zijn altijd mannen) op televisie verschijnt.

Met uitzonderingen op deze stelregel dient u buitengewoon voorzichtig te zijn – behalve wanneer Hoyte van Hoytema te gast is bij ‘Zomergasten’. Van Hoytema is Nederlands meest succesvolle cinematograaf van de afgelopen jaren, in elk geval waar het om internationaal succes gaat: op zijn cv staan moderne klassiekers als ‘Låt den rätte komma in’ en ‘Her’, en de laatste jaren is hij de vaste cameraman van Christopher Nolan, met het nucleaire epos ‘Oppenheimer’ als laatste wapenfeit.

Aan tafel bij Theo Maassen, die vorige week debuteerde als presentator van het beroemde interviewprogramma, betoonde van Hoytema zich een vriendelijke, zelfs wat verlegen vakman. Met ASMR-achtig gefluister deed hij zijn liefde voor films uit de doeken, in een typisch ‘Zomergasten’-tempo, met veel bijpassend trage fragmenten. Een eindeloze autorit uit ‘Miami Vice’, zwijgende Russen in Andrej Tarkovski’s ‘Zerlako’ (‘De spiegel’), de huiselijke taferelen van Van Hoytema’s mentor Robby Müller: de overweldigende complexiteit uit Nolans blockbusters was vaak ver te zoeken.

De filmmaker sprak vol liefde over de schoonheid van zijn vak, van de 70mm-film tot het knutselen van lenzen in zijn schuur. De huiskamersfeer werkte blijkbaar aanstekelijk, want Maassen lispelde vrolijk mee. De twee konden bovendien lekker ginnegappen over hun Brabantse achtergrond, wat misschien wel de mooiste beelden opleverde: een fragment uit ‘De achtste dag’ uit 2001, ook wel bekend als internetklassieker ‘Keiglad’. Helaas bleek het slechts een opmaat voor het blokje ‘persoonlijk’, en bleef de cinematografische kwaliteit onbesproken.

Waar ‘Oppenheimer’ moeiteloos drie uur wist te boeien, kwam bij ‘Zomergasten’ na een tijdje toch de klad erin – zoals altijd, eigenlijk. Van Hoytema is geen geboren spreker, Maassen geen geboren interviewer, en na een uur of twee leken de tafelgenoten wel uitgepraat. Begrijpelijk: als kijker werd je zo meegevoerd door de prachtige beelden – hadden we allemaal maar een cinema thuis! – dat je, wanneer de studiolampen weer aangingen, wel tegen het scherm wilde schreeuwen: Nee! Niet gaan praten! Ik wil dáár blijven!

De kalverliefde uit Roy Anderssons ‘En Kärlekshistoria’, muziekpionier Wendy Carlos die de werking van een synthesizer uit de doeken doet, Townes van Zandt die een liedje zingt… als Hoyte van Hoytema als Zomergast iets heeft weten te bewerkstelligen, dan is het wel dat hij zijn liefde voor de camera, dat magische apparaat dat de geschiedenis conserveert, op zijn toehoorders heeft overgebracht. Zo eindigden we de avond allemaal als zweterige cinefielen.