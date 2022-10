Hugh Laurie in de ruimte, een moord door onweerstaanbare dwang en de strijd voor vrouwenrechten

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wij, vrouwen’

In deze nieuwe vierdelige reeks blikken vrouwen van alle leeftijden en standen terug op de evolutie van de positie van vrouwen in onze samenleving, zowel privé als in het publieke leven. De eerste aflevering focust op seksualiteit. Het ontbreken van enige seksuele voorlichting heeft vrouwen parten gespeeld tot ver in de jaren 70. ‘Wij wisten niet wat een clitoris was,’ vertelt een getuige.

Om 21.20 op Canvas

‘De schaal van Pascale: finale’

Anaïs, Sofie en Stephan, de drie finalisten die al zes weken lang de mooiste keramiekstukken draaien, gaan in de grote finale van vanavond de ultieme strijd aan met elkaar. Wie kroont zich tot de beste pottenbakker van Vlaanderen?

Om 20.35 op VTM

‘Jambers - Back to the 90's’

Op 20 september 1987 werd de 39-jarige Daisy Locquet doodgeschoten door haar 17 jaar oudere man Arnold Tielens. De nog jonge advocaat van de dader, Piet Van Eeckhaut, pleitte toen onweerstaanbare dwang en Tielens werd vrijgesproken. In 1992 interviewde Paul Jambers de dader over deze afschrikwekkende feiten. Vanavond, dertig jaar later, praat Jambers met zoon Renzy Tielens, die als 10-jarige de moord voor zijn ogen zag gebeuren.

Om 21.55 op VTM

Hugh Laurie en Zach Woods in 'Avenue 5' Beeld TMDb

‘Avenue 5: seizoen 2’

In het eerste seizoen van deze geweldige sf-comedyreeks van meestersa­tiri­cus Armando Iannucci zagen we hoe een luxeruimteschip vol onuitstaanbare ruimtetoeristen door een technisch probleem uit koers geslagen werd en geen acht weken maar drieënhalf jaar onderweg zou zijn. In seizoen twee blijken de passagiers nóg verder van huis. Slaagt de kapitein (Hugh Laurie) erin om de rust aan boord van het ruimteschip te bewaren?

Nu te zien op Streamz

‘Luckiest Girl Alive’

Dat Mila Kunis meer is dan Jackie Burkhart uit ‘That ’70s Show’, bewees ze met een memorabele rol als verknipte vrouw in de thriller ‘Black Swan’. In ‘Luckiest Girl Alive’ doet ze dat kunstje nog eens over: daarin speelt ze Ani, een succesvolle vrouw met een verschrikkelijk verleden. Na de terreur van haar tienerjaren heeft ze zorgvuldig een nieuw leven opgebouwd in New York, maar dat gelukzalige bestaan dreigt in elkaar te storten wanneer een regisseur haar opzoekt om haar medewerking te vragen voor een misdaaddocumentaire.

Nu te zien op Netflix

